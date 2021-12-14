https://ria.ru/20211214/whatsapp-1763693336.html

В WhatsApp появится новая функция для более безопасного общения

В WhatsApp появится новая функция для более безопасного общения - РИА Новости, 15.12.2021

В WhatsApp появится новая функция для более безопасного общения

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp намерены внедрить опцию настройки отображения статуса пользователя. О тестировании функции сообщил WABetaInfo. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-14T16:43

2021-12-14T16:43

2021-12-15T00:10

наука

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Разработчики популярного мессенджера WhatsApp намерены внедрить опцию настройки отображения статуса пользователя. О тестировании функции сообщил WABetaInfo.Обновление WhatsApp должно ограничить видимость присутствия пользователя в Сети. Если сейчас его по умолчанию видит любой зарегистрированный на платформе, то теперь данные увидят только те, кто находится в списке контактов.Активация опции позволит избежать слежки — существуют приложения и боты, которые могут автоматически собирать подобную информацию и анализировать ее.Нововведение тестируют в приложениях WhatsApp для платформ Android и iOS. Опция станет доступна для всех пользователей мессенджера в ближайшее время.

https://ria.ru/20211126/whatsapp-1760870004.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, apple ios, google android, whatsapp inc.