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Кличко призвал Германию поддержать поставки вооружения на Украину
Кличко призвал Германию поддержать поставки вооружения на Украину - РИА Новости, 14.12.2021
Кличко призвал Германию поддержать поставки вооружения на Украину
Германия должна оказать поддержку Украине и одобрить поставки вооружения в республику по линии НАТО, заявил в статье таблоиду BILD мэр Киева Виталий Кличко. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T12:34
2021-12-14T12:34
в мире
украина
киев
германия
ангела меркель
виталий кличко
нато
ситуация на украине
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БЕРЛИН, 14 дек - РИА Новости. Германия должна оказать поддержку Украине и одобрить поставки вооружения в республику по линии НАТО, заявил в статье таблоиду BILD мэр Киева Виталий Кличко."Не может быть, чтобы Германия не одобрила решение альянса (НАТО) о поставках оборонительного оружия Украине! Новое федеральное правительство должно понять, что помощь никогда не была столь важна для нашей страны", - написал Кличко, добавив, что Украина "находится в центре Европы, на границе с несколькими странами ЕС"."Мы не хотим войны, мы хотим мира. Мы не допустим, чтобы Россия завела нас обратно в советскую империю, в которой люди на Украине не хотят быть", - подчеркнул Кличко. По словам мэра, Украина&nbsp; - "это европейская страна, которая более чем когда бы то ни было нуждается в европейской помощи".Ранее таблоид BILD со ссылкой на собственные источники сообщил, что правительство экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель блокировало поставки оружия Украине в НАТО. Так, по данным BILD, с мая 2021 года Берлин "использует механизм внутри НАТО, чтобы помешать другим членам альянса продавать оружие Украину для нужд обороны". Конкретно речь идёт о несостоявшихся ранее поставках около 90 высокоточных винтовок Barrett M82 из США и 20 систем EDM4S-UA против БПЛА из Литвы. Всё эти системы вооружений были приобретены и оплачены Киевом через натовское агентство Nato Support and Procurement Agency (NSPA). Однако в мае представители ФРГ и Нидерландов "по указанию из Берлина" заблокировали продажу американского вооружения Украине в совете NSPA, сообщил таблоид.В разговоре на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе визита в августе в Киев Ангела Меркель якобы заявила, что снятие блокады на приобретение Украиной вооружений по линии НАТО "исключено", пишет BILD со ссылкой на анонимного свидетеля данного разговора. Ситуация на границе между Украиной и Россией в последние месяцы повлияла на позиции Берлина, пишет таблоид. Так, Германия сняла вето на поставки EDM4S-UA, Украина получит первые десять систем в декабре. Однако Берлин, по информации BILD, сохраняет блокаду на поставки американского вооружения. В МИД ФРГ отказались от комментариев таблоиду в данном вопросе.
https://ria.ru/20211214/otkaz-1763589974.html
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в мире, украина, киев, германия, ангела меркель, виталий кличко, нато, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр
12:34 14.12.2021
 
Кличко призвал Германию поддержать поставки вооружения на Украину

Мэр Киева Кличко: Германия должна одобрить поставки вооружения на Украину по линии НАТО

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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БЕРЛИН, 14 дек - РИА Новости. Германия должна оказать поддержку Украине и одобрить поставки вооружения в республику по линии НАТО, заявил в статье таблоиду BILD мэр Киева Виталий Кличко.
"Не может быть, чтобы Германия не одобрила решение альянса (НАТО) о поставках оборонительного оружия Украине! Новое федеральное правительство должно понять, что помощь никогда не была столь важна для нашей страны", - написал Кличко, добавив, что Украина "находится в центре Европы, на границе с несколькими странами ЕС".
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
05:51
Bild: Меркель лично отказала Зеленскому в поставках оружия Украине
"Мы не хотим войны, мы хотим мира. Мы не допустим, чтобы Россия завела нас обратно в советскую империю, в которой люди на Украине не хотят быть", - подчеркнул Кличко. По словам мэра, Украина  - "это европейская страна, которая более чем когда бы то ни было нуждается в европейской помощи".
Ранее таблоид BILD со ссылкой на собственные источники сообщил, что правительство экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель блокировало поставки оружия Украине в НАТО. Так, по данным BILD, с мая 2021 года Берлин "использует механизм внутри НАТО, чтобы помешать другим членам альянса продавать оружие Украину для нужд обороны". Конкретно речь идёт о несостоявшихся ранее поставках около 90 высокоточных винтовок Barrett M82 из США и 20 систем EDM4S-UA против БПЛА из Литвы. Всё эти системы вооружений были приобретены и оплачены Киевом через натовское агентство Nato Support and Procurement Agency (NSPA). Однако в мае представители ФРГ и Нидерландов "по указанию из Берлина" заблокировали продажу американского вооружения Украине в совете NSPA, сообщил таблоид.
В разговоре на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе визита в августе в Киев Ангела Меркель якобы заявила, что снятие блокады на приобретение Украиной вооружений по линии НАТО "исключено", пишет BILD со ссылкой на анонимного свидетеля данного разговора. Ситуация на границе между Украиной и Россией в последние месяцы повлияла на позиции Берлина, пишет таблоид. Так, Германия сняла вето на поставки EDM4S-UA, Украина получит первые десять систем в декабре. Однако Берлин, по информации BILD, сохраняет блокаду на поставки американского вооружения. В МИД ФРГ отказались от комментариев таблоиду в данном вопросе.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 08:48
Псаки отказалась комментировать сообщения об отправке оружия на Украину
 
В миреУкраинаКиевГерманияАнгела МеркельВиталий КличкоНАТОСитуация на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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