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Самарский губернатор провел заседание комиссии Госсовета по культуре
Самарский губернатор провел заседание комиссии Госсовета по культуре - РИА Новости, 14.12.2021
Самарский губернатор провел заседание комиссии Госсовета по культуре
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заключительное в этом году заседание комиссии Госсовета по культуре, посвященное патриотическому воспитанию,... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T22:01
2021-12-14T22:05
общество
самарская область
самара
дмитрий азаров
владимир путин
ольга любимова
россия
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САМАРА, 14 дек – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заключительное в этом году заседание комиссии Госсовета по культуре, посвященное патриотическому воспитанию, сообщает пресс-служба правительства региона."Во вторник, 14 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заключительное в текущем году заседание комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Культура", которую он возглавляет по поручению президента страны Владимира Путина", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, участники встречи, среди которых представители федеральных органов власти, регионов и творческой общественности, обсудили необходимость усиления роли патриотического воспитания при реализации государственной культурной политики.Министр культуры России Ольга Любимова в приветственном слове, направленном участникам встречи, выразила надежду на то, что по итогам обсуждения будут сформированы новые интересные идеи и проекты. Азаров, в свою очередь, добавил, что сегодняшний разговор – это только начало большой совместной работы."Всем известно, что понятие патриотизма очень многогранно. Это, прежде всего, любовь к Родине, гордость за ее успехи и достижения, уважение к ее историческому прошлому, культурным традициям. Важнейшим звеном патриотической работы являются проекты, посвященные героическому подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне", – цитирует Азарова пресс-служба.Губернатор привел в пример ряд акций и памятных мероприятий, которые успешно проходят в Самарской области и получили известность и широкую поддержку общественности. Среди них – международная акция "Читаем детям о войне" и "Парад Памяти", который ежегодно проводится в Самаре в память о легендарном военном параде 7 ноября 1941 года.Заместитель министра культуры России Ольга Ярилова рассказала о культурно-просветительских программах для школьников, благодаря которым дети получают возможность увидеть глазами то, о чем рассказывают учителя на уроках истории и литературы. Среди них - "Моя Россия", "Дороги Победы", "Волонтеры культуры", "Военно-исторический лагерь", "Культурный марафон" и ряд других. По ее словам, развиваются и интернет-ресурсы, например, культура.рф, история.рф, электронная библиотека. Кроме того, на базе модельных библиотек, где собираются люди разных поколений, создаются новые проекты, например, "Гений места". Также успешно реализуются проекты "Культура для школьников" и "Пушкинская карта"."Мы сегодня выстроили ту систему патриотического, духовно-нравственного воспитания наших граждан, которую мы с вами вместе должны бережно хранить и развивать дальше", - приводит слова Яриловой пресс-служба.
https://ria.ru/20211214/kultura-1763690246.html
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общество, самарская область, самара, дмитрий азаров, владимир путин, ольга любимова, россия
22:01 14.12.2021 (обновлено: 22:05 14.12.2021)
 

Самарский губернатор провел заседание комиссии Госсовета по культуре

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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САМАРА, 14 дек – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заключительное в этом году заседание комиссии Госсовета по культуре, посвященное патриотическому воспитанию, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Во вторник, 14 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заключительное в текущем году заседание комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Культура", которую он возглавляет по поручению президента страны Владимира Путина", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, участники встречи, среди которых представители федеральных органов власти, регионов и творческой общественности, обсудили необходимость усиления роли патриотического воспитания при реализации государственной культурной политики.
Министр культуры России Ольга Любимова в приветственном слове, направленном участникам встречи, выразила надежду на то, что по итогам обсуждения будут сформированы новые интересные идеи и проекты. Азаров, в свою очередь, добавил, что сегодняшний разговор – это только начало большой совместной работы.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
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"Всем известно, что понятие патриотизма очень многогранно. Это, прежде всего, любовь к Родине, гордость за ее успехи и достижения, уважение к ее историческому прошлому, культурным традициям. Важнейшим звеном патриотической работы являются проекты, посвященные героическому подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне", – цитирует Азарова пресс-служба.
Губернатор привел в пример ряд акций и памятных мероприятий, которые успешно проходят в Самарской области и получили известность и широкую поддержку общественности. Среди них – международная акция "Читаем детям о войне" и "Парад Памяти", который ежегодно проводится в Самаре в память о легендарном военном параде 7 ноября 1941 года.
Заместитель министра культуры России Ольга Ярилова рассказала о культурно-просветительских программах для школьников, благодаря которым дети получают возможность увидеть глазами то, о чем рассказывают учителя на уроках истории и литературы. Среди них - "Моя Россия", "Дороги Победы", "Волонтеры культуры", "Военно-исторический лагерь", "Культурный марафон" и ряд других. По ее словам, развиваются и интернет-ресурсы, например, культура.рф, история.рф, электронная библиотека. Кроме того, на базе модельных библиотек, где собираются люди разных поколений, создаются новые проекты, например, "Гений места". Также успешно реализуются проекты "Культура для школьников" и "Пушкинская карта".
"Мы сегодня выстроили ту систему патриотического, духовно-нравственного воспитания наших граждан, которую мы с вами вместе должны бережно хранить и развивать дальше", - приводит слова Яриловой пресс-служба.
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ОбществоСамарская областьСамараДмитрий АзаровВладимир ПутинОльга ЛюбимоваРоссия
 
 
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