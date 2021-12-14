https://ria.ru/20211214/worldskills-1763599008.html
Глава Приамурья призвал уделять больше внимания движению WorldSkills Russia
Глава Приамурья призвал уделять больше внимания движению WorldSkills Russia - РИА Новости, 14.12.2021
Глава Приамурья призвал уделять больше внимания движению WorldSkills Russia
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в регионе нужно больше внимания уделять развитию движения WorldSkills Russia. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T09:08
2021-12-14T09:08
2021-12-14T09:08
амурская область
общество
амурская область
worldskills russia
василий орлов (губернатор)
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в регионе нужно больше внимания уделять развитию движения WorldSkills Russia."В развитии движения WorldSkills Russia Амурская область имеет хороший потенциал, считаю, что нужно усиливаться в этом направлении, необходимые ресурсы для этого есть. При необходимости правительство Амурской области готово финансировать и закупку нового оборудования в колледжи, и переобучение педагогов, чтобы на нем работать. Кроме того, нужно организовывать с работодателями более тесную связь, особенно в сфере строительства. Пандемия указала нам на острый дефицит наших местных кадров по некоторым направлениям. Помочь в решении этого вопроса может, в том числе движение WorldSkills Russia", - цитирует Орлова правительство Амурской области.Как отмечают власти, за семь лет существования движения WorldSkills Russia, в Амурской области в чемпионатах профессионального мастерства поучаствовали почти 750 человек, из них половина устроена на предприятиях по профессии."К седьмому региональному чемпионату по стандартам WorldSkills в колледжах существенно модернизирована материально-техническая база, которая используется не только для организации соревнований, но и в образовательном процессе. Так, за два года в трех амурских колледжах создано 14 современных мастерских. Помимо этого, к 2021 году мы имеем достаточно широкую географию социальных партнеров, которые поддерживают движение молодых профессионалов не только в качестве спонсоров, но и в качестве экспертов, которые оценивают навыки конкурсантов", – рассказала зампред Приамурья, министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.В этом году региональный чемпионат "Молодые профессионалы" прошел по 29 направлениям, в том числе по 10 новым, в их числе "Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте", "Программные решения для бизнеса – IT", "Ветеринария", "Агрономия", "Сельскохозяйственные биотехнологии", "Переработка нефти и газа", "Физическая культура, спорт и фитнес" и другие.Восьмое региональное соревнование WorldSkills Russia в 2022 году планируется организовать уже по 31 компетенции и привлечь к участию 300 человек. Конкурсанты будут показывать свое мастерство в том числе в таких направлениях как "Кровельные работы по металлу", "Промышленная механика и монтаж".Амурчане участвуют в конкурсах по стандартам WorldSkills с 2013 года, с 2015 года чемпионат проводится в Приамурье. В 2016 году в направлении "Кирпичная кладка" студент из Приамурья занял четвертое место по России. На всероссийском чемпионате WorldSkills Russia - 2017 за звание победителя от Амурской области также боролся каменщик, который вошел в десятку лучших. В 2018 году в финале всероссийского конкурса впервые принимали участие двое амурчан, оба вошли в топ-30. В финале чемпионатов 2019 и 2021 годов амурские студенты вошли в топ-10.
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общество, амурская область, worldskills russia, василий орлов (губернатор), россия
Глава Приамурья призвал уделять больше внимания движению WorldSkills Russia
Глава Амурской области Орлов призвал уделять больше внимания движению WorldSkills Russia
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 дек – РИА Новости.
Губернатор Амурской области Василий Орлов
сообщил, что в регионе нужно больше внимания уделять развитию движения WorldSkills Russia
.
"В развитии движения WorldSkills Russia Амурская область
имеет хороший потенциал, считаю, что нужно усиливаться в этом направлении, необходимые ресурсы для этого есть. При необходимости правительство Амурской области готово финансировать и закупку нового оборудования в колледжи, и переобучение педагогов, чтобы на нем работать. Кроме того, нужно организовывать с работодателями более тесную связь, особенно в сфере строительства. Пандемия указала нам на острый дефицит наших местных кадров по некоторым направлениям. Помочь в решении этого вопроса может, в том числе движение WorldSkills Russia", - цитирует Орлова правительство Амурской области.
Как отмечают власти, за семь лет существования движения WorldSkills Russia, в Амурской области в чемпионатах профессионального мастерства поучаствовали почти 750 человек, из них половина устроена на предприятиях по профессии.
"К седьмому региональному чемпионату по стандартам WorldSkills в колледжах существенно модернизирована материально-техническая база, которая используется не только для организации соревнований, но и в образовательном процессе. Так, за два года в трех амурских колледжах создано 14 современных мастерских. Помимо этого, к 2021 году мы имеем достаточно широкую географию социальных партнеров, которые поддерживают движение молодых профессионалов не только в качестве спонсоров, но и в качестве экспертов, которые оценивают навыки конкурсантов", – рассказала зампред Приамурья, министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.
В этом году региональный чемпионат "Молодые профессионалы" прошел по 29 направлениям, в том числе по 10 новым, в их числе "Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте", "Программные решения для бизнеса – IT", "Ветеринария", "Агрономия", "Сельскохозяйственные биотехнологии", "Переработка нефти и газа", "Физическая культура, спорт и фитнес" и другие.
Восьмое региональное соревнование WorldSkills Russia в 2022 году планируется организовать уже по 31 компетенции и привлечь к участию 300 человек. Конкурсанты будут показывать свое мастерство в том числе в таких направлениях как "Кровельные работы по металлу", "Промышленная механика и монтаж".
Амурчане участвуют в конкурсах по стандартам WorldSkills с 2013 года, с 2015 года чемпионат проводится в Приамурье. В 2016 году в направлении "Кирпичная кладка" студент из Приамурья занял четвертое место по России
. На всероссийском чемпионате WorldSkills Russia - 2017 за звание победителя от Амурской области также боролся каменщик, который вошел в десятку лучших. В 2018 году в финале всероссийского конкурса впервые принимали участие двое амурчан, оба вошли в топ-30. В финале чемпионатов 2019 и 2021 годов амурские студенты вошли в топ-10.