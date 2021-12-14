https://ria.ru/20211214/zavod-1763716346.html

Любимов: новая линия завода в Рязани снизит зависимость от импорта

Любимов: новая линия завода в Рязани снизит зависимость от импорта - РИА Новости, 14.12.2021

Любимов: новая линия завода в Рязани снизит зависимость от импорта

Запуск новой линии на рязанском ООО "Завод точного литья" позволит снизить зависимость производителей от импорта почти до 50%, сказал во вторник губернатор... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T18:01

2021-12-14T18:01

2021-12-14T18:15

рязанская область

экономика

технологии

рязанская область

фонд развития промышленности

николай любимов

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РЯЗАНЬ, 14 дек - РИА Новости. Запуск новой линии на рязанском ООО "Завод точного литья" позволит снизить зависимость производителей от импорта почти до 50%, сказал во вторник губернатор Рязанской области Николай Любимов на открытии второй очереди литейного цеха.Запуск новой линии по выпуску изделий для сельскохозяйственной, железнодорожной техники и лифтов состоялся в рамках расширения производственного литейного комплекса, который был введен в эксплуатацию в 2019 году с привлечением займа Фонда развития промышленности (ФРП) на 350 миллионов рублей. Реализация второго этапа проекта осуществлялась также при поддержке ФРП. Предприятию был предоставлен льготный кредит по программе "Комплектующие изделия" на 280 миллионов рублей.Любимов поздравил коллектив завода с расширением производства. Он отметил, что, несмотря на непростые экономические условия, вызванные пандемией, предприятие продолжает развиваться, увеличивать мощности, выполнять задачи по импортозамещению, поставленные президентом."Сегодня мы делаем еще один шаг в наполнении рынка своими комплектующими. Реализация проекта позволит снизить зависимость производителей сельскохозяйственной техники и локомотивов от импорта почти до 50%. И что не менее важно, – увеличить общую мощность производства на треть – с 12 до 16 тысяч тонн изделий в год", – сказал губернатор.По словам Любимова, Рязанская область заинтересована в реализации высокотехнологичных проектов."Мы активно работаем с федеральными структурами для того, чтобы наши предприятия по максимуму могли пользоваться всеми инструментами поддержки. Инвестиции в увеличение производства составили 360 миллионов рублей. Из них 280 миллионов – льготный кредит от Фонда развития промышленности", - сказал Любимов.Губернатор осмотрел новое производство и вручил региональные награды лучшим сотрудникам предприятия.

https://ria.ru/20211028/sotssfera-1756745394.html

https://ria.ru/20211110/lyubimov-1758431162.html

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экономика, технологии, рязанская область, фонд развития промышленности, николай любимов