https://ria.ru/20211214/ukraina-1763677368.html
Источник: на "Восточном партнерстве" подадут сигнал солидарности с Украиной
Источник: на "Восточном партнерстве" подадут сигнал солидарности с Украиной - РИА Новости, 14.12.2021
Источник: на "Восточном партнерстве" подадут сигнал солидарности с Украиной
На саммите "Восточное партнерство" в среду в Брюсселе участники намерены подать мощный сигнал солидарности с Украиной, заявил журналистам в Берлине... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:29
2021-12-14T15:29
2021-12-14T17:17
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БЕРЛИН, 14 дек - РИА Новости. На саммите "Восточное партнерство" в среду в Брюсселе участники намерены подать мощный сигнал солидарности с Украиной, заявил журналистам в Берлине высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ."Российская активность, ситуация на границе России и Украины вызывают озабоченность. Мы хотим подать ясный сигнал Москве, что, если неприкосновенность границ не будет соблюдена, то каждое нарушение границ будет иметь жесткие последствия", - сказал источник.По словам источника, Россия должна продемонстрировать прозрачность в сложившейся ситуации, то есть "по соответствующим каналам, которые есть между Россией и НАТО, пояснить, что означает концентрация воинских сил на границе с Украиной"."Такая прозрачность могла бы быть полезной и необходимой как первый шаг для выхода из эскалации", - добавил источник.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211214/soglasheniya-1763675604.html
https://ria.ru/20211214/sammit-1763704174.html
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в мире, украина, германия, брюссель, россия, нато
15:29 14.12.2021 (обновлено: 17:17 14.12.2021)
Источник: на "Восточном партнерстве" подадут сигнал солидарности с Украиной
Источник: на саммите "Восточное партнерство" будет подан сигнал солидарности с Украиной