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Лавров призвал США и Европу не вмешиваться в выборы в Ливии
Лавров призвал США и Европу не вмешиваться в выборы в Ливии - РИА Новости, 14.12.2021
Лавров призвал США и Европу не вмешиваться в выборы в Ливии
Москва настоятельно рекомендует США и Европе не вмешиваться в выборы в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T23:32
2021-12-14T23:32
в мире
сша
москва
международный уголовный суд
сергей лавров
халифа хафтар
фату бенсуда
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Москва настоятельно рекомендует США и Европе не вмешиваться в выборы в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Парламентские и президентские выборы в этой стране запланированы на 24 декабря."Не могу говорить за ливийский народ. США тем более не имеют права это делать: они участвовали в разрушении ливийского государства в 2011 году. Как говорил тогдашний президент Барак Обама, США пытались лидировать "из-за спины". "Вперед" выпустили такие страны, как Франция. У нее, как выясняется, в то время были личные счеты с Муаммаром Каддафи. Не стал бы брать на себя смелость и настоятельно не рекомендую американцам и европейцам пытаться опять вершить судьбы другого народа, тем более ливийского. Пускай решают сами ливийцы", - сказал он в интервью египетскому телеканалу "ТеН ТВ".В Москве знают, что у Сейфа аль-Ислама Каддафи и в целом у клана Каддафи достаточно много сторонников, отметил министр, как и у маршала Халифы Хафтара, Акиля Салеха, Абдельхамида Дбейбы и других участников ливийской президентской гонки."Будем выступать за то, чтобы сами ливийцы обеспечили прозрачность, чистоту избирательных процессов и нашли в себе мужество признать результат выбора своего народа", - подчеркнул он.Верховная избирательная комиссии Ливии 24 ноября отклонила заявки 25 из 98 человек, подавших документы на регистрацию в качестве кандидатов. Первым в списке получивших отказ значится Сейф аль-Ислам Каддафи из-за несоответствия документов ряду требований избирательного законодательства. Согласно решению комиссии, Каддафи не удовлетворяет требованиям закона о президентских выборах, так как он не предоставил документ об отсутствии непогашенной судимости, следует из объяснения комиссии. Также он нарушил требование, согласно которому кандидат "не может быть осужденным окончательно в связи с преступлением, касающимся чести".Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда заявила в 2020 году, что Ливия обязана арестовать Каддафи и передать суду. По ее словам, Каддафи не приложил никаких усилий для того, чтобы сдаться добровольно. Ордер на арест Сейфа аль-Ислама был выдан МУС еще в 2011 году.Заявления на регистрацию для участия в выборах в Ливии подали 98 человек. Среди наиболее известных претендентов - командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар, председатель Палаты представителей Ливии Акиля Салех, действующий глава Правительства национального единства (ПНЕ) Абдельхамид Дбейба, сын экс-лидера Джамахирии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи, а также бывший глава МВД Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага.
https://ria.ru/20211208/liviya-1762797003.html
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в мире, сша, москва, международный уголовный суд, сергей лавров, халифа хафтар, фату бенсуда, россия
23:32 14.12.2021
 
Лавров призвал США и Европу не вмешиваться в выборы в Ливии

Глава МИД Лавров настоятельно призвал США и Европу не вмешиваться в выборы в Ливии

© РИА Новости / POOL/Александр Щербак / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / POOL/Александр Щербак
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Москва настоятельно рекомендует США и Европе не вмешиваться в выборы в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Парламентские и президентские выборы в этой стране запланированы на 24 декабря.
"Не могу говорить за ливийский народ. США тем более не имеют права это делать: они участвовали в разрушении ливийского государства в 2011 году. Как говорил тогдашний президент Барак Обама, США пытались лидировать "из-за спины". "Вперед" выпустили такие страны, как Франция. У нее, как выясняется, в то время были личные счеты с Муаммаром Каддафи. Не стал бы брать на себя смелость и настоятельно не рекомендую американцам и европейцам пытаться опять вершить судьбы другого народа, тем более ливийского. Пускай решают сами ливийцы", - сказал он в интервью египетскому телеканалу "ТеН ТВ".
В Москве знают, что у Сейфа аль-Ислама Каддафи и в целом у клана Каддафи достаточно много сторонников, отметил министр, как и у маршала Халифы Хафтара, Акиля Салеха, Абдельхамида Дбейбы и других участников ливийской президентской гонки.
Вид города Триполи, Ливия - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 17:00
Путин выразил надежду на стабилизацию ситуации в Ливии после выборов
"Будем выступать за то, чтобы сами ливийцы обеспечили прозрачность, чистоту избирательных процессов и нашли в себе мужество признать результат выбора своего народа", - подчеркнул он.
Верховная избирательная комиссии Ливии 24 ноября отклонила заявки 25 из 98 человек, подавших документы на регистрацию в качестве кандидатов. Первым в списке получивших отказ значится Сейф аль-Ислам Каддафи из-за несоответствия документов ряду требований избирательного законодательства. Согласно решению комиссии, Каддафи не удовлетворяет требованиям закона о президентских выборах, так как он не предоставил документ об отсутствии непогашенной судимости, следует из объяснения комиссии. Также он нарушил требование, согласно которому кандидат "не может быть осужденным окончательно в связи с преступлением, касающимся чести".
Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда заявила в 2020 году, что Ливия обязана арестовать Каддафи и передать суду. По ее словам, Каддафи не приложил никаких усилий для того, чтобы сдаться добровольно. Ордер на арест Сейфа аль-Ислама был выдан МУС еще в 2011 году.
Заявления на регистрацию для участия в выборах в Ливии подали 98 человек. Среди наиболее известных претендентов - командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар, председатель Палаты представителей Ливии Акиля Салех, действующий глава Правительства национального единства (ПНЕ) Абдельхамид Дбейба, сын экс-лидера Джамахирии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи, а также бывший глава МВД Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 19:45
Путин и Эрдоган надеются на успешное проведение выборов в Ливии
 
В миреСШАМоскваМеждународный уголовный судСергей ЛавровХалифа ХафтарФату БенсудаРоссия
 
 
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