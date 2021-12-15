https://ria.ru/20211215/aviasoobschenie-1763954231.html

Крым выступил за открытие прямого авиасообщения с Белоруссией

Крым выступил за открытие прямого авиасообщения с Белоруссией - РИА Новости, 15.12.2021

Крым выступил за открытие прямого авиасообщения с Белоруссией

Крым заинтересован в налаживании сотрудничества с Белоруссией, в том числе путем открытия прямого железнодорожного и авиасообщения, заявил глава крымского... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T22:07

2021-12-15T22:07

2021-12-15T22:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Крым заинтересован в налаживании сотрудничества с Белоруссией, в том числе путем открытия прямого железнодорожного и авиасообщения, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов."Белорусские туристы всегда были традиционны для Крыма. Крым всегда был для них местом отдыха. Я абсолютно убежден, что в ближайшее время полетят самолеты и поезда поедут. Организуется сообщение и начнется практическая жизнь", - сказал Константинов в эфире крымского телеканала "Миллет".По его словам, Крым намерен наладить с Белоруссией также межпарламентское и экономическое сотрудничество.Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ.

https://ria.ru/20211215/krym-1763922670.html

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в мире, оон, севастополь, республика крым, владимир путин, александр лукашенко, владимир константинов, россия