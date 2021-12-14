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Лавров призвал США и Европу не вмешиваться в выборы в Ливии

Лавров призвал США и Европу не вмешиваться в выборы в Ливии - РИА Новости, 14.12.2021

Лавров призвал США и Европу не вмешиваться в выборы в Ливии

Москва настоятельно рекомендует США и Европе не вмешиваться в выборы в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T23:32

2021-12-14T23:32

2021-12-14T23:32

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Москва настоятельно рекомендует США и Европе не вмешиваться в выборы в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Парламентские и президентские выборы в этой стране запланированы на 24 декабря."Не могу говорить за ливийский народ. США тем более не имеют права это делать: они участвовали в разрушении ливийского государства в 2011 году. Как говорил тогдашний президент Барак Обама, США пытались лидировать "из-за спины". "Вперед" выпустили такие страны, как Франция. У нее, как выясняется, в то время были личные счеты с Муаммаром Каддафи. Не стал бы брать на себя смелость и настоятельно не рекомендую американцам и европейцам пытаться опять вершить судьбы другого народа, тем более ливийского. Пускай решают сами ливийцы", - сказал он в интервью египетскому телеканалу "ТеН ТВ".В Москве знают, что у Сейфа аль-Ислама Каддафи и в целом у клана Каддафи достаточно много сторонников, отметил министр, как и у маршала Халифы Хафтара, Акиля Салеха, Абдельхамида Дбейбы и других участников ливийской президентской гонки."Будем выступать за то, чтобы сами ливийцы обеспечили прозрачность, чистоту избирательных процессов и нашли в себе мужество признать результат выбора своего народа", - подчеркнул он.Верховная избирательная комиссии Ливии 24 ноября отклонила заявки 25 из 98 человек, подавших документы на регистрацию в качестве кандидатов. Первым в списке получивших отказ значится Сейф аль-Ислам Каддафи из-за несоответствия документов ряду требований избирательного законодательства. Согласно решению комиссии, Каддафи не удовлетворяет требованиям закона о президентских выборах, так как он не предоставил документ об отсутствии непогашенной судимости, следует из объяснения комиссии. Также он нарушил требование, согласно которому кандидат "не может быть осужденным окончательно в связи с преступлением, касающимся чести".Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда заявила в 2020 году, что Ливия обязана арестовать Каддафи и передать суду. По ее словам, Каддафи не приложил никаких усилий для того, чтобы сдаться добровольно. Ордер на арест Сейфа аль-Ислама был выдан МУС еще в 2011 году.Заявления на регистрацию для участия в выборах в Ливии подали 98 человек. Среди наиболее известных претендентов - командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар, председатель Палаты представителей Ливии Акиля Салех, действующий глава Правительства национального единства (ПНЕ) Абдельхамид Дбейба, сын экс-лидера Джамахирии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи, а также бывший глава МВД Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага.

https://ria.ru/20211208/liviya-1762797003.html

https://ria.ru/20211203/vstrecha-1762102680.html

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