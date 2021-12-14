https://ria.ru/20211214/vzryv-1763671634.html
В аэропорту в Колумбии прогремел второй взрыв, сообщили СМИ
В аэропорту в Колумбии прогремел второй взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.12.2021
В аэропорту в Колумбии прогремел второй взрыв, сообщили СМИ
Двое полицейских погибли в результате второго взрыва в аэропорту Кукуты в Колумбии, передает телеканал Caracol. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:09
2021-12-14T15:09
2021-12-14T17:12
в мире
колумбия
взрыв
венесуэла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763686161_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_d96477d92b7d53daab64a1c966d84c00.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 дек — РИА Новости. Двое полицейских погибли в результате второго взрыва в аэропорту Кукуты в Колумбии, передает телеканал Caracol.По информации СМИ, после первого ЧП силовики решили проверить подозрительный ящик, который сдетонировал.О гибели двух стражей порядка пишет также газета Tiempo со ссылкой на местные власти. Издание уточняет, что за произошедшим стоят террористы. Один из боевиков подорвался при первой атаке. Изначально СМИ сообщали, что рядом со взлетно-посадочной полосой заметили человека с бомбой.Позже в Службе гражданской авиации страны подтвердили сильный взрыв близ аэровокзала. Пассажирам рекомендовали обращаться за информацией по поводу рейсов и билетов к авиакомпаниям.Кукута находится на северо-востоке Колумбии на границе с Венесуэлой.
https://ria.ru/20211214/gaiti-1763666430.html
колумбия
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763686161_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_799854c7f52a89522676538036181a03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, колумбия, взрыв, венесуэла
15:09 14.12.2021 (обновлено: 17:12 14.12.2021)
В аэропорту в Колумбии прогремел второй взрыв, сообщили СМИ
Caracol: второй взрыв прогремел в аэропорту Кукуты в Колумбии