https://ria.ru/20211214/ukraina-1763592018.html
Украина шокировала новым антирекордом
Тимошенко заявила об "историческом" антирекорде Украины - РИА Новости, 14.12.2021
Украина шокировала новым антирекордом
Украина впервые за годы независимости оказалась последней в Европе по валовому внутреннему продукту на душу населения, об этом во время выступления в Верховной... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T07:11
2021-12-14T07:11
2021-12-14T07:11
в мире
украина
партия "батькивщина"
европа
молдавия
юлия тимошенко
владимир зеленский
мвф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577718097_0:0:2820:1587_1920x0_80_0_0_a8c4b06ff502584655dd804391faad9b.jpg
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Украина впервые за годы независимости оказалась последней в Европе по валовому внутреннему продукту на душу населения, об этом во время выступления в Верховной раде заявила экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко."Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП на душу населения. Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения", – заявила политик.По ее словам, искусственно созданный в стране энергетический кризис приводит к колоссальной инфляции. "Инфляция непосильна для людей. На этом фоне не происходит индексации ни зарплат, ни пенсий, ни социальных выплат", - утверждает Тимошенко.Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что новые договоренности с МВФ нанесут удар по экономике страны и похоронят все надежды президента Владимира Зеленского переизбраться на второй срок.
https://radiosputnik.ria.ru/20211207/ukraina-1762651608.html
украина
европа
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577718097_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_bf365dabde461212328117c5b215f753.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, партия "батькивщина", европа, молдавия, юлия тимошенко, владимир зеленский, мвф, верховная рада украины, виктор суслов (украинский экономист)
Тимошенко заявила об "историческом" антирекорде Украины
Депутат Тимошенко заявила, что Украина стала последней по ВВП на душу населения в Европе