https://ria.ru/20211214/ukraina-1763649663.html

Зеленского удивило требование гарантий, что Украина не вступит в НАТО

Зеленского удивило требование гарантий, что Украина не вступит в НАТО - РИА Новости, 14.12.2021

Зеленского удивило требование гарантий, что Украина не вступит в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его удивляют требования РФ гарантий, что Киев не вступит в НАТО. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T13:27

2021-12-14T13:27

2021-12-14T13:36

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КИЕВ, 14 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его удивляют требования РФ гарантий, что Киев не вступит в НАТО.Ранее в МИД РФ сообщили, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как "противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других"."Наше государство отдало свою часть советского ядерного арсенала – третьего по мощности в мире, а в ответ получило, в том числе и от России, заверение уважать наши границы и нашу безопасность. Все это было выброшено на помойку. Поэтому удивительно слышать от российской стороны просьбы о любых гарантиях (что Украина не вступит в НАТО - ред.), когда столько обещаний уже нарушены самой российской стороной", - заявил Зеленский в интервью итальянскому изданию La Repubblica, текст которого опубликован на сайте главы государства во вторник.Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что никто не должен решать вопрос о перспективах членства страны в ЕС и НАТО кроме украинского народа и самих этих объединений.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.

https://ria.ru/20211213/nato-1763518760.html

https://ria.ru/20211213/nato-1763515308.html

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в мире, украина, владимир зеленский, нато, россия