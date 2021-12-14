https://ria.ru/20211214/vertolet-1763613897.html

В Таиланде разбился учебный военный вертолет

В Таиланде разбился учебный военный вертолет - РИА Новости, 14.12.2021

В Таиланде разбился учебный военный вертолет

Легкий учебно-тренировочный вертолет авиации сухопутных войск Таиланда Enstrom 480 B американского производства разбился и сгорел во время учебного полета на... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T10:53

2021-12-14T10:53

2021-12-14T10:53

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БАНГКОК, 14 дек – РИА Новости. Легкий учебно-тренировочный вертолет авиации сухопутных войск Таиланда Enstrom 480 B американского производства разбился и сгорел во время учебного полета на территории провинции Накхонсаван в Таиланде, сообщает во вторник интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на источник в военном ведомстве страны.По информации собеседника газеты, вертолет упал на территорию, прилегающую к почтовому отделению неподалеку от базы сухопутных войск "Чираправат", которая находится в черте города Накхонсаван, столицы одноменной провинции, и загорелся. Находившиеся в вертолете пилот-инструктор подполковник Пханпхонг Банчонгплиен и курсант, капрал Чанакхон Пхиамчарен, погибли.Вертолет потерпел катастрофу во время группового учебного полета, в котором участвовали несколько вертолетов той же модели, говорится в сообщении.Сухопутные войска Таиланда закупили 22 вертолета Enstrom 480 B в учебно-тренировочной конфигурации в 2011 (16 машин) и в 2019 (шесть машин) годах. Вертолеты стоимостью 2,3 миллиона долларов каждый используются исключительно для подготовки армейских пилотов, говорится в сообщении.Сухопутные войска Таиланда имеют на вооружении вертолеты различных производителей, в том числе многоцелевые военно-транспортные вертолеты российского производства МИ-17-V5.

https://radiosputnik.ria.ru/20211210/vertolet-1763134348.html

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в мире, таиланд, ми-17