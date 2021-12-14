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Источник рассказал о поставках в войска новых вертолетов Ка-52М
Источник рассказал о поставках в войска новых вертолетов Ка-52М - РИА Новости, 14.12.2021
Источник рассказал о поставках в войска новых вертолетов Ка-52М
Поставки в войска новейших боевых вертолетов Ка-52М будут идти параллельно с испытаниями, которые планируется завершить в 2022 году, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T03:21
2021-12-14T03:21
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
ка-52 "аллигатор"
вертолеты россии
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Поставки в войска новейших боевых вертолетов Ка-52М будут идти параллельно с испытаниями, которые планируется завершить в 2022 году, сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе.Контракт между холдингом "Вертолеты России" и Минобороны на поставку 30 вертолетов Ка-52М был подписан на выставке "Армия-2021"."Ожидается, что в 2022 году вертолет получит литеру "О1", означающую конец испытаний. То есть процесс запараллелен, одновременно будут идти и испытания, и поставки", - сказал собеседник агентства.Он напомнил, что сейчас два Ка-52М переданы Минобороны, на них проходят испытания."Все, что поставило Минобороны в качестве ТЗ (технического задания - ред ), все сделано, испытания проходят успешно", - сказал источник.Модернизированный вертолет Ка-52М разрабатывается по итогам применения базовой версии машины Ка-52А "Аллигатор" в Сирии. Первый полет опытного образца машины состоялся в августе 2020 года. Завершить государственные испытания нового разведывательно-ударного вертолета планируется в 2022 году.Ка-52М получил новый прицельно-навигационный комплекс, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, усиленные стойки шасси, расширенную номенклатуру вооружения, в том числе ракеты "Атака" (дальность поражения 4-6 км), "Вихрь" (8 км), "Вихрь-М" (10 км).
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), ка-52 "аллигатор", вертолеты россии, россия
03:21 14.12.2021
 
Источник рассказал о поставках в войска новых вертолетов Ка-52М

Поставки в войска и испытания вертолетов Ка-52М будут идти параллельно, сообщил источник

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПавильон компании "Вертолеты России" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Павильон компании Вертолеты России на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Поставки в войска новейших боевых вертолетов Ка-52М будут идти параллельно с испытаниями, которые планируется завершить в 2022 году, сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе.
Контракт между холдингом "Вертолеты России" и Минобороны на поставку 30 вертолетов Ка-52М был подписан на выставке "Армия-2021".
"Ожидается, что в 2022 году вертолет получит литеру "О1", означающую конец испытаний. То есть процесс запараллелен, одновременно будут идти и испытания, и поставки", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что сейчас два Ка-52М переданы Минобороны, на них проходят испытания.
"Все, что поставило Минобороны в качестве ТЗ (технического задания - ред ), все сделано, испытания проходят успешно", - сказал источник.
Модернизированный вертолет Ка-52М разрабатывается по итогам применения базовой версии машины Ка-52А "Аллигатор" в Сирии. Первый полет опытного образца машины состоялся в августе 2020 года. Завершить государственные испытания нового разведывательно-ударного вертолета планируется в 2022 году.
Ка-52М получил новый прицельно-навигационный комплекс, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, усиленные стойки шасси, расширенную номенклатуру вооружения, в том числе ракеты "Атака" (дальность поражения 4-6 км), "Вихрь" (8 км), "Вихрь-М" (10 км).
Вертолет Ми-8АМТШ-ВН - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 03:25
Источник: спецназ получил вертолеты огневой поддержки Ми-8АМТШ-ВН
 
БезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ка-52 "Аллигатор"Вертолеты РоссииРоссия
 
 
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