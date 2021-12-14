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Тверская область
https://ria.ru/20211214/vyplaty-1763703327.html
В Тверской области ежемесячную выплату получат около 47 тысяч пожилых людей
В Тверской области ежемесячную выплату получат около 47 тысяч пожилых людей - РИА Новости, 14.12.2021
В Тверской области ежемесячную выплату получат около 47 тысяч пожилых людей
В Тверской области c 2022 года ежемесячную выплату в размере 800 рублей получат около 47 тысяч пожилых людей, в том числе дети войны, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T17:13
2021-12-14T17:13
тверская область
игорь руденя
социальные выплаты
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ТВЕРЬ, 14 дек – РИА Новости. В Тверской области c 2022 года ежемесячную выплату в размере 800 рублей получат около 47 тысяч пожилых людей, в том числе дети войны, сообщает пресс-служба регионального правительства.Новая мера социальной поддержки детей войны вводится по инициативе главы региона Игоря Рудени. Общее число получателей выплаты в регионе составит почти 47 тысяч человек. Из них более 38,5 тысячи - жители, имеющие статус "Ветеран труда Тверской области" или "Ветеран труда". Свыше 8,3 тысячи граждан - дети войны, не получающие в настоящее время никаких выплат.Соответствующие изменения в региональное законодательство рассмотрены на заседании областного правительства под руководством губернатора."Ежемесячную денежную выплату в размере 800 рублей получат дети войны, которые не имеют других льготных статусов и не получают никаких ежемесячных выплат. Если же жители из этой категории имеют статус "Ветеран труда" или "Ветерана труда Тверской области" и получают ежемесячную денежную выплату, то ее размер будет увеличен до 800 рублей", – сказал Руденя, комментируя журналистам принятое решение.Также решением губернатора дети войны в этом году получили право на внеочередное обслуживание в филиалах МФЦ Тверской области. Такая льгота есть у ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, граждан старше 80 лет, инвалидов, беременных женщин, граждан с ребенком до трех лет и многодетных родителей.Закон "О детях войны в Тверской области" принят в 2019 году. В 2020 и 2021 годах детям войны предоставлялась единовременная денежная выплата ко Дню Победы в Великой Отечественной войне в размере 3 тысяч рублей, отметили в пресс-службе.
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игорь руденя, социальные выплаты
17:13 14.12.2021
 

В Тверской области ежемесячную выплату получат около 47 тысяч пожилых людей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТВЕРЬ, 14 дек – РИА Новости. В Тверской области c 2022 года ежемесячную выплату в размере 800 рублей получат около 47 тысяч пожилых людей, в том числе дети войны, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Новая мера социальной поддержки детей войны вводится по инициативе главы региона Игоря Рудени. Общее число получателей выплаты в регионе составит почти 47 тысяч человек. Из них более 38,5 тысячи - жители, имеющие статус "Ветеран труда Тверской области" или "Ветеран труда". Свыше 8,3 тысячи граждан - дети войны, не получающие в настоящее время никаких выплат.
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Соответствующие изменения в региональное законодательство рассмотрены на заседании областного правительства под руководством губернатора.
"Ежемесячную денежную выплату в размере 800 рублей получат дети войны, которые не имеют других льготных статусов и не получают никаких ежемесячных выплат. Если же жители из этой категории имеют статус "Ветеран труда" или "Ветерана труда Тверской области" и получают ежемесячную денежную выплату, то ее размер будет увеличен до 800 рублей", – сказал Руденя, комментируя журналистам принятое решение.
Также решением губернатора дети войны в этом году получили право на внеочередное обслуживание в филиалах МФЦ Тверской области. Такая льгота есть у ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, граждан старше 80 лет, инвалидов, беременных женщин, граждан с ребенком до трех лет и многодетных родителей.
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Тверская областьИгорь Руденясоциальные выплаты
 
 
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