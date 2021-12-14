13:27 14.12.2021 (обновлено: 13:36 14.12.2021)
Зеленского удивило требование гарантий, что Украина не вступит в НАТО
Президента Зеленского удивило требование Россией гарантий, что Украина не вступит в НАТО
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
КИЕВ, 14 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его удивляют требования РФ гарантий, что Киев не вступит в НАТО.
"Наше государство отдало свою часть советского ядерного арсенала – третьего по мощности в мире, а в ответ получило, в том числе и от России, заверение уважать наши границы и нашу безопасность. Все это было выброшено на помойку. Поэтому удивительно слышать от российской стороны просьбы о любых гарантиях (что Украина не вступит в НАТО - ред.), когда столько обещаний уже нарушены самой российской стороной", - заявил Зеленский в интервью итальянскому изданию La Repubblica, текст которого опубликован на сайте главы государства во вторник.
Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что никто не должен решать вопрос о перспективах членства страны в ЕС и НАТО кроме украинского народа и самих этих объединений.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.