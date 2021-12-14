19:43 14.12.2021 (обновлено: 21:23 14.12.2021)
Глава МИД Германии предложила вернуться к нормандскому формату по Украине
Глава МИД Германии Бербок: нужно делать все для возвращения к нормандскому формату
БЕРЛИН, 14 дек - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала сделать все для дипломатического разрешения ситуации вокруг Украины и возвращения к нормандскому формату переговоров.
Она напомнила, что провела переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, и заверила, что "Европейский союз, Большая семерка и таким образом, разумеется, Германия в полной солидарности стоят на стороне Украины".
"Мы постоянно четко давали понять, что любое нападение на суверенитет Украины имело бы масштабные последствия для российского режима - экономического и дипломатического характера, - что в настоящий момент нужно сделать все, чтобы вернуться к минским соглашениям и нормандскому формату, потому что мы можем найти решение для напряженной и максимально беспокоящей ситуации на украинских границах только дипломатических путем", - заявила она на пресс-конференции по итогам встречи Стокгольмской инициативы.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Кроме того, в Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.