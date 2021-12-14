https://ria.ru/20211214/vybory-1763670699.html
Госдума приняла закон о региональной публичной власти
Госдума приняла закон о региональной публичной власти - РИА Новости, 14.12.2021
Госдума приняла закон о региональной публичной власти
Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях поддержали законопроект об организации публичной власти в регионах. Документ среди прочего запрещает руководителям... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:06
2021-12-14T15:06
2021-12-14T20:27
политика
госдума рф
россия
павел крашенинников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760765314_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e1b178219ff4b9e89b64b4ab1d0b0c25.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях поддержали законопроект об организации публичной власти в регионах. Документ среди прочего запрещает руководителям субъектов Федерации называться "президентами" и разрешает избираться более чем на два срока подряд.Авторами инициативы выступили сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников. Первое чтение прошло 9 ноября, а накануне ее повторно рассмотрели члены думского комитета по госстроительству и законодательству. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе комитета, возврат проекта обусловлен техническими, а не концептуальными изменениями. Так, во втором чтении поддержку получило предложение, по которому высший исполнительный орган власти субъекта может называться не только "правительством", но и по-другому, исходя из исторических и национальных традиций. По словам Крашенинникова, всего поступило более 200 поправок.Спикер палаты Вячеслав Володин отметил, что инициатива — часть системной работы по обновлению законодательства, необходимому после принятия поправок к Конституции.Документом определяются принципы деятельности органов власти в субъектах Федерации. При этом допускается передача части полномочий с федерального на уровень ниже, если это не противоречит Основному закону. Кроме того, закрепляется, что региональные законы и нормативные правовые акты не могут противоречить положениям ФЗ или Конституции.Депутаты также поддержали корректировку законодательства в части права избираться на должность высшего должностного лица. Сейчас глава региона не может выдвигать свою кандидатуру в третий раз подряд, от этого ограничения хотят отказаться. Число сроков нахождения у власти губернаторов определят местные органы законодательной власти. Также закон даст возможность местным парламентам работать дистанционно.При этом авторы проекта предлагают предусмотреть пункт, согласно которому срок полномочий главы региона и парламента составит пять лет. Сейчас он не может превышать пяти лет.Вдобавок сохраняется действующий запрет на использование слова "президент" в названии должности руководителя субъекта Федерации. Против этого выступал Госсовет Татарстана, где глава именуется именно таким образом, но возражения и предложения республиканских депутатов отклонили.Кроме того, инициатива предполагает, что президент может освободить губернатора от исполнения обязанностей из-за утраты доверия, или же если недоверие ему выразят члены местного заксобрания. В целом, согласно законопроекту, глава государства может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.Наконец, документ обязывает создавать на региональном уровне контрольно-счетные органы, которые будут проверять бюджеты и внебюджетные фонды.
https://ria.ru/20211109/pravitelstvo-1758260117.html
https://ria.ru/20211102/zakon-1757374317.html
https://ria.ru/20211025/dolzhnost-1756127713.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760765314_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edbeb252b6ebad7c5adc8b4a50ceeaa2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, россия, павел крашенинников
15:06 14.12.2021 (обновлено: 20:27 14.12.2021)
Госдума приняла закон о региональной публичной власти
Госдума приняла закон об организации публичной власти в регионах
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
Депутаты Госдумы
во втором и третьем чтениях поддержали законопроект об организации публичной власти в регионах. Документ среди прочего запрещает руководителям субъектов Федерации называться "президентами" и разрешает избираться более чем на два срока подряд.
Авторами инициативы выступили сенатор Андрей Клишас
и депутат Павел Крашенинников
. Первое чтение прошло 9 ноября, а накануне ее повторно рассмотрели члены думского комитета по госстроительству и законодательству.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе комитета, возврат проекта обусловлен техническими, а не концептуальными изменениями. Так, во втором чтении поддержку получило предложение, по которому высший исполнительный орган власти субъекта может называться не только "правительством", но и по-другому, исходя из исторических и национальных традиций. По словам Крашенинникова, всего поступило более 200 поправок.
Спикер палаты Вячеслав Володин
отметил, что инициатива — часть системной работы по обновлению законодательства, необходимому после принятия поправок к Конституции.
Документом определяются принципы деятельности органов власти в субъектах Федерации. При этом допускается передача части полномочий с федерального на уровень ниже, если это не противоречит Основному закону. Кроме того, закрепляется, что региональные законы и нормативные правовые акты не могут противоречить положениям ФЗ или Конституции.
Депутаты также поддержали корректировку законодательства в части права избираться на должность высшего должностного лица. Сейчас глава региона не может выдвигать свою кандидатуру в третий раз подряд, от этого ограничения хотят отказаться.
Число сроков нахождения у власти губернаторов определят местные органы законодательной власти. Также закон даст возможность местным парламентам работать дистанционно.
При этом авторы проекта предлагают предусмотреть пункт, согласно которому срок полномочий главы региона и парламента составит пять лет. Сейчас он не может превышать пяти лет.
Вдобавок сохраняется действующий запрет на использование слова "президент" в названии должности руководителя субъекта Федерации. Против этого выступал Госсовет Татарстана
, где глава именуется именно таким образом, но возражения и предложения республиканских депутатов отклонили.
Кроме того, инициатива предполагает, что президент может освободить губернатора от исполнения обязанностей из-за утраты доверия, или же если недоверие ему выразят члены местного заксобрания. В целом, согласно законопроекту, глава государства может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.
Наконец, документ обязывает создавать на региональном уровне контрольно-счетные органы, которые будут проверять бюджеты и внебюджетные фонды.