https://ria.ru/20211215/anonim-1763956053.html

В Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании самолета

В Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании самолета - РИА Новости, 15.12.2021

В Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании самолета

Поступило анонимное сообщение о минировании одного из рейсов в Шереметьево, сообщает представитель экстренных служб. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T22:25

2021-12-15T22:25

2021-12-15T22:25

происшествия

шереметьево (аэропорт)

airbus a320

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Поступило анонимное сообщение о минировании одного из рейсов в Шереметьево, сообщает представитель экстренных служб."Аэропорт Шереметьево, анонимное сообщение о минировании рейса", - говорится в сообщении.Согласно данным на сайте аэропорта, рейс выполнит самолет Airbus A320, отправление запланировано на 22.45.Отмечается, что меры безопасности усилены, аэропорт работает в штатном режиме, эвакуация не проводится.

https://ria.ru/20211214/aeroporty-1763594257.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, шереметьево (аэропорт), airbus a320