https://ria.ru/20211214/ukraina-1763735549.html

Глава МИД Германии предложила вернуться к нормандскому формату по Украине

Глава МИД Германии предложила вернуться к нормандскому формату по Украине - РИА Новости, 14.12.2021

Глава МИД Германии предложила вернуться к нормандскому формату по Украине

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала сделать все для дипломатического разрешения ситуации вокруг Украины и возвращения к нормандскому формату переговоров. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T19:43

2021-12-14T19:43

2021-12-14T21:23

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анналена бербок

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БЕРЛИН, 14 дек - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала сделать все для дипломатического разрешения ситуации вокруг Украины и возвращения к нормандскому формату переговоров.Она напомнила, что провела переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, и заверила, что "Европейский союз, Большая семерка и таким образом, разумеется, Германия в полной солидарности стоят на стороне Украины"."Мы постоянно четко давали понять, что любое нападение на суверенитет Украины имело бы масштабные последствия для российского режима - экономического и дипломатического характера, - что в настоящий момент нужно сделать все, чтобы вернуться к минским соглашениям и нормандскому формату, потому что мы можем найти решение для напряженной и максимально беспокоящей ситуации на украинских границах только дипломатических путем", - заявила она на пресс-конференции по итогам встречи Стокгольмской инициативы.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Кроме того, в Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20211214/germaniya-1763728907.html

https://ria.ru/20211214/bazy-1763669834.html

https://ria.ru/20211214/ukraina-1763669501.html

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в мире, украина, германия, мид германии, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия, анналена бербок