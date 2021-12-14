https://ria.ru/20211214/vertolet-1763587489.html

Источник рассказал о поставках в войска новых вертолетов Ка-52М

Источник рассказал о поставках в войска новых вертолетов Ка-52М - РИА Новости, 14.12.2021

Источник рассказал о поставках в войска новых вертолетов Ка-52М

Поставки в войска новейших боевых вертолетов Ка-52М будут идти параллельно с испытаниями, которые планируется завершить в 2022 году, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T03:21

2021-12-14T03:21

2021-12-14T03:21

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

ка-52 "аллигатор"

вертолеты россии

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Поставки в войска новейших боевых вертолетов Ка-52М будут идти параллельно с испытаниями, которые планируется завершить в 2022 году, сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе.Контракт между холдингом "Вертолеты России" и Минобороны на поставку 30 вертолетов Ка-52М был подписан на выставке "Армия-2021"."Ожидается, что в 2022 году вертолет получит литеру "О1", означающую конец испытаний. То есть процесс запараллелен, одновременно будут идти и испытания, и поставки", - сказал собеседник агентства.Он напомнил, что сейчас два Ка-52М переданы Минобороны, на них проходят испытания."Все, что поставило Минобороны в качестве ТЗ (технического задания - ред ), все сделано, испытания проходят успешно", - сказал источник.Модернизированный вертолет Ка-52М разрабатывается по итогам применения базовой версии машины Ка-52А "Аллигатор" в Сирии. Первый полет опытного образца машины состоялся в августе 2020 года. Завершить государственные испытания нового разведывательно-ударного вертолета планируется в 2022 году.Ка-52М получил новый прицельно-навигационный комплекс, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, усиленные стойки шасси, расширенную номенклатуру вооружения, в том числе ракеты "Атака" (дальность поражения 4-6 км), "Вихрь" (8 км), "Вихрь-М" (10 км).

https://ria.ru/20211206/vertolet-1762308698.html

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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), ка-52 "аллигатор", вертолеты россии, россия