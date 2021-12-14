https://ria.ru/20211214/vzryv-1763735876.html

В Афганистане прогремели три взрыва

В Афганистане прогремели три взрыва - РИА Новости, 14.12.2021

В Афганистане прогремели три взрыва

Два взрыва произошли в столице Афганистана Кабуле, еще один прогремел в провинции Гильменд, сообщили местные власти и источники агентства РИА Новости. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T19:48

2021-12-14T19:48

2021-12-14T19:48

в мире

взрыв

кабул (город)

талибан

афганистан

гильменд (провинция)

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КАБУЛ, 14 дек - РИА Новости. Два взрыва произошли в столице Афганистана Кабуле, еще один прогремел в провинции Гильменд, сообщили местные власти и источники агентства РИА Новости.По словам источников, бомба взорвалась в районе на юго-востоке Кабула, три человека погибли. В свою очередь представитель МВД Афганистана Саид Хости в заявлении сообщил, что один человек погиб и двое талибов (движение "Талибан"*) получили ранения в результате происшествия.Как сообщил агентству очевидец, еще одна придорожная бомба днем во вторник взорвалась в кабульском районе Даште-Барчи, никто не пострадал.Также офис губернатора провинции Гильменд сообщает, что по меньшей мере четыре человека получили ранения в результате взрыва придорожной бомбы в южной части провинции. Состояние трех из них критическое.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211214/aeroport-1763672817.html

https://ria.ru/20211214/tsisterna-1763710855.html

кабул (город)

афганистан

гильменд (провинция)

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в мире, взрыв, кабул (город), талибан, афганистан, гильменд (провинция)