Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20211214/zavod-1763716346.html
Любимов: новая линия завода в Рязани снизит зависимость от импорта
Любимов: новая линия завода в Рязани снизит зависимость от импорта - РИА Новости, 14.12.2021
Любимов: новая линия завода в Рязани снизит зависимость от импорта
Запуск новой линии на рязанском ООО "Завод точного литья" позволит снизить зависимость производителей от импорта почти до 50%, сказал во вторник губернатор... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T18:01
2021-12-14T18:15
рязанская область
экономика
технологии
рязанская область
фонд развития промышленности
николай любимов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763719274_0:79:1200:755_1920x0_80_0_0_7e77b02e069d88036f2081fc3bcf8d64.jpg
РЯЗАНЬ, 14 дек - РИА Новости. Запуск новой линии на рязанском ООО "Завод точного литья" позволит снизить зависимость производителей от импорта почти до 50%, сказал во вторник губернатор Рязанской области Николай Любимов на открытии второй очереди литейного цеха.Запуск новой линии по выпуску изделий для сельскохозяйственной, железнодорожной техники и лифтов состоялся в рамках расширения производственного литейного комплекса, который был введен в эксплуатацию в 2019 году с привлечением займа Фонда развития промышленности (ФРП) на 350 миллионов рублей. Реализация второго этапа проекта осуществлялась также при поддержке ФРП. Предприятию был предоставлен льготный кредит по программе "Комплектующие изделия" на 280 миллионов рублей.Любимов поздравил коллектив завода с расширением производства. Он отметил, что, несмотря на непростые экономические условия, вызванные пандемией, предприятие продолжает развиваться, увеличивать мощности, выполнять задачи по импортозамещению, поставленные президентом."Сегодня мы делаем еще один шаг в наполнении рынка своими комплектующими. Реализация проекта позволит снизить зависимость производителей сельскохозяйственной техники и локомотивов от импорта почти до 50%. И что не менее важно, – увеличить общую мощность производства на треть – с 12 до 16 тысяч тонн изделий в год", – сказал губернатор.По словам Любимова, Рязанская область заинтересована в реализации высокотехнологичных проектов."Мы активно работаем с федеральными структурами для того, чтобы наши предприятия по максимуму могли пользоваться всеми инструментами поддержки. Инвестиции в увеличение производства составили 360 миллионов рублей. Из них 280 миллионов – льготный кредит от Фонда развития промышленности", - сказал Любимов.Губернатор осмотрел новое производство и вручил региональные награды лучшим сотрудникам предприятия.
https://ria.ru/20211028/sotssfera-1756745394.html
https://ria.ru/20211110/lyubimov-1758431162.html
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763719274_0:0:1064:798_1920x0_80_0_0_ab81db024267f532d9efacd9004fbee6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, рязанская область, фонд развития промышленности, николай любимов
18:01 14.12.2021 (обновлено: 18:15 14.12.2021)
 

Любимов: новая линия завода в Рязани снизит зависимость от импорта

© Фото : пресс-служба правительства Рязанской областиГубернатор Рязанской области Николай Любимов на открытии новой линии завода
Губернатор Рязанской области Николай Любимов на открытии новой линии завода - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© Фото : пресс-служба правительства Рязанской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 14 дек - РИА Новости. Запуск новой линии на рязанском ООО "Завод точного литья" позволит снизить зависимость производителей от импорта почти до 50%, сказал во вторник губернатор Рязанской области Николай Любимов на открытии второй очереди литейного цеха.
Запуск новой линии по выпуску изделий для сельскохозяйственной, железнодорожной техники и лифтов состоялся в рамках расширения производственного литейного комплекса, который был введен в эксплуатацию в 2019 году с привлечением займа Фонда развития промышленности (ФРП) на 350 миллионов рублей. Реализация второго этапа проекта осуществлялась также при поддержке ФРП. Предприятию был предоставлен льготный кредит по программе "Комплектующие изделия" на 280 миллионов рублей.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время выступления на торжественном мероприятии ко дню работника скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 19:05Рязанская область
Любимов пообещал поддержку из бюджета для соцсферы в Рязанской области
Любимов поздравил коллектив завода с расширением производства. Он отметил, что, несмотря на непростые экономические условия, вызванные пандемией, предприятие продолжает развиваться, увеличивать мощности, выполнять задачи по импортозамещению, поставленные президентом.
"Сегодня мы делаем еще один шаг в наполнении рынка своими комплектующими. Реализация проекта позволит снизить зависимость производителей сельскохозяйственной техники и локомотивов от импорта почти до 50%. И что не менее важно, – увеличить общую мощность производства на треть – с 12 до 16 тысяч тонн изделий в год", – сказал губернатор.
По словам Любимова, Рязанская область заинтересована в реализации высокотехнологичных проектов.
"Мы активно работаем с федеральными структурами для того, чтобы наши предприятия по максимуму могли пользоваться всеми инструментами поддержки. Инвестиции в увеличение производства составили 360 миллионов рублей. Из них 280 миллионов – льготный кредит от Фонда развития промышленности", - сказал Любимов.
Губернатор осмотрел новое производство и вручил региональные награды лучшим сотрудникам предприятия.

Другие новости региона читайте здесь>>

Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 16:44Рязанская область
Любимов: Рязань надеется на интерес к своей продукции в Узбекистане
 
Рязанская областьЭкономикаТехнологииРязанская областьФонд развития промышленностиНиколай Любимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Россиянам посоветовали уникальный продукт с противовирусным действием
02:28ЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границ
02:22Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги
02:17Экономист объяснил, почему снижается спрос на доллары
02:13Экс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денег
02:10Американский зонд Parker впервые "коснулся" Солнца
02:08Россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в авто
02:07Макрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с Белоруссией
02:05Полянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить делами
01:57Экс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалы
01:48Постпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПД
01:42Экс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"
01:38Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует Путина
01:28WP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллег
01:21В Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и Макрона
01:16Эксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубля
01:13Экс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставке
01:09Сенат США поддержал увеличение предела госдолга
01:06Полянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в Вене
01:03На Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали уникальный продукт с противовирусным действиемЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границПашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дорогиЭкономист объяснил, почему снижается спрос на долларыЭкс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денегАмериканский зонд Parker впервые "коснулся" СолнцаРоссиян призвали не увлекаться подогревом сидений в автоМакрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с БелоруссиейПолянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить деламиЭкс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалыПостпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПДЭкс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует ПутинаWP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллегВ Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и МакронаЭксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубляЭкс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставкеСенат США поддержал увеличение предела госдолгаПолянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в ВенеНа Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады