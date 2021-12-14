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В Госдуме раскритиковали выдворение россиян из Молдавии
В Госдуме раскритиковали выдворение россиян из Молдавии - РИА Новости, 14.12.2021
В Госдуме раскритиковали выдворение россиян из Молдавии
Первый замглавы комитета по СНГ Госдумы Константин Затулин ("Единая Россия") призвал инициировать парламентский запрос в правительство в связи с выдворением из... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T14:21
2021-12-14T14:21
в мире
кишинев
молдавия
вячеслав володин
александр брод
снг
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Первый замглавы комитета по СНГ Госдумы Константин Затулин ("Единая Россия") призвал инициировать парламентский запрос в правительство в связи с выдворением из аэропорта Кишинева россиян, которые направлялись на выборы в Приднестровье.В Приднестровье 12 декабря прошли седьмые по счету выборы главы непризнанной республики. Центризбирком ПМР объявил о победе Вадима Красносельского, который избран на второй срок. Он набрал 79,4% голосов избирателей."В воскресенье прошли выборы президента (непризнанной) Приднестровской Молдавской Республики в Приднестровье, где проживает более 200 тысяч граждан РФ. Это важно, несмотря на отсутствие официального признания, что происходят демократические процессы", - заявил Затулин на пленарном заседании.При этом, по его словам, накануне Республика Молдова предприняла усилия "по блокаде Приднестровья дополнительно", и 10 граждан РФ, среди которых общественные и политические деятели по прибытии в аэропорт Кишинева были депортированы.Среди них историк и политолог Наталья Нарочницкая и член СПЧ Александр Брод, отметил парламентарий."Прошу поручить комитету по СНГ в соответствии со статьей 47 регламента подготовить парламентский запрос ГД в правительство РФ об исполнении принятого 16 июня постановления и заявления ГД о мерах поддержки граждан РФ и российский соотечественников в Приднестровье и реакции на действия Молдовы, предпринятые, видимо, в благодарность за уступки по долгам за газ", - заявил Затулин.На это спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил, что в соответствии с регламентом необходимо подготовить проект протокольного поручения и провести согласование с профильным комитетом.Госдума на пленарном заседании 16 июня приняла заявление с осуждением действий Молдавии и Украины, ведущих к срыву урегулирования конфликта в Приднестровье и ухудшающих положение проживающих там российских граждан.
https://ria.ru/20211213/moldaviya-1763481951.html
https://ria.ru/20211212/pridnestrove-1763354401.html
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в мире, кишинев, молдавия, вячеслав володин, александр брод, снг, единая россия, госдума рф, наталия нарочницкая, россия
14:21 14.12.2021
 
В Госдуме раскритиковали выдворение россиян из Молдавии

Депутат Затулин призвал сделать парламентский запрос из-за выдворения россиян из Молдавии

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Первый замглавы комитета по СНГ Госдумы Константин Затулин ("Единая Россия") призвал инициировать парламентский запрос в правительство в связи с выдворением из аэропорта Кишинева россиян, которые направлялись на выборы в Приднестровье.
В Приднестровье 12 декабря прошли седьмые по счету выборы главы непризнанной республики. Центризбирком ПМР объявил о победе Вадима Красносельского, который избран на второй срок. Он набрал 79,4% голосов избирателей.
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"В воскресенье прошли выборы президента (непризнанной) Приднестровской Молдавской Республики в Приднестровье, где проживает более 200 тысяч граждан РФ. Это важно, несмотря на отсутствие официального признания, что происходят демократические процессы", - заявил Затулин на пленарном заседании.
При этом, по его словам, накануне Республика Молдова предприняла усилия "по блокаде Приднестровья дополнительно", и 10 граждан РФ, среди которых общественные и политические деятели по прибытии в аэропорт Кишинева были депортированы.
Среди них историк и политолог Наталья Нарочницкая и член СПЧ Александр Брод, отметил парламентарий.
"Прошу поручить комитету по СНГ в соответствии со статьей 47 регламента подготовить парламентский запрос ГД в правительство РФ об исполнении принятого 16 июня постановления и заявления ГД о мерах поддержки граждан РФ и российский соотечественников в Приднестровье и реакции на действия Молдовы, предпринятые, видимо, в благодарность за уступки по долгам за газ", - заявил Затулин.
На это спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил, что в соответствии с регламентом необходимо подготовить проект протокольного поручения и провести согласование с профильным комитетом.
Госдума на пленарном заседании 16 июня приняла заявление с осуждением действий Молдавии и Украины, ведущих к срыву урегулирования конфликта в Приднестровье и ухудшающих положение проживающих там российских граждан.
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В миреКишиневМолдавияВячеслав ВолодинАлександр БродСНГЕдиная РоссияГосдума РФНаталия НарочницкаяРоссия
 
 
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