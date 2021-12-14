https://ria.ru/20211214/zelenskiy-1763676941.html
В Крыму обвинили Зеленского во лжи
В Крыму обвинили Зеленского во лжи - РИА Новости, 14.12.2021
В Крыму обвинили Зеленского во лжи
Крымский политический эксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что его удивляют... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:27
2021-12-14T15:27
2021-12-14T15:27
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виктор ющенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Крымский политический эксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что его удивляют требования РФ гарантий, что Киев не вступит в НАТО, обвинил того во лжи и подмене понятий."Украина ещё в 2004 году нарушила все данные ею обещания в том, что касается внеблокового статуса. У нас свежо в памяти, как тогдашний президент Виктор Ющенко рвался вступить в НАТО, требовал ухода российского флота из Севастополя, устраивал гонения на русский язык, статус которого должна была защищать украинская конституция. Так что в очередной раз Зеленский демонстрирует нам свою лживую натуру. Видимо, по его понятиям, Россия на все должна закрывать глаза и угодливо заглядывать в лица украинских президентов с вопросом: "Чего изволите?" Так что президент Украины, как всегда, подменил понятия - нас с собою перепутал", - сказал РИА Новости Бальбек.Зеленский заявил, что его государство "отдало свою часть советского ядерного арсенала – третьего по мощности в мире, а в ответ получило, в том числе и от России, заверение уважать наши границы и нашу безопасность". Однако, по его мнению, "все это было выброшено на помойку", поэтому ему "удивительно слышать от российской стороны просьбы о любых гарантиях".Ранее в МИД РФ сообщили, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".
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киев, грузия, виктор ющенко, владимир зеленский, нато, госдума рф, обсе, руслан бальбек, россия
В Крыму обвинили Зеленского во лжи
Депутат Бальбек обвинил Зеленского во лжи в ответ на его слова о России и НАТО