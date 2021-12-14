https://ria.ru/20211214/xiaomi-1763667234.html

Раскрыт новый дизайн оболочки MIUI для смартфонов Xiaomi

Раскрыт новый дизайн оболочки MIUI для смартфонов Xiaomi - РИА Новости, 14.12.2021

Раскрыт новый дизайн оболочки MIUI для смартфонов Xiaomi

Оболочка MIUI 13, на которой работают смартфоны и планшеты Xiaomi, получит переработанный интерфейс. Ролики, демонстрирующие нововведения, опубликовал портал... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T14:55

2021-12-14T14:55

2021-12-14T14:55

наука

технологии

apple

apple ios

google android

xiaomi inc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749600742_0:158:3150:1930_1920x0_80_0_0_21bf37bc3725e2e7db7676ce1ffb5769.jpg

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Оболочка MIUI 13, на которой работают смартфоны и планшеты Xiaomi, получит переработанный интерфейс. Ролики, демонстрирующие нововведения, опубликовал портал Xiaomiui.Среди новых функция появится "бесконечная прокрутка" — после того, как заканчиваются все "экраны", смартфон возвращается к начальному окну. В MIUI появится и настраиваемая боковая панель инструментов, аналоги которой уже есть у других производителей.Значительно изменится и внешний вид надстройки Android, коей и является MIUI. Таким новым элементом станут микровиджеты, которые будут собраны на отдельном экране — что-то подобное есть у iOS Apple.Официально Xiaomi представит новую версию своей надстройки 28 декабря. Тогда же покажут и новый флагманский смартфон Xiaomi 12.

https://ria.ru/20211124/xiaomi-1760493338.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, apple, apple ios, google android, xiaomi inc