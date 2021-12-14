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На ГХК в Железногорске произошла утечка хлорсодержащего вещества
На ГХК в Железногорске произошла утечка хлорсодержащего вещества - РИА Новости, 14.12.2021
На ГХК в Железногорске произошла утечка хлорсодержащего вещества
Утечка хлорсодержащего вещества произошла на территории Горно-химического комбината в Железногорске, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T14:19
2021-12-14T14:19
2021-12-14T14:19
происшествия
железногорск
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
горно-химический комбинат
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КРАСНОЯРСК, 14 дек – РИА Новости. Утечка хлорсодержащего вещества произошла на территории Горно-химического комбината в Железногорске, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю."Обнаружена протечка хлорсодержащего химического вещества с последующим испарением. В связи с этим были приняты меры по ее локализации и устранению", - говорится в сообщении.Уточняется, что инцидент произошел на объекте предприятия, расположенного в границах Горно-химического комбината в Железногорске.В ведомстве отметили, что превышения ПДК не зафиксировано. В целях безопасности из соседнего административного здания выведены 70 сотрудников. Угрозы населению нет ни в самом Железногорске, ни в близлежащих населенных пунктах.Горно-химический комбинат - одно из ведущих предприятий российской атомной отрасли, расположен в глубоком гранитном подземелье на берегах Енисея.
https://ria.ru/20211112/utechka-1758745963.html
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происшествия, железногорск , красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), горно-химический комбинат
На ГХК в Железногорске произошла утечка хлорсодержащего вещества
На горно-химическом комбинате в Железногорске произошла утечка хлорсодержащего вещества