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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20211214/zhelanie-1763695666.html
Путин исполнил желание девочки, мечтавшей посмотреть "Лебединое озеро"
Путин исполнил желание девочки, мечтавшей посмотреть "Лебединое озеро" - РИА Новости, 14.12.2021
Путин исполнил желание девочки, мечтавшей посмотреть "Лебединое озеро"
Президент Владимир Путин осуществил мечту тяжелобольной девочки из Ставропольского края, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T16:49
2021-12-14T18:37
общество
санкт-петербург
ставропольский край
владимир путин
мариинский театр
россия
хорошие новости
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ПЯТИГОРСК, 14 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин осуществил мечту тяжелобольной девочки из Ставропольского края, сообщили в правительстве региона."Сегодня школьница из Изобильного Татьяна Троценко идет в Мариинский театр в Санкт-Петербурге на постановку балета "Лебединое озеро", — рассказали там.Тринадцатилетняя ученица — старший ребенок в многодетной семье, в январе этого года у нее диагностировали тяжелое заболевание, ее лечат в Петербурге, уточнили власти. Татьяна окончила хореографическую школу и поступила в музыкальную, она увлекается балетом.Глава государства на международном форуме #МЫВМЕСТЕ поучаствовал в акции "Елка желаний". Он выбрал три шарика с желаниями детей, которые готов исполнить.
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общество, санкт-петербург, ставропольский край, владимир путин, мариинский театр, россия
16:49 14.12.2021 (обновлено: 18:37 14.12.2021)
 
Путин исполнил желание девочки, мечтавшей посмотреть "Лебединое озеро"

Путин исполнил желание школьницы из Ставрополья, мечтавшей посмотреть "Лебединое озеро"

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / POOL
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Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 14 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин осуществил мечту тяжелобольной девочки из Ставропольского края, сообщили в правительстве региона.
"Сегодня школьница из Изобильного Татьяна Троценко идет в Мариинский театр в Санкт-Петербурге на постановку балета "Лебединое озеро", — рассказали там.
Тринадцатилетняя ученица — старший ребенок в многодетной семье, в январе этого года у нее диагностировали тяжелое заболевание, ее лечат в Петербурге, уточнили власти. Татьяна окончила хореографическую школу и поступила в музыкальную, она увлекается балетом.
Глава государства на международном форуме #МЫВМЕСТЕ поучаствовал в акции "Елка желаний". Он выбрал три шарика с желаниями детей, которые готов исполнить.
Главный врач больницы №15 Валерий Вечорко - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 16:08Хорошие новости
Вечорко пообещал помочь маме мальчика на акции "Елка желаний"
 
Хорошие новостиОбществоСанкт-ПетербургСтавропольский крайВладимир ПутинМариинский театрРоссия
 
 
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