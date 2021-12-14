Кличко призвал Германию поддержать поставки вооружения на Украину
Мэр Киева Кличко: Германия должна одобрить поставки вооружения на Украину по линии НАТО
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
БЕРЛИН, 14 дек - РИА Новости. Германия должна оказать поддержку Украине и одобрить поставки вооружения в республику по линии НАТО, заявил в статье таблоиду BILD мэр Киева Виталий Кличко.
"Не может быть, чтобы Германия не одобрила решение альянса (НАТО) о поставках оборонительного оружия Украине! Новое федеральное правительство должно понять, что помощь никогда не была столь важна для нашей страны", - написал Кличко, добавив, что Украина "находится в центре Европы, на границе с несколькими странами ЕС".
"Мы не хотим войны, мы хотим мира. Мы не допустим, чтобы Россия завела нас обратно в советскую империю, в которой люди на Украине не хотят быть", - подчеркнул Кличко. По словам мэра, Украина - "это европейская страна, которая более чем когда бы то ни было нуждается в европейской помощи".
Ранее таблоид BILD со ссылкой на собственные источники сообщил, что правительство экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель блокировало поставки оружия Украине в НАТО. Так, по данным BILD, с мая 2021 года Берлин "использует механизм внутри НАТО, чтобы помешать другим членам альянса продавать оружие Украину для нужд обороны". Конкретно речь идёт о несостоявшихся ранее поставках около 90 высокоточных винтовок Barrett M82 из США и 20 систем EDM4S-UA против БПЛА из Литвы. Всё эти системы вооружений были приобретены и оплачены Киевом через натовское агентство Nato Support and Procurement Agency (NSPA). Однако в мае представители ФРГ и Нидерландов "по указанию из Берлина" заблокировали продажу американского вооружения Украине в совете NSPA, сообщил таблоид.
В разговоре на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе визита в августе в Киев Ангела Меркель якобы заявила, что снятие блокады на приобретение Украиной вооружений по линии НАТО "исключено", пишет BILD со ссылкой на анонимного свидетеля данного разговора. Ситуация на границе между Украиной и Россией в последние месяцы повлияла на позиции Берлина, пишет таблоид. Так, Германия сняла вето на поставки EDM4S-UA, Украина получит первые десять систем в декабре. Однако Берлин, по информации BILD, сохраняет блокаду на поставки американского вооружения. В МИД ФРГ отказались от комментариев таблоиду в данном вопросе.