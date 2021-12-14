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https://ria.ru/20211214/ukraina-1763669501.html
Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину для учений в 2022 году
Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину для учений в 2022 году - РИА Новости, 14.12.2021
Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину для учений в 2022 году
Верховная рада Украины приняла закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2022 году для участия в... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:03
2021-12-14T15:03
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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КИЕВ, 14 дек – РИА Новости. Верховная рада Украины приняла закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2022 году для участия в многонациональных учениях.Такое решение на заседании во вторник поддержали 318 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент страны.Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Раду одобрить его решение о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в учениях в 2022 году. В частности, речь идет о многонациональных учениях "Объединенные усилия", украинско-американских учениях Rapid Trident, украинско-британских Cossack Mace, многонациональных "Светлая Лавина", украинско-польских Silver Saber, украинско-американских Sea Breeze, украинско-румынских Riverine, многонациональных учениях "Кленовая арка" и многонациональных учениях "Викинг".Согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещается функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Также на Украине не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.
https://ria.ru/20211123/ucheniya-1760414081.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины
15:03 14.12.2021
 
Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину для учений в 2022 году

Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину для участия в учениях в 2022 году

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 14 дек – РИА Новости. Верховная рада Украины приняла закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2022 году для участия в многонациональных учениях.
Такое решение на заседании во вторник поддержали 318 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент страны.
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23 ноября, 19:22
Украина проведет учения возле российской границы
Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Раду одобрить его решение о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в учениях в 2022 году. В частности, речь идет о многонациональных учениях "Объединенные усилия", украинско-американских учениях Rapid Trident, украинско-британских Cossack Mace, многонациональных "Светлая Лавина", украинско-польских Silver Saber, украинско-американских Sea Breeze, украинско-румынских Riverine, многонациональных учениях "Кленовая арка" и многонациональных учениях "Викинг".
Согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещается функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Также на Украине не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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