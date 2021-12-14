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В "Нафтогазе" заявили, что Украине хватит газа, чтобы пережить зиму
В "Нафтогазе" заявили, что Украине хватит газа, чтобы пережить зиму - РИА Новости, 14.12.2021
В "Нафтогазе" заявили, что Украине хватит газа, чтобы пережить зиму
Глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что в подземных хранилищах достаточно газа для прохождения отопительного периода. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T01:02
2021-12-14T01:02
2021-12-14T05:14
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укртрансгаз
нафтогаз украины
юрий витренко
сергей перелома
денис шмыгаль
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КИЕВ, 14 дек - РИА Новости. Глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что в подземных хранилищах достаточно газа для прохождения отопительного периода."Сейчас у нас в хранилищах нормальный объем газа. Не должно быть проблем с прохождением зимы. Мы должны спокойно пройти зиму, чтобы всем потребителям в Украине хватило газа. Ситуация с углем сложная, но в принципе мы можем подстраховывать предприятия электрогенерирующие", - заявил Витренко в эфире телеканала ICTV.В начале октября глава "Укртрансгаза" Сергей Перелома заявлял, что Украина накопила в хранилищах 18,7 миллиарда кубометров газа, чего уже достаточно для прохождения отопительного сезона при отсутствии форс-мажоров. Премьер-министр Денис Шмыгаль позже заверил, что страна обеспечена газом. Тем не менее Совет национальной безопасности и обороны поручил правительству принять меры для бесперебойного обеспечения газом населения и бюджетных организаций.
https://ria.ru/20211211/gaz-1763235521.html
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в мире, украина, укртрансгаз, нафтогаз украины, юрий витренко, сергей перелома, денис шмыгаль
01:02 14.12.2021 (обновлено: 05:14 14.12.2021)
В "Нафтогазе" заявили, что Украине хватит газа, чтобы пережить зиму
Глава "Нафтогаза" Витренко заявил, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зиму