https://ria.ru/20211214/zarplata-1763605988.html

На зарплаты бюджетников выделили более 12 миллиардов рублей

На зарплаты бюджетников выделили более 12 миллиардов рублей - РИА Новости, 14.12.2021

На зарплаты бюджетников выделили более 12 миллиардов рублей

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 12 миллиардов рублей на повышение зарплаты бюджетников, сообщает пресс-служба РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T10:04

2021-12-14T10:04

2021-12-14T10:09

общество

михаил мишустин

антон котяков

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 12 миллиардов рублей на повышение зарплаты бюджетников, сообщает пресс-служба кабмина."Более 12,2 миллиардов рублей будет направлено из резервного фонда на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идёт об учителях, врачах, преподавателях вузов и тех, кто трудится в области науки и культуры. Из этих средств более 2,9 миллиарда рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 5,2 миллиарда рублей – научных. Более 2,6 миллиарда рублей получат медицинские учреждения и более 1,3 миллиарда рублей – учреждения культуры.Подчеркивается, что вопрос обсуждался на заседании правительства 8 декабря. Мишустин попросил министра труда и социальной защиты Антона Котякова взять исполнение этого решения под личный контроль и совместно с министерством финансов следить за тем, чтобы средства дошли до всех людей, которым они положены."Их зарплаты должны в полной мере соответствовать параметрам, установленным указом президента", – приводятся слова Мишустина в сообщении.Уточняется, что согласно майскому указу президента 2012 года "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников – до 200% средней зарплаты по региону. Отмечается, что финансирование обеспечит исполнение указа с учётом скорректированных прогнозных показателей размера и темпа роста средней зарплаты в регионах России.

https://ria.ru/20211207/zarplata-1762606531.html

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общество, михаил мишустин, антон котяков, россия