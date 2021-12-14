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Рябков рассказал о планах на встречу с помощником госсекретаря США Донфрид
Рябков рассказал о планах на встречу с помощником госсекретаря США Донфрид - РИА Новости, 14.12.2021
Рябков рассказал о планах на встречу с помощником госсекретаря США Донфрид
Россия на встречах в Москве с помощником госсекретаря США Карен Донфрид представит ей логику и конкретику идеи о гарантиях безопасности, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T11:59
2021-12-14T11:59
2021-12-14T12:03
сша
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сергей рябков
государственный департамент сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия на встречах в Москве с помощником госсекретаря США Карен Донфрид представит ей логику и конкретику идеи о гарантиях безопасности, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Донфрид планирует в среду в ходе визита в Москву встретиться с Рябковым. "Мы с ней проведем углубленный разговор на эту тему (гарантий безопасности - ред.)", - сказал российский дипломат."Что касается встречи в МИДе завтра, то ей заранее обозначено, что мы в углубленном ключе рассчитываем представить ей логику и конкретику наших идей, касающихся гарантий безопасности", - добавил Рябков.
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сша, россия, в мире, сергей рябков, государственный департамент сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
11:59 14.12.2021 (обновлено: 12:03 14.12.2021)
Рябков рассказал о планах на встречу с помощником госсекретаря США Донфрид
Замглавы МИД Рябков: помощнику госсекретаря США Донфрид представим идеи по безопасности