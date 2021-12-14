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Госдума приняла закон о региональной публичной власти

Госдума приняла закон о региональной публичной власти - РИА Новости, 14.12.2021

Госдума приняла закон о региональной публичной власти

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях поддержали законопроект об организации публичной власти в регионах. Документ среди прочего запрещает руководителям... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T15:06

2021-12-14T15:06

2021-12-14T20:27

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях поддержали законопроект об организации публичной власти в регионах. Документ среди прочего запрещает руководителям субъектов Федерации называться "президентами" и разрешает избираться более чем на два срока подряд.Авторами инициативы выступили сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников. Первое чтение прошло 9 ноября, а накануне ее повторно рассмотрели члены думского комитета по госстроительству и законодательству. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе комитета, возврат проекта обусловлен техническими, а не концептуальными изменениями. Так, во втором чтении поддержку получило предложение, по которому высший исполнительный орган власти субъекта может называться не только "правительством", но и по-другому, исходя из исторических и национальных традиций. По словам Крашенинникова, всего поступило более 200 поправок.Спикер палаты Вячеслав Володин отметил, что инициатива — часть системной работы по обновлению законодательства, необходимому после принятия поправок к Конституции.Документом определяются принципы деятельности органов власти в субъектах Федерации. При этом допускается передача части полномочий с федерального на уровень ниже, если это не противоречит Основному закону. Кроме того, закрепляется, что региональные законы и нормативные правовые акты не могут противоречить положениям ФЗ или Конституции.Депутаты также поддержали корректировку законодательства в части права избираться на должность высшего должностного лица. Сейчас глава региона не может выдвигать свою кандидатуру в третий раз подряд, от этого ограничения хотят отказаться. Число сроков нахождения у власти губернаторов определят местные органы законодательной власти. Также закон даст возможность местным парламентам работать дистанционно.При этом авторы проекта предлагают предусмотреть пункт, согласно которому срок полномочий главы региона и парламента составит пять лет. Сейчас он не может превышать пяти лет.Вдобавок сохраняется действующий запрет на использование слова "президент" в названии должности руководителя субъекта Федерации. Против этого выступал Госсовет Татарстана, где глава именуется именно таким образом, но возражения и предложения республиканских депутатов отклонили.Кроме того, инициатива предполагает, что президент может освободить губернатора от исполнения обязанностей из-за утраты доверия, или же если недоверие ему выразят члены местного заксобрания. В целом, согласно законопроекту, глава государства может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.Наконец, документ обязывает создавать на региональном уровне контрольно-счетные органы, которые будут проверять бюджеты и внебюджетные фонды.

https://ria.ru/20211109/pravitelstvo-1758260117.html

https://ria.ru/20211102/zakon-1757374317.html

https://ria.ru/20211025/dolzhnost-1756127713.html

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политика, госдума рф, россия, павел крашенинников