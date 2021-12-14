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https://ria.ru/20211214/ukraina-1763748854.html
Украине предрекли судьбу Кубы
Украине предрекли судьбу Кубы - РИА Новости, 14.12.2021
Украине предрекли судьбу Кубы
Россия и США найдут выход из сложившейся ситуации вокруг Украины, а последней грозит повторение судьбы Кубы после Карибского кризиса, считает журналист... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T21:35
2021-12-14T23:22
в мире
украина
сша
владимир путин
джо байден
нато
россия
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Россия и США найдут выход из сложившейся ситуации вокруг Украины, а последней грозит повторение судьбы Кубы после Карибского кризиса, считает журналист хорватского издания Geopolitika Зоран Метер.Автор уверен, что США и НАТО не будут использовать вооруженные силы в случае "вторжения" России на Украину. В Москве же ясно дали понять, что не планируют военных операций в соседней стране, если Киев не начнет наступление в Донбассе или разместит на своей территории силы НАТО, добавил Метер.Журналист считает, что Вашингтону нужно нужно держать под жестким контролем украинское государственное и военное руководство. Кроме того, по его словам, ситуация на Украине опасна: в стране немало политических сил, желающих захватить власть в Киеве и решить проблему Донбасса силовым путем."Эти политические авантюристы в итоге и решат судьбу Украины и ее будущее", — продолжил автор.По его мнению, если эти силы смогут прийти к власти в республике и США их не "усмирят", начнется новая война, в которую придется вмешаться России.Рассуждая о реинтеграции Донбасса, Метер обратил внимание на недавний визит в Киев хорватского премьера Андрея Пленковича. Он уже приезжал на Украину в годы президентства Петра Порошенко и предлагал опыт своей страны при решении вопроса Подунавья, откуда в годы хорватской гражданской войны были изгнаны сербы.Журналист призвал помочь Зеленскому усмирить местных радикалов. По мнению Метера, глава Украины ничего не смог противопоставить им, хотя обещал стать "президентом мира". Обозреватель припомнил недавнее вручение госнаграды одному из членов "Правого сектора"*, угрожавшему смертью жителям Донбасса.Метер уверен, что Зеленский лишился поддержки части лояльных ему групп населения, при этом не сумев добиться симпатий радикально настроенных украинцев.Репортер подчеркнул, что Россия готова к диалогу с США ради получения гарантий собственной безопасности. Вашингтону, в свою очередь, нужно разграничить с Москвой интересы на фоне противостояния с Пекином. Украина же послужила лишь импульсом для переговоров лидеров двух сверхдержав, уверен Метер."Украинский кризис играет для американо-российских отношений ту же роль, какую Карибский кризис играл для отношений между США и СССР", — написал он.По мнению обозревателя, сейчас Россия и США поменялись позициями в "схеме", а место Кубы заняла Украина. Метер подчеркнул, что стороны найдут выход из кризиса."Украина в лучшем случае, если Киеву не хватит ума этого избежать, окажется в положении современной Кубы", — заключил он.Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели переговоры в закрытом режиме по видеосвязи. Общение длилось два часа. Как сообщал Белый дом, Байден выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил, что на военную эскалацию Запад ответит коллективными экономическими санкциями и другими ограничениями. Путин, со своей стороны, обратил внимание американского коллеги на то, что Киев не выполняет Минские соглашения и саботирует договоренности. Кроме того, российский лидер обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений.В последнее время в Киеве и на Западе поднялась новая волна обвинений в том, что Россия готовит вторжение на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.*Запрещенная в России экстремистская организация.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, нато, россия
21:35 14.12.2021 (обновлено: 23:22 14.12.2021)
 
Украине предрекли судьбу Кубы

Хорватский журналист издания Geopolitika Метер: Украина рискует повторить судьбу Кубы

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Россия и США найдут выход из сложившейся ситуации вокруг Украины, а последней грозит повторение судьбы Кубы после Карибского кризиса, считает журналист хорватского издания Geopolitika Зоран Метер.
Автор уверен, что США и НАТО не будут использовать вооруженные силы в случае "вторжения" России на Украину. В Москве же ясно дали понять, что не планируют военных операций в соседней стране, если Киев не начнет наступление в Донбассе или разместит на своей территории силы НАТО, добавил Метер.

Журналист считает, что Вашингтону нужно нужно держать под жестким контролем украинское государственное и военное руководство. Кроме того, по его словам, ситуация на Украине опасна: в стране немало политических сил, желающих захватить власть в Киеве и решить проблему Донбасса силовым путем.
"Эти политические авантюристы в итоге и решат судьбу Украины и ее будущее", — продолжил автор.
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Британцы заговорили о страхе Байдена перед Путиным
По его мнению, если эти силы смогут прийти к власти в республике и США их не "усмирят", начнется новая война, в которую придется вмешаться России.
Рассуждая о реинтеграции Донбасса, Метер обратил внимание на недавний визит в Киев хорватского премьера Андрея Пленковича. Он уже приезжал на Украину в годы президентства Петра Порошенко и предлагал опыт своей страны при решении вопроса Подунавья, откуда в годы хорватской гражданской войны были изгнаны сербы.
Журналист призвал помочь Зеленскому усмирить местных радикалов. По мнению Метера, глава Украины ничего не смог противопоставить им, хотя обещал стать "президентом мира". Обозреватель припомнил недавнее вручение госнаграды одному из членов "Правого сектора"*, угрожавшему смертью жителям Донбасса.
Метер уверен, что Зеленский лишился поддержки части лояльных ему групп населения, при этом не сумев добиться симпатий радикально настроенных украинцев.
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В Кремле ответили на вопрос о "вторжении" России на Украину
Репортер подчеркнул, что Россия готова к диалогу с США ради получения гарантий собственной безопасности. Вашингтону, в свою очередь, нужно разграничить с Москвой интересы на фоне противостояния с Пекином. Украина же послужила лишь импульсом для переговоров лидеров двух сверхдержав, уверен Метер.
"Украинский кризис играет для американо-российских отношений ту же роль, какую Карибский кризис играл для отношений между США и СССР", — написал он.
По мнению обозревателя, сейчас Россия и США поменялись позициями в "схеме", а место Кубы заняла Украина. Метер подчеркнул, что стороны найдут выход из кризиса.
"Украина в лучшем случае, если Киеву не хватит ума этого избежать, окажется в положении современной Кубы", — заключил он.
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Байден пригрозил России отправкой войск в Восточную Европу
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели переговоры в закрытом режиме по видеосвязи. Общение длилось два часа. Как сообщал Белый дом, Байден выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил, что на военную эскалацию Запад ответит коллективными экономическими санкциями и другими ограничениями. Путин, со своей стороны, обратил внимание американского коллеги на то, что Киев не выполняет Минские соглашения и саботирует договоренности. Кроме того, российский лидер обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений.
В последнее время в Киеве и на Западе поднялась новая волна обвинений в том, что Россия готовит вторжение на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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