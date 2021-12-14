https://ria.ru/20211214/vaktsinatsiya-1763661812.html

В Центре Гамалеи оценили идею вакцинации от COVID-19 раз в три месяца

В Центре Гамалеи оценили идею вакцинации от COVID-19 раз в три месяца - РИА Новости, 14.12.2021

В Центре Гамалеи оценили идею вакцинации от COVID-19 раз в три месяца

В Центре Гамалеи не видят необходимости в вакцинации от COVID-19 раз в три месяца, сообщил замдиректора Денис Логунов РИА Новости. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T14:27

2021-12-14T14:27

2021-12-14T14:32

распространение коронавируса

вакцинация

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

коронавирус covid-19

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денис логунов

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В Центре Гамалеи не видят необходимости в вакцинации от COVID-19 раз в три месяца, сообщил замдиректора Денис Логунов РИА Новости."У нас нет таких рекомендаций, и не вижу необходимости. То, что сейчас публикует Pfizer, это похоже на рекламный акт по сбыту залежавшегося продукта, а не проверенное исследование. Пока показываются промежуточные результаты, и принимать на их основе такое организационное решение и вакцинировать людей повально через три месяца - преждевременное решение", - сказал Логунов.

https://ria.ru/20211214/omikron-1763564189.html

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вакцинация, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис логунов