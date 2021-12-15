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Путин и Си Цзиньпин заявили, что AUKUS подрывает ядерное равновесие
Путин и Си Цзиньпин заявили, что AUKUS подрывает ядерное равновесие - РИА Новости, 15.12.2021
Путин и Си Цзиньпин заявили, что AUKUS подрывает ядерное равновесие
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре высказались, что блок AUKUS (США-Великобритания-Австралия) подрывает ядерное... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:03
2021-12-15T14:03
2021-12-15T14:03
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре высказались, что блок AUKUS (США-Великобритания-Австралия) подрывает ядерное равновесие и взвинчивает напряженность в регионе, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Лидеры России и Китая провели переговоры в режиме ВКС."Высказывалась озабоченность по поводу активности американцев по реконфигурации сложившейся ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И в этой связи и с нашей стороны, и с китайской была высказана негативная оценка по поводу создания новых альянсов типа Индо-Тихоокеанской четверки Quad и американо-англо-австралийского союза AUKUS", - сказал он журналистам."Как было сказано, последний альянс, союз он вообще подрывает и устои режима ядерного нераспространения и вообще, так сказать, взвинчивает уровень военной напряженности в регионе. Об этом лидеры подробно говорили", - добавил Ушаков.
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в мире, китай, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков, россия, aukus
Путин и Си Цзиньпин заявили, что AUKUS подрывает ядерное равновесие
Путин и Си Цзиньпин: блок AUKUS подрывает ядерное равновесие и взвинчивает напряженность