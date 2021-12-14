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ВЦИОМ: большинство россиян считают украинцев братским народом
ВЦИОМ: большинство россиян считают украинцев братским народом - РИА Новости, 14.12.2021
ВЦИОМ: большинство россиян считают украинцев братским народом
Более половины участников исследования ВЦИОМ считают украинцев братским народом, примерно треть к ним нейтральны, а в целом за событиями на Украине следит... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T13:01
2021-12-14T17:17
в мире
украина
вциом
россия
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Более половины участников исследования ВЦИОМ считают украинцев братским народом, примерно треть к ним нейтральны, а в целом за событиями на Украине следит каждый пятый россиянин."Большинство опрошенных (52%) относятся к украинскому народу как к братскому (57-62% среди граждан старшего поколения), 31% охарактеризовали свое отношение как нейтральное (42-62% среди молодежи). Только 11 процентов считают, что украинцы — это народ, враждебно настроенный к россиянам", — свидетельствуют результаты работы социологов.Отвечая на вопрос, кем является Украина для России, 29 процентов респондентов указали на "братскую" связь, тогда как 26 процентов опрошенных расценивают отношения как просто соседские. По 12 процентов считают Киев либо дружественным Москве, либо, напротив, угрожающим.Другие точки зрения менее распространены: девять процентов участников исследования полагают, что Украина — враждебная страна, четыре процента — считают ее стратегическим партнером, а один процент — конкурентом. Уточняется, что по сравнению с 2019 годом расклад мнений по этому вопросу почти не изменился."Каждый пятый россиянин (21%) внимательно следит за событиями, происходящими в настоящее время в Украине (23-42% среди старшего поколения), 43% следят за ними время от времени, а 36% — не следят (51-69% среди молодежи)", — заключается в материалах.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился по телефону 10 декабря. В нем участвовали 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. В его основе лежит метод стратифицированной двухосновной случайной выборки как стационарных — "домашних", так и мобильных номеров. Для нее максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.
https://ria.ru/20211202/nuland-1761835864.html
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в мире, украина, вциом, россия
13:01 14.12.2021 (обновлено: 17:17 14.12.2021)
 
ВЦИОМ: большинство россиян считают украинцев братским народом

ВЦИОМ: более половины опрошенных россиян назвали украинцев братским народом

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкНациональные флаги Украины и России
Национальные флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Более половины участников исследования ВЦИОМ считают украинцев братским народом, примерно треть к ним нейтральны, а в целом за событиями на Украине следит каждый пятый россиянин.
"Большинство опрошенных (52%) относятся к украинскому народу как к братскому (57-62% среди граждан старшего поколения), 31% охарактеризовали свое отношение как нейтральное (42-62% среди молодежи). Только 11 процентов считают, что украинцы — это народ, враждебно настроенный к россиянам", — свидетельствуют результаты работы социологов.
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Отвечая на вопрос, кем является Украина для России, 29 процентов респондентов указали на "братскую" связь, тогда как 26 процентов опрошенных расценивают отношения как просто соседские. По 12 процентов считают Киев либо дружественным Москве, либо, напротив, угрожающим.
Другие точки зрения менее распространены: девять процентов участников исследования полагают, что Украина — враждебная страна, четыре процента — считают ее стратегическим партнером, а один процент — конкурентом. Уточняется, что по сравнению с 2019 годом расклад мнений по этому вопросу почти не изменился.
"Каждый пятый россиянин (21%) внимательно следит за событиями, происходящими в настоящее время в Украине (23-42% среди старшего поколения), 43% следят за ними время от времени, а 36% — не следят (51-69% среди молодежи)", — заключается в материалах.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился по телефону 10 декабря. В нем участвовали 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. В его основе лежит метод стратифицированной двухосновной случайной выборки как стационарных — "домашних", так и мобильных номеров. Для нее максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.
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