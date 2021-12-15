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В Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании самолета
В Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании самолета - РИА Новости, 15.12.2021
В Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании самолета
Поступило анонимное сообщение о минировании одного из рейсов в Шереметьево, сообщает представитель экстренных служб. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T22:25
2021-12-15T22:25
2021-12-15T22:25
происшествия
шереметьево (аэропорт)
airbus a320
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Поступило анонимное сообщение о минировании одного из рейсов в Шереметьево, сообщает представитель экстренных служб."Аэропорт Шереметьево, анонимное сообщение о минировании рейса", - говорится в сообщении.Согласно данным на сайте аэропорта, рейс выполнит самолет Airbus A320, отправление запланировано на 22.45.Отмечается, что меры безопасности усилены, аэропорт работает в штатном режиме, эвакуация не проводится.
https://ria.ru/20211214/aeroporty-1763594257.html
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происшествия, шереметьево (аэропорт), airbus a320
В Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании самолета
В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании одного из самолетов