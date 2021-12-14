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Смоленская область
Смоленская область
https://ria.ru/20211214/zavod-1763626762.html
В Смоленской области строят рыбоконсервный завод
В Смоленской области строят рыбоконсервный завод - РИА Новости, 14.12.2021
В Смоленской области строят рыбоконсервный завод
На территории Вяземского района Смоленской области идет строительство завода по производству рыбных консервов, сообщает пресс-служба областной администрации. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T11:59
2021-12-14T11:59
смоленская область
вяземский район
вязьма
завод
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СМОЛЕНСК, 14 дек – РИА Новости. На территории Вяземского района Смоленской области идет строительство завода по производству рыбных консервов, сообщает пресс-служба областной администрации.Предприятие строится в рамках недавно подписанного губернатором области Алексеем Островским соглашения с крупным российским предприятием ООО "Морские ресурсы" о реализации инвестиционного проекта в регионе.По информации пресс-службы, в прошлом году инвестор выкупил имущественный комплекс в городе Вязьма для реконструкции объектов и открытия на его базе предприятия по выпуску рыбной и овощной продукции, оснащенного новейшим технологичным оборудованием.В рамках реализации проекта осуществляется перепрофилирование складских помещений под производство консервной продукции, оборудованы и введены в эксплуатацию 15 холодильных камер, что позволяет уже сейчас оказывать комплекс услуг по хранению продовольственных товаров животного и растительного происхождения с учетом требуемого температурно-влажностного режима, сказал представитель пресс-службы.Объем инвестиций в проект составит порядка трехсот миллионов рублей.В пресс-службе отметили, то в настоящее время ведется внутренняя отделка производственных помещений, в которых будет установлено несколько линий консервирования морской рыбы, в том числе и обжаренной. В ближайших планах инвестора - реконструкция административно-бытового корпуса, строительство склада и инженерной инфраструктуры.Сейчас на предприятии работают 73 человека, а после запуска производства на полную мощность планируется создать до шестисот рабочих мест.
https://ria.ru/20211201/stantsii-1761643263.html
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вяземский район, вязьма, завод
11:59 14.12.2021
 

В Смоленской области строят рыбоконсервный завод

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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СМОЛЕНСК, 14 дек – РИА Новости. На территории Вяземского района Смоленской области идет строительство завода по производству рыбных консервов, сообщает пресс-служба областной администрации.
Предприятие строится в рамках недавно подписанного губернатором области Алексеем Островским соглашения с крупным российским предприятием ООО "Морские ресурсы" о реализации инвестиционного проекта в регионе.
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По информации пресс-службы, в прошлом году инвестор выкупил имущественный комплекс в городе Вязьма для реконструкции объектов и открытия на его базе предприятия по выпуску рыбной и овощной продукции, оснащенного новейшим технологичным оборудованием.
В рамках реализации проекта осуществляется перепрофилирование складских помещений под производство консервной продукции, оборудованы и введены в эксплуатацию 15 холодильных камер, что позволяет уже сейчас оказывать комплекс услуг по хранению продовольственных товаров животного и растительного происхождения с учетом требуемого температурно-влажностного режима, сказал представитель пресс-службы.
Объем инвестиций в проект составит порядка трехсот миллионов рублей.
В пресс-службе отметили, то в настоящее время ведется внутренняя отделка производственных помещений, в которых будет установлено несколько линий консервирования морской рыбы, в том числе и обжаренной. В ближайших планах инвестора - реконструкция административно-бытового корпуса, строительство склада и инженерной инфраструктуры.
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Смоленская областьВяземский районВязьмаЗавод
 
 
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