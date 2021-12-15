12:45 15.12.2021 (обновлено: 12:55 15.12.2021)
В Якутии задержали главного инженера управления капстроительства "Алросы"
Главного инженера управления капстроительства "Алросы" задержали в Якутии за коррупцию
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Главный инженер управления капитального строительства "Алросы" был задержан в среду в городе Мирный (Якутия) по подозрению в коррупции, следует из сообщения компании.
"Алроса" сообщает о задержании по подозрению в коррупционном преступлении представителя одной из подрядных компаний, а также главного инженера Управления капитального строительства "Алросы". Операция по задержанию была проведена в среду, 8 декабря, в Мирном сотрудниками УФСБ по Республике Саха (Якутия)", - говорится в сообщении. Подозреваемые были задержаны с поличным.
"Согласно материалам уголовного дела, главный инженер управления капитального строительства с целью незаконного обогащения лично получил взятку в особо крупном размере в сумме более 4 миллионов рублей от представителя коммерческой организации. Деньги были получены им за способствование заключению дополнительного соглашения между АК "Алроса" и коммерческим предприятием", - уточняет СК.
"Задержание помогло пресечь возможное преступление и стало продолжением комплекса мероприятий, которые "Алроса" при содействии правоохранительных органов реализует в сфере борьбы с коррупцией и злоупотреблениями служебными полномочиями работниками компании. В настоящее дела расследованием уголовного дела занимается следственное управление СК России по РС(Я)", - добавили в компании.
"Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазов и бриллиантов "Алросы" в 2020 году достиг 2,802 миллиарда долларов.