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Названы страны Европы, где россияне могут получить визу в США

Названы страны Европы, где россияне могут получить визу в США - РИА Новости, 14.12.2021

Названы страны Европы, где россияне могут получить визу в США

Россияне могут оформить туристическую визу США в четырех странах ЕС — Польше, Венгрии, Германии и Италии, сообщает TourDom. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T13:33

2021-12-14T13:33

2021-12-14T13:33

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Россияне могут оформить туристическую визу США в четырех странах ЕС — Польше, Венгрии, Германии и Италии, сообщает TourDom.Благодаря отмене Прокламации 10143 — запрета на оформление визы не по территориальному признаку — консульства США в этих странах начали с декабря 2021 года официальный прием заявлений от граждан РФ на получение американских туристических разрешений на въезд категории В1/B2 (с деловой и туристической целями соответственно), рассказали эксперты.На сайтах диппредставительств США в Варшаве и Кракове, Будапеште, Берлине и Риме для россиян появились слоты по оформлению документов в Америку. Количество мест пока ограничено, и, с учетом эпидемиологической обстановки в мире, сроки ожидания собеседований могут быть увеличены.Также американские визы соотечественники получают в Ереване, Дубае и на Маврикии. В тематических чатах пользователи сообщают о возможности записаться на собеседование в консульствах США в Киргизии и Молдове.Оформить американскую визу в России сейчас невозможно — службы в РФ не работают.

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