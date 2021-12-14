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Путин исполнил желание девочки, мечтавшей посмотреть "Лебединое озеро"
Путин исполнил желание девочки, мечтавшей посмотреть "Лебединое озеро" - РИА Новости, 14.12.2021
Путин исполнил желание девочки, мечтавшей посмотреть "Лебединое озеро"
Президент Владимир Путин осуществил мечту тяжелобольной девочки из Ставропольского края, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T16:49
2021-12-14T16:49
2021-12-14T18:37
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ПЯТИГОРСК, 14 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин осуществил мечту тяжелобольной девочки из Ставропольского края, сообщили в правительстве региона."Сегодня школьница из Изобильного Татьяна Троценко идет в Мариинский театр в Санкт-Петербурге на постановку балета "Лебединое озеро", — рассказали там.Тринадцатилетняя ученица — старший ребенок в многодетной семье, в январе этого года у нее диагностировали тяжелое заболевание, ее лечат в Петербурге, уточнили власти. Татьяна окончила хореографическую школу и поступила в музыкальную, она увлекается балетом.Глава государства на международном форуме #МЫВМЕСТЕ поучаствовал в акции "Елка желаний". Он выбрал три шарика с желаниями детей, которые готов исполнить.
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общество, санкт-петербург, ставропольский край, владимир путин, мариинский театр, россия
16:49 14.12.2021 (обновлено: 18:37 14.12.2021)
Путин исполнил желание девочки, мечтавшей посмотреть "Лебединое озеро"
Путин исполнил желание школьницы из Ставрополья, мечтавшей посмотреть "Лебединое озеро"