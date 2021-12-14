https://ria.ru/20211214/ukraina-1763592018.html

Украина шокировала новым антирекордом

Тимошенко заявила об "историческом" антирекорде Украины - РИА Новости, 14.12.2021

Украина шокировала новым антирекордом

Украина впервые за годы независимости оказалась последней в Европе по валовому внутреннему продукту на душу населения, об этом во время выступления в Верховной... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T07:11

2021-12-14T07:11

2021-12-14T07:11

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юлия тимошенко

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мвф

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Украина впервые за годы независимости оказалась последней в Европе по валовому внутреннему продукту на душу населения, об этом во время выступления в Верховной раде заявила экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко."Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП на душу населения. Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения", – заявила политик.По ее словам, искусственно созданный в стране энергетический кризис приводит к колоссальной инфляции. "Инфляция непосильна для людей. На этом фоне не происходит индексации ни зарплат, ни пенсий, ни социальных выплат", - утверждает Тимошенко.Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что новые договоренности с МВФ нанесут удар по экономике страны и похоронят все надежды президента Владимира Зеленского переизбраться на второй срок.

https://radiosputnik.ria.ru/20211207/ukraina-1762651608.html

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в мире, украина, партия "батькивщина", европа, молдавия, юлия тимошенко, владимир зеленский, мвф, верховная рада украины, виктор суслов (украинский экономист)