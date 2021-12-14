https://ria.ru/20211214/zelenskiy-1763676941.html

В Крыму обвинили Зеленского во лжи

В Крыму обвинили Зеленского во лжи - РИА Новости, 14.12.2021

В Крыму обвинили Зеленского во лжи

Крымский политический эксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что его удивляют... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T15:27

2021-12-14T15:27

2021-12-14T15:27

киев

грузия

виктор ющенко

владимир зеленский

нато

госдума рф

обсе

руслан бальбек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760952665_0:54:1043:641_1920x0_80_0_0_a3f9d5f7b1fb3cd8b7c369aee5d6987a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Крымский политический эксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что его удивляют требования РФ гарантий, что Киев не вступит в НАТО, обвинил того во лжи и подмене понятий."Украина ещё в 2004 году нарушила все данные ею обещания в том, что касается внеблокового статуса. У нас свежо в памяти, как тогдашний президент Виктор Ющенко рвался вступить в НАТО, требовал ухода российского флота из Севастополя, устраивал гонения на русский язык, статус которого должна была защищать украинская конституция. Так что в очередной раз Зеленский демонстрирует нам свою лживую натуру. Видимо, по его понятиям, Россия на все должна закрывать глаза и угодливо заглядывать в лица украинских президентов с вопросом: "Чего изволите?" Так что президент Украины, как всегда, подменил понятия - нас с собою перепутал", - сказал РИА Новости Бальбек.Зеленский заявил, что его государство "отдало свою часть советского ядерного арсенала – третьего по мощности в мире, а в ответ получило, в том числе и от России, заверение уважать наши границы и нашу безопасность". Однако, по его мнению, "все это было выброшено на помойку", поэтому ему "удивительно слышать от российской стороны просьбы о любых гарантиях".Ранее в МИД РФ сообщили, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".

https://ria.ru/20211214/bazy-1763669834.html

https://ria.ru/20211213/nato-1763518760.html

киев

грузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, грузия, виктор ющенко, владимир зеленский, нато, госдума рф, обсе, руслан бальбек, россия