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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20211214/worldskills-1763599008.html
Глава Приамурья призвал уделять больше внимания движению WorldSkills Russia
Глава Приамурья призвал уделять больше внимания движению WorldSkills Russia - РИА Новости, 14.12.2021
Глава Приамурья призвал уделять больше внимания движению WorldSkills Russia
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в регионе нужно больше внимания уделять развитию движения WorldSkills Russia. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T09:08
2021-12-14T09:08
амурская область
общество
амурская область
worldskills russia
василий орлов (губернатор)
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в регионе нужно больше внимания уделять развитию движения WorldSkills Russia."В развитии движения WorldSkills Russia Амурская область имеет хороший потенциал, считаю, что нужно усиливаться в этом направлении, необходимые ресурсы для этого есть. При необходимости правительство Амурской области готово финансировать и закупку нового оборудования в колледжи, и переобучение педагогов, чтобы на нем работать. Кроме того, нужно организовывать с работодателями более тесную связь, особенно в сфере строительства. Пандемия указала нам на острый дефицит наших местных кадров по некоторым направлениям. Помочь в решении этого вопроса может, в том числе движение WorldSkills Russia", - цитирует Орлова правительство Амурской области.Как отмечают власти, за семь лет существования движения WorldSkills Russia, в Амурской области в чемпионатах профессионального мастерства поучаствовали почти 750 человек, из них половина устроена на предприятиях по профессии."К седьмому региональному чемпионату по стандартам WorldSkills в колледжах существенно модернизирована материально-техническая база, которая используется не только для организации соревнований, но и в образовательном процессе. Так, за два года в трех амурских колледжах создано 14 современных мастерских. Помимо этого, к 2021 году мы имеем достаточно широкую географию социальных партнеров, которые поддерживают движение молодых профессионалов не только в качестве спонсоров, но и в качестве экспертов, которые оценивают навыки конкурсантов", – рассказала зампред Приамурья, министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.В этом году региональный чемпионат "Молодые профессионалы" прошел по 29 направлениям, в том числе по 10 новым, в их числе "Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте", "Программные решения для бизнеса – IT", "Ветеринария", "Агрономия", "Сельскохозяйственные биотехнологии", "Переработка нефти и газа", "Физическая культура, спорт и фитнес" и другие.Восьмое региональное соревнование WorldSkills Russia в 2022 году планируется организовать уже по 31 компетенции и привлечь к участию 300 человек. Конкурсанты будут показывать свое мастерство в том числе в таких направлениях как "Кровельные работы по металлу", "Промышленная механика и монтаж".Амурчане участвуют в конкурсах по стандартам WorldSkills с 2013 года, с 2015 года чемпионат проводится в Приамурье. В 2016 году в направлении "Кирпичная кладка" студент из Приамурья занял четвертое место по России. На всероссийском чемпионате WorldSkills Russia - 2017 за звание победителя от Амурской области также боролся каменщик, который вошел в десятку лучших. В 2018 году в финале всероссийского конкурса впервые принимали участие двое амурчан, оба вошли в топ-30. В финале чемпионатов 2019 и 2021 годов амурские студенты вошли в топ-10.
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общество, амурская область, worldskills russia, василий орлов (губернатор), россия
09:08 14.12.2021
 
Глава Приамурья призвал уделять больше внимания движению WorldSkills Russia

Глава Амурской области Орлов призвал уделять больше внимания движению WorldSkills Russia

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в регионе нужно больше внимания уделять развитию движения WorldSkills Russia.
"В развитии движения WorldSkills Russia Амурская область имеет хороший потенциал, считаю, что нужно усиливаться в этом направлении, необходимые ресурсы для этого есть. При необходимости правительство Амурской области готово финансировать и закупку нового оборудования в колледжи, и переобучение педагогов, чтобы на нем работать. Кроме того, нужно организовывать с работодателями более тесную связь, особенно в сфере строительства. Пандемия указала нам на острый дефицит наших местных кадров по некоторым направлениям. Помочь в решении этого вопроса может, в том числе движение WorldSkills Russia", - цитирует Орлова правительство Амурской области.
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Как отмечают власти, за семь лет существования движения WorldSkills Russia, в Амурской области в чемпионатах профессионального мастерства поучаствовали почти 750 человек, из них половина устроена на предприятиях по профессии.
"К седьмому региональному чемпионату по стандартам WorldSkills в колледжах существенно модернизирована материально-техническая база, которая используется не только для организации соревнований, но и в образовательном процессе. Так, за два года в трех амурских колледжах создано 14 современных мастерских. Помимо этого, к 2021 году мы имеем достаточно широкую географию социальных партнеров, которые поддерживают движение молодых профессионалов не только в качестве спонсоров, но и в качестве экспертов, которые оценивают навыки конкурсантов", – рассказала зампред Приамурья, министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.
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В этом году региональный чемпионат "Молодые профессионалы" прошел по 29 направлениям, в том числе по 10 новым, в их числе "Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте", "Программные решения для бизнеса – IT", "Ветеринария", "Агрономия", "Сельскохозяйственные биотехнологии", "Переработка нефти и газа", "Физическая культура, спорт и фитнес" и другие.
Восьмое региональное соревнование WorldSkills Russia в 2022 году планируется организовать уже по 31 компетенции и привлечь к участию 300 человек. Конкурсанты будут показывать свое мастерство в том числе в таких направлениях как "Кровельные работы по металлу", "Промышленная механика и монтаж".
Амурчане участвуют в конкурсах по стандартам WorldSkills с 2013 года, с 2015 года чемпионат проводится в Приамурье. В 2016 году в направлении "Кирпичная кладка" студент из Приамурья занял четвертое место по России. На всероссийском чемпионате WorldSkills Russia - 2017 за звание победителя от Амурской области также боролся каменщик, который вошел в десятку лучших. В 2018 году в финале всероссийского конкурса впервые принимали участие двое амурчан, оба вошли в топ-30. В финале чемпионатов 2019 и 2021 годов амурские студенты вошли в топ-10.
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