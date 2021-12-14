https://ria.ru/20211214/vstrecha-1763626665.html

Рябков рассказал о планах на встречу с помощником госсекретаря США Донфрид

Рябков рассказал о планах на встречу с помощником госсекретаря США Донфрид - РИА Новости, 14.12.2021

Рябков рассказал о планах на встречу с помощником госсекретаря США Донфрид

Россия на встречах в Москве с помощником госсекретаря США Карен Донфрид представит ей логику и конкретику идеи о гарантиях безопасности, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T11:59

2021-12-14T11:59

2021-12-14T12:03

сша

россия

в мире

сергей рябков

государственный департамент сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736413028_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_4dff02a32475c7ef7a8c62a6a10f68b8.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия на встречах в Москве с помощником госсекретаря США Карен Донфрид представит ей логику и конкретику идеи о гарантиях безопасности, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Донфрид планирует в среду в ходе визита в Москву встретиться с Рябковым. "Мы с ней проведем углубленный разговор на эту тему (гарантий безопасности - ред.)", - сказал российский дипломат."Что касается встречи в МИДе завтра, то ей заранее обозначено, что мы в углубленном ключе рассчитываем представить ей логику и конкретику наших идей, касающихся гарантий безопасности", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20211211/gosdep-1763299057.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, в мире, сергей рябков, государственный департамент сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)