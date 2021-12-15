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В Якутии задержали главного инженера управления капстроительства "Алросы"
В Якутии задержали главного инженера управления капстроительства "Алросы" - РИА Новости, 15.12.2021
В Якутии задержали главного инженера управления капстроительства "Алросы"
Главный инженер управления капитального строительства "Алросы" был задержан в среду в городе Мирный (Якутия) по подозрению в коррупции, следует из сообщения... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T12:45
2021-12-15T12:55
алроса
следственный комитет россии (ск рф)
россия
происшествия
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Главный инженер управления капитального строительства "Алросы" был задержан в среду в городе Мирный (Якутия) по подозрению в коррупции, следует из сообщения компании."Алроса" сообщает о задержании по подозрению в коррупционном преступлении представителя одной из подрядных компаний, а также главного инженера Управления капитального строительства "Алросы". Операция по задержанию была проведена в среду, 8 декабря, в Мирном сотрудниками УФСБ по Республике Саха (Якутия)", - говорится в сообщении. Подозреваемые были задержаны с поличным."Согласно материалам уголовного дела, главный инженер управления капитального строительства с целью незаконного обогащения лично получил взятку в особо крупном размере в сумме более 4 миллионов рублей от представителя коммерческой организации. Деньги были получены им за способствование заключению дополнительного соглашения между АК "Алроса" и коммерческим предприятием", - уточняет СК."Задержание помогло пресечь возможное преступление и стало продолжением комплекса мероприятий, которые "Алроса" при содействии правоохранительных органов реализует в сфере борьбы с коррупцией и злоупотреблениями служебными полномочиями работниками компании. В настоящее дела расследованием уголовного дела занимается следственное управление СК России по РС(Я)", - добавили в компании."Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазов и бриллиантов "Алросы" в 2020 году достиг 2,802 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20210630/korruptsiya-1739145352.html
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россия
республика саха (якутия)
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алроса, следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия, республика саха (якутия)
12:45 15.12.2021 (обновлено: 12:55 15.12.2021)
 
В Якутии задержали главного инженера управления капстроительства "Алросы"

Главного инженера управления капстроительства "Алросы" задержали в Якутии за коррупцию

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Главный инженер управления капитального строительства "Алросы" был задержан в среду в городе Мирный (Якутия) по подозрению в коррупции, следует из сообщения компании.
"Алроса" сообщает о задержании по подозрению в коррупционном преступлении представителя одной из подрядных компаний, а также главного инженера Управления капитального строительства "Алросы". Операция по задержанию была проведена в среду, 8 декабря, в Мирном сотрудниками УФСБ по Республике Саха (Якутия)", - говорится в сообщении. Подозреваемые были задержаны с поличным.
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"Согласно материалам уголовного дела, главный инженер управления капитального строительства с целью незаконного обогащения лично получил взятку в особо крупном размере в сумме более 4 миллионов рублей от представителя коммерческой организации. Деньги были получены им за способствование заключению дополнительного соглашения между АК "Алроса" и коммерческим предприятием", - уточняет СК.
"Задержание помогло пресечь возможное преступление и стало продолжением комплекса мероприятий, которые "Алроса" при содействии правоохранительных органов реализует в сфере борьбы с коррупцией и злоупотреблениями служебными полномочиями работниками компании. В настоящее дела расследованием уголовного дела занимается следственное управление СК России по РС(Я)", - добавили в компании.
"Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазов и бриллиантов "Алросы" в 2020 году достиг 2,802 миллиарда долларов.
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