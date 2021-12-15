https://ria.ru/20211215/avtoritet-1763794705.html

Россияне рассказали, кого считают для себя авторитетом

Россияне рассказали, кого считают для себя авторитетом - РИА Новости, 15.12.2021

Россияне рассказали, кого считают для себя авторитетом

Президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров являются авторитетами для россиян, свидетельствует опрос ВЦИОМ. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T11:04

2021-12-15T11:04

2021-12-15T11:04

общество

владимир путин

сергей лавров

вциом

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров являются авторитетами для россиян, свидетельствует опрос ВЦИОМ.Согласно данным опроса, 85% респондентов считают, что людям в жизни нужны авторитеты, не согласны с такой точкой зрения - 11%, 4% - затруднились ответить.На вопрос, кто из известных россиян является для опрошенных авторитетом, 16% назвали Владимира Путина, 5% - Сергея Шойгу, 4% - Сергея Лаврова. По 3% россиян считают авторитетом главу правительства России Михаила Мишустина, своих родных и ученых.Интересно, что 20% заявили, что никто для них не является авторитетом.Примерно треть (35%) респондентов сообщили, что прислушиваются к мнению родителей; 29% - важно, что думают их друзья, 20% - родственники.По мнению 69% россиян, они являются авторитетом для своих близких и друзей. Не считают себя авторитетом 14%, 17% - затруднились ответить. Еще 82% считают, что скорее являются авторитетом для своих детей, а 11% - напротив не уверены в этом, 7% - затруднились ответить.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 24 ноября 2021 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20211214/putin-1763686752.html

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общество, владимир путин, сергей лавров, вциом, михаил мишустин, россия