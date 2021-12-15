https://ria.ru/20211215/abakan-1763766473.html

В концерне "Алмаз-Антей" рассказали об уникальном ЗРК "Абакан"

В концерне "Алмаз-Антей" рассказали об уникальном ЗРК "Абакан" - РИА Новости, 15.12.2021

В концерне "Алмаз-Антей" рассказали об уникальном ЗРК "Абакан"

Концерн "Алмаз-Антей" создал уникальный зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны "Абакан" 98Р6Е, сообщил РИА Новости первый... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T03:25

2021-12-15T03:25

2021-12-15T13:55

безопасность

концерн пво "алмаз-антей"

россия

новое оружие россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763835531_0:247:3072:1975_1920x0_80_0_0_dfc2e79051727d3aa5776620d832611c.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Концерн "Алмаз-Антей" создал уникальный зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны "Абакан" 98Р6Е, сообщил РИА Новости первый заместитель главного конструктора проекта Дмитрий Хрупало.За рубежом НПРО впервые представили в ноябре на выставке Dubai Airshow 2021.98Р6Е разрабатывали для поражения современных и перспективных нестратегических баллистических ракет при обороне стратегически важных военно-промышленных объектов, а также правительственных и административных зданий."Абакан" может интегрироваться в любую систему ПВО — ПРО и обеспечит выполнение боевых задач как автономно, так и в составе зенитных комплексов средней и большой дальности в качестве дополнительного модуля."Это расширяет возможности группировки ПВО — ПРО любой страны по отражению массированной атаки баллистическими ракетами противника", — пояснил Хрупало.При этом дальность поражения цели составляет 45 километров, максимальная высота — 25 километров.

https://ria.ru/20211110/pvo-1758366001.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, концерн пво "алмаз-антей", россия