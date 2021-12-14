https://ria.ru/20211214/ukraina-1763686903.html

Путин отметил, что Киев делает ставку на силовые методы

Путин отметил, что Киев делает ставку на силовые методы - РИА Новости, 14.12.2021

Путин отметил, что Киев делает ставку на силовые методы

Владимир Путин в разговоре со своим финским коллегой Саули Ниинисте отметил, что Киев стремится найти силовое решение конфликта в Донбассе, рассказали в... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T16:15

2021-12-14T16:15

2021-12-14T17:16

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Владимир Путин в разговоре со своим финским коллегой Саули Ниинисте отметил, что Киев стремится найти силовое решение конфликта в Донбассе, рассказали в пресс-службе Кремля."Президент России отметил, в частности, что украинские власти в нарушение минских договоренностей все более явно делают ставку на силовые методы, в том числе используя в Донбассе тяжелые вооружения и ударные беспилотные аппараты", — говорится в сообщении.Во время переговоров российский лидер также дал принципиальную оценку ситуации вокруг Украины и акцентировал важность выполнения администрацией Зеленского достигнутых соглашений.В последнее время участились сообщения западных СМИ и заявления политиков об угрозе вторжения на Украину из-за сосредоточения войск на границе двух стран. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах собственной территории и на свое усмотрение, ее действия никому не угрожают и никого не должны волновать. В Москве подчеркивали, что сообщения о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания сил НАТО в приграничных регионах.В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.

https://ria.ru/20211214/ukraina-1763537715.html

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в мире, киев, финляндия, владимир путин, саули ниинисте, россия