https://ria.ru/20211214/whatsapp-1763693336.html
В WhatsApp появится новая функция для более безопасного общения
В WhatsApp появится новая функция для более безопасного общения - РИА Новости, 15.12.2021
В WhatsApp появится новая функция для более безопасного общения
Разработчики популярного мессенджера WhatsApp намерены внедрить опцию настройки отображения статуса пользователя. О тестировании функции сообщил WABetaInfo. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-14T16:43
2021-12-14T16:43
2021-12-15T00:10
наука
технологии
apple ios
google android
whatsapp inc.
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Разработчики популярного мессенджера WhatsApp намерены внедрить опцию настройки отображения статуса пользователя. О тестировании функции сообщил WABetaInfo.Обновление WhatsApp должно ограничить видимость присутствия пользователя в Сети. Если сейчас его по умолчанию видит любой зарегистрированный на платформе, то теперь данные увидят только те, кто находится в списке контактов.Активация опции позволит избежать слежки — существуют приложения и боты, которые могут автоматически собирать подобную информацию и анализировать ее.Нововведение тестируют в приложениях WhatsApp для платформ Android и iOS. Опция станет доступна для всех пользователей мессенджера в ближайшее время.
https://ria.ru/20211126/whatsapp-1760870004.html
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технологии, apple ios, google android, whatsapp inc.
16:43 14.12.2021 (обновлено: 00:10 15.12.2021)
В WhatsApp появится новая функция для более безопасного общения
В WhatsApp разрешат скрывать онлайн-статус для неизвестных контактов