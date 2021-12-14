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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211214/vaktsinatsiya-1763661812.html
В Центре Гамалеи оценили идею вакцинации от COVID-19 раз в три месяца
В Центре Гамалеи оценили идею вакцинации от COVID-19 раз в три месяца - РИА Новости, 14.12.2021
В Центре Гамалеи оценили идею вакцинации от COVID-19 раз в три месяца
В Центре Гамалеи не видят необходимости в вакцинации от COVID-19 раз в три месяца, сообщил замдиректора Денис Логунов РИА Новости. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T14:27
2021-12-14T14:32
распространение коронавируса
вакцинация
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
денис логунов
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В Центре Гамалеи не видят необходимости в вакцинации от COVID-19 раз в три месяца, сообщил замдиректора Денис Логунов РИА Новости."У нас нет таких рекомендаций, и не вижу необходимости. То, что сейчас публикует Pfizer, это похоже на рекламный акт по сбыту залежавшегося продукта, а не проверенное исследование. Пока показываются промежуточные результаты, и принимать на их основе такое организационное решение и вакцинировать людей повально через три месяца - преждевременное решение", - сказал Логунов.
https://ria.ru/20211214/omikron-1763564189.html
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вакцинация, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис логунов
14:27 14.12.2021 (обновлено: 14:32 14.12.2021)
 
В Центре Гамалеи оценили идею вакцинации от COVID-19 раз в три месяца

Центр Гамалеи не видит необходимости в вакцинации от COVID-19 раз в три месяца

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДевушка делает прививку в пункте вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве
Девушка делает прививку в пункте вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В Центре Гамалеи не видят необходимости в вакцинации от COVID-19 раз в три месяца, сообщил замдиректора Денис Логунов РИА Новости.
"У нас нет таких рекомендаций, и не вижу необходимости. То, что сейчас публикует Pfizer, это похоже на рекламный акт по сбыту залежавшегося продукта, а не проверенное исследование. Пока показываются промежуточные результаты, и принимать на их основе такое организационное решение и вакцинировать людей повально через три месяца - преждевременное решение", - сказал Логунов.
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