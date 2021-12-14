https://ria.ru/20211214/vaktsina-1763714920.html

В Центре Чумакова заявили о высокой эффективности комбинированной вакцины

В Центре Чумакова заявили о высокой эффективности комбинированной вакцины - РИА Новости, 14.12.2021

В Центре Чумакова заявили о высокой эффективности комбинированной вакцины

Комбинированная вакцина одновременно от COVID-19 и от гриппа, разработанная Центром Чумакова, действует сильнее, чем отдельные вакцины от этих заболеваний,... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T17:56

2021-12-14T17:56

2021-12-14T17:56

распространение коронавируса

общество

грипп

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Комбинированная вакцина одновременно от COVID-19 и от гриппа, разработанная Центром Чумакова, действует сильнее, чем отдельные вакцины от этих заболеваний, заявил глава центра Айдар Ишмухаметов."Мы посмотрели, что комбинация гриппозной вакцины и ковидной вакцины имеет даже потенцирующий эффект, что крайне перспективно" , - сказал Ишмухаметов во вторник на Общем собрании Российской академии наук.В фармакологии потенцированием называется явление, при котором эффект от одновременного применения нескольких препаратов значительно больше суммы эффектов каждого препарата, примененного по отдельности в той же дозе.Центр Чумакова разработал и производит цельновирионную вакцину от COVID-19 "КовиВак".

https://ria.ru/20211207/omikron-1762484468.html

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