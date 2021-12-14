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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211214/xiaomi-1763667234.html
Раскрыт новый дизайн оболочки MIUI для смартфонов Xiaomi
Раскрыт новый дизайн оболочки MIUI для смартфонов Xiaomi - РИА Новости, 14.12.2021
Раскрыт новый дизайн оболочки MIUI для смартфонов Xiaomi
Оболочка MIUI 13, на которой работают смартфоны и планшеты Xiaomi, получит переработанный интерфейс. Ролики, демонстрирующие нововведения, опубликовал портал... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T14:55
2021-12-14T14:55
наука
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xiaomi inc
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Оболочка MIUI 13, на которой работают смартфоны и планшеты Xiaomi, получит переработанный интерфейс. Ролики, демонстрирующие нововведения, опубликовал портал Xiaomiui.Среди новых функция появится "бесконечная прокрутка" — после того, как заканчиваются все "экраны", смартфон возвращается к начальному окну. В MIUI появится и настраиваемая боковая панель инструментов, аналоги которой уже есть у других производителей.Значительно изменится и внешний вид надстройки Android, коей и является MIUI. Таким новым элементом станут микровиджеты, которые будут собраны на отдельном экране — что-то подобное есть у iOS Apple.Официально Xiaomi представит новую версию своей надстройки 28 декабря. Тогда же покажут и новый флагманский смартфон Xiaomi 12.
https://ria.ru/20211124/xiaomi-1760493338.html
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технологии, apple, apple ios, google android, xiaomi inc
14:55 14.12.2021
 

Раскрыт новый дизайн оболочки MIUI для смартфонов Xiaomi

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСмартфон компании Xiaomi
Смартфон компании Xiaomi - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Оболочка MIUI 13, на которой работают смартфоны и планшеты Xiaomi, получит переработанный интерфейс. Ролики, демонстрирующие нововведения, опубликовал портал Xiaomiui.
Среди новых функция появится "бесконечная прокрутка" — после того, как заканчиваются все "экраны", смартфон возвращается к начальному окну. В MIUI появится и настраиваемая боковая панель инструментов, аналоги которой уже есть у других производителей.
Значительно изменится и внешний вид надстройки Android, коей и является MIUI. Таким новым элементом станут микровиджеты, которые будут собраны на отдельном экране — что-то подобное есть у iOS Apple.
Официально Xiaomi представит новую версию своей надстройки 28 декабря. Тогда же покажут и новый флагманский смартфон Xiaomi 12.
Разобранный смартфон - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
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НаукаТехнологииAppleApple iOSGoogle AndroidXiaomi Inc
 
 
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