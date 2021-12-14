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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211214/vizy-1763634721.html
Названы страны Европы, где россияне могут получить визу в США
Названы страны Европы, где россияне могут получить визу в США - РИА Новости, 14.12.2021
Названы страны Европы, где россияне могут получить визу в США
Россияне могут оформить туристическую визу США в четырех странах ЕС — Польше, Венгрии, Германии и Италии, сообщает TourDom. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T13:33
2021-12-14T13:33
туризм
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новости - туризм
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туризм
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Россияне могут оформить туристическую визу США в четырех странах ЕС — Польше, Венгрии, Германии и Италии, сообщает TourDom.Благодаря отмене Прокламации 10143 — запрета на оформление визы не по территориальному признаку — консульства США в этих странах начали с декабря 2021 года официальный прием заявлений от граждан РФ на получение американских туристических разрешений на въезд категории В1/B2 (с деловой и туристической целями соответственно), рассказали эксперты.На сайтах диппредставительств США в Варшаве и Кракове, Будапеште, Берлине и Риме для россиян появились слоты по оформлению документов в Америку. Количество мест пока ограничено, и, с учетом эпидемиологической обстановки в мире, сроки ожидания собеседований могут быть увеличены.Также американские визы соотечественники получают в Ереване, Дубае и на Маврикии. В тематических чатах пользователи сообщают о возможности записаться на собеседование в консульствах США в Киргизии и Молдове.Оформить американскую визу в России сейчас невозможно — службы в РФ не работают.
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варшава, сша, италия, новости - туризм, визы, туризм, россия
13:33 14.12.2021
 
Названы страны Европы, где россияне могут получить визу в США

Россияне смогут получить американскую визу в четырех европейских странах

© Fotolia / weimВиза в США
Виза в США - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© Fotolia / weim
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Россияне могут оформить туристическую визу США в четырех странах ЕС — Польше, Венгрии, Германии и Италии, сообщает TourDom.
Благодаря отмене Прокламации 10143 — запрета на оформление визы не по территориальному признаку — консульства США в этих странах начали с декабря 2021 года официальный прием заявлений от граждан РФ на получение американских туристических разрешений на въезд категории В1/B2 (с деловой и туристической целями соответственно), рассказали эксперты.
На сайтах диппредставительств США в Варшаве и Кракове, Будапеште, Берлине и Риме для россиян появились слоты по оформлению документов в Америку. Количество мест пока ограничено, и, с учетом эпидемиологической обстановки в мире, сроки ожидания собеседований могут быть увеличены.
Также американские визы соотечественники получают в Ереване, Дубае и на Маврикии. В тематических чатах пользователи сообщают о возможности записаться на собеседование в консульствах США в Киргизии и Молдове.
Оформить американскую визу в России сейчас невозможно — службы в РФ не работают.
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