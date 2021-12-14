https://ria.ru/20211214/utechka-1763659995.html

На ГХК в Железногорске произошла утечка хлорсодержащего вещества

На ГХК в Железногорске произошла утечка хлорсодержащего вещества - РИА Новости, 14.12.2021

На ГХК в Железногорске произошла утечка хлорсодержащего вещества

Утечка хлорсодержащего вещества произошла на территории Горно-химического комбината в Железногорске, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T14:19

2021-12-14T14:19

2021-12-14T14:19

происшествия

железногорск

красноярский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

горно-химический комбинат

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КРАСНОЯРСК, 14 дек – РИА Новости. Утечка хлорсодержащего вещества произошла на территории Горно-химического комбината в Железногорске, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю."Обнаружена протечка хлорсодержащего химического вещества с последующим испарением. В связи с этим были приняты меры по ее локализации и устранению", - говорится в сообщении.Уточняется, что инцидент произошел на объекте предприятия, расположенного в границах Горно-химического комбината в Железногорске.В ведомстве отметили, что превышения ПДК не зафиксировано. В целях безопасности из соседнего административного здания выведены 70 сотрудников. Угрозы населению нет ни в самом Железногорске, ни в близлежащих населенных пунктах.Горно-химический комбинат - одно из ведущих предприятий российской атомной отрасли, расположен в глубоком гранитном подземелье на берегах Енисея.

https://ria.ru/20211112/utechka-1758745963.html

железногорск

красноярский край

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происшествия, железногорск , красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), горно-химический комбинат