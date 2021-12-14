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В Таиланде разбился учебный военный вертолет
В Таиланде разбился учебный военный вертолет - РИА Новости, 14.12.2021
В Таиланде разбился учебный военный вертолет
Легкий учебно-тренировочный вертолет авиации сухопутных войск Таиланда Enstrom 480 B американского производства разбился и сгорел во время учебного полета на... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T10:53
2021-12-14T10:53
в мире
таиланд
ми-17
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БАНГКОК, 14 дек – РИА Новости. Легкий учебно-тренировочный вертолет авиации сухопутных войск Таиланда Enstrom 480 B американского производства разбился и сгорел во время учебного полета на территории провинции Накхонсаван в Таиланде, сообщает во вторник интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на источник в военном ведомстве страны.По информации собеседника газеты, вертолет упал на территорию, прилегающую к почтовому отделению неподалеку от базы сухопутных войск "Чираправат", которая находится в черте города Накхонсаван, столицы одноменной провинции, и загорелся. Находившиеся в вертолете пилот-инструктор подполковник Пханпхонг Банчонгплиен и курсант, капрал Чанакхон Пхиамчарен, погибли.Вертолет потерпел катастрофу во время группового учебного полета, в котором участвовали несколько вертолетов той же модели, говорится в сообщении.Сухопутные войска Таиланда закупили 22 вертолета Enstrom 480 B в учебно-тренировочной конфигурации в 2011 (16 машин) и в 2019 (шесть машин) годах. Вертолеты стоимостью 2,3 миллиона долларов каждый используются исключительно для подготовки армейских пилотов, говорится в сообщении.Сухопутные войска Таиланда имеют на вооружении вертолеты различных производителей, в том числе многоцелевые военно-транспортные вертолеты российского производства МИ-17-V5.
https://radiosputnik.ria.ru/20211210/vertolet-1763134348.html
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РИА Новости
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в мире, таиланд, ми-17
10:53 14.12.2021
 
В Таиланде разбился учебный военный вертолет

В Таиланде разбился учебный военный вертолет, пилоты погибли

© AP Photo / David LongstreathРяд машин скорой помощи в Таиланде
Ряд машин скорой помощи в Таиланде - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© AP Photo / David Longstreath
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БАНГКОК, 14 дек – РИА Новости. Легкий учебно-тренировочный вертолет авиации сухопутных войск Таиланда Enstrom 480 B американского производства разбился и сгорел во время учебного полета на территории провинции Накхонсаван в Таиланде, сообщает во вторник интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на источник в военном ведомстве страны.
По информации собеседника газеты, вертолет упал на территорию, прилегающую к почтовому отделению неподалеку от базы сухопутных войск "Чираправат", которая находится в черте города Накхонсаван, столицы одноменной провинции, и загорелся. Находившиеся в вертолете пилот-инструктор подполковник Пханпхонг Банчонгплиен и курсант, капрал Чанакхон Пхиамчарен, погибли.
Вертолет потерпел катастрофу во время группового учебного полета, в котором участвовали несколько вертолетов той же модели, говорится в сообщении.
Сухопутные войска Таиланда закупили 22 вертолета Enstrom 480 B в учебно-тренировочной конфигурации в 2011 (16 машин) и в 2019 (шесть машин) годах. Вертолеты стоимостью 2,3 миллиона долларов каждый используются исключительно для подготовки армейских пилотов, говорится в сообщении.
Сухопутные войска Таиланда имеют на вооружении вертолеты различных производителей, в том числе многоцелевые военно-транспортные вертолеты российского производства МИ-17-V5.
Вертолет Robinson - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 14:59В мире
Названо точное место падения вертолета Robinson, летевшего из Новокузнецка
 
В миреТаиландМи-17
 
 
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