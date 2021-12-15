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Новое оружие России
https://ria.ru/20211215/abakan-1763766473.html
В концерне "Алмаз-Антей" рассказали об уникальном ЗРК "Абакан"
В концерне "Алмаз-Антей" рассказали об уникальном ЗРК "Абакан" - РИА Новости, 15.12.2021
В концерне "Алмаз-Антей" рассказали об уникальном ЗРК "Абакан"
Концерн "Алмаз-Антей" создал уникальный зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны "Абакан" 98Р6Е, сообщил РИА Новости первый... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T03:25
2021-12-15T13:55
безопасность
концерн пво "алмаз-антей"
россия
новое оружие россии
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Концерн "Алмаз-Антей" создал уникальный зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны "Абакан" 98Р6Е, сообщил РИА Новости первый заместитель главного конструктора проекта Дмитрий Хрупало.За рубежом НПРО впервые представили в ноябре на выставке Dubai Airshow 2021.98Р6Е разрабатывали для поражения современных и перспективных нестратегических баллистических ракет при обороне стратегически важных военно-промышленных объектов, а также правительственных и административных зданий."Абакан" может интегрироваться в любую систему ПВО — ПРО и обеспечит выполнение боевых задач как автономно, так и в составе зенитных комплексов средней и большой дальности в качестве дополнительного модуля."Это расширяет возможности группировки ПВО — ПРО любой страны по отражению массированной атаки баллистическими ракетами противника", — пояснил Хрупало.При этом дальность поражения цели составляет 45 километров, максимальная высота — 25 километров.
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безопасность, концерн пво "алмаз-антей", россия
03:25 15.12.2021 (обновлено: 13:55 15.12.2021)
 
В концерне "Алмаз-Антей" рассказали об уникальном ЗРК "Абакан"

В концерне "Алмаз-Антей" рассказали об уникальном ЗРК нестратегической ПРО "Абакан"

© Фото : пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"Зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны "Абакан" 98Р6Е
Зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны Абакан 98Р6Е - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Фото : пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Концерн "Алмаз-Антей" создал уникальный зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны "Абакан" 98Р6Е, сообщил РИА Новости первый заместитель главного конструктора проекта Дмитрий Хрупало.
За рубежом НПРО впервые представили в ноябре на выставке Dubai Airshow 2021.

"Время готовности ЗРК "Абакан" к боевой работе из развернутого состояния занимает менее трех минут, с марша — 15 минут", — сказал собеседник агентства. Для сравнения: американский ЗРК Patriot при смене позиций будет готов к бою через полчаса.

© Фото : пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"Зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны "Абакан" 98Р6Е
Зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны Абакан 98Р6Е - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Фото : пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
Зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны "Абакан" 98Р6Е
98Р6Е разрабатывали для поражения современных и перспективных нестратегических баллистических ракет при обороне стратегически важных военно-промышленных объектов, а также правительственных и административных зданий.
"Абакан" может интегрироваться в любую систему ПВО — ПРО и обеспечит выполнение боевых задач как автономно, так и в составе зенитных комплексов средней и большой дальности в качестве дополнительного модуля.
"Это расширяет возможности группировки ПВО — ПРО любой страны по отражению массированной атаки баллистическими ракетами противника", — пояснил Хрупало.
При этом дальность поражения цели составляет 45 километров, максимальная высота — 25 километров.
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Новое оружие РоссииБезопасностьКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Россия
 
 
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