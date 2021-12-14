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"Зеленский в ловушке". Решится ли Киев на референдум о Донбассе
"Зеленский в ловушке". Решится ли Киев на референдум о Донбассе - РИА Новости, 14.12.2021
"Зеленский в ловушке". Решится ли Киев на референдум о Донбассе
Владимир Зеленский готов к референдуму о судьбе Донбасса, если это поможет остановить войну. Он не сказал, какой вопрос планирует вынести на всенародное... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T08:00
2021-12-14T07:58
в мире
киев
партия "батькивщина"
франция
владимир зеленский
петр порошенко
михаил погребинский
днр
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Владимир Зеленский готов к референдуму о судьбе Донбасса, если это поможет остановить войну. Он не сказал, какой вопрос планирует вынести на всенародное голосование. Однако Петр Порошенко тут же обвинил президента в капитуляции: сдаче России Донецкой и Луганской областей. Почему Киев заговорил о плебисците, разбиралось РИА Новости.Мертвая точка ДонбассаПосле телефонной беседы с президентом США Джо Байденом Зеленский дал интервью украинскому телеканалу "1+1". Популярная ведущая Наталья Мосейчук сразу поинтересовалась, что обсудили лидеры двух стран."Благодаря США у нас может появиться еще одна площадка переговоров с Россией. И тут очень тонкий хирургический момент: как не потерять "нормандский формат", — ответил Зеленский.Переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе вели Германия, Россия, Украина и Франция. В сохранении этой "четверки" заинтересован и Эммануэль Макрон. С французским президентом Зеленский общался сразу после беседы с Байденом. Париж настаивает на возобновлении диалога и призывает стороны к компромиссу."Четверка" не собиралась несколько лет. При этом Украина не хочет выполнять минские договоренности в политической части, к которой относятся конституционная реформа, децентрализация власти, местные выборы и наделение "отдельных районов Донецкой и Луганской областей" особым статусом. Киев предпочел бы сперва вернуть контроль над всей границей.Став президентом, Зеленский обещал разрешить конфликт в Донбассе. Но никогда прямо не отвечал на вопрос, готов ли к референдуму о судьбе юго-востока.Он, как и его предшественник Порошенко, считает незаконным плебисцит, проведенный весной 2014-го. Тогда большинство жителей неподконтрольных Киеву территорий выбрали самоопределение. Каждый раз Зеленский ссылается на то, что ОБСЕ, США, ЕС и даже Россия не признали легитимность голосования.Однако в интервью он сам заговорил на эту тему: "Тут вопрос не в статусе. Это может быть относительно Донбасса, относительно Крыма, это может быть в целом о прекращении войны".Президент пояснил: ни одна страна не требует от Украины проводить референдум. Однако лично он убежден, что это поможет сдвинуть ситуацию с мертвой точки.Красные линии ПутинаНесмотря на отсутствие конкретики в словах Зеленского, оппозиция тут же обвинила его в предательстве."Вопросы суверенитета, территориальной целостности, государственного устройства не могут быть вынесены на референдум. Это записано в конституции, и президент должен защищать ее, а не нарушать", — возмутился Порошенко.Противники Зеленского расценили его высказывания как уступку России под давлением США. Депутаты партий "Европейская солидарность" и "Батькивщина" сослались на сообщения американских СМИ о приостановке военной помощи Украине. Такой разворот, по их мнению, произошел после беседы Байдена и Владимира Путина.Не торопиться с поставками призывал и новый канцлер Германии Олаф Шольц. Западные союзники не готовы защищать Украину, и в этом депутаты тоже винят Зеленского: его не воспринимают как серьезного переговорщика. А Путин, на их взгляд, наоборот, смог прочертить красные линии по Донбассу.Пятый не лишнийОднако "нормандский формат" можно оживить за счет нового участника — США. В офисе президента Украины объяснили, что американцы много лет консультируют Киев и пришло время закрепить это официально.В Париже и Берлине не возражают, там уверены, что прямой диалог Америки и России поможет урегулированию.Американцы подчеркивают, что следили за ситуацией со времен Барака Обамы. Чтобы понять и сблизить позиции переговорщиков, в Киев, Москву и Брюссель отправится помощник госсекретаря США Карен Донфрид."Мы заинтересованы в дипломатическом прогрессе по Донбассу", — заявил американский чиновник.Идею поддержала и Москва. В российском МИД готовы признать американцев участниками "нормандского формата", если те не будут саботировать Минские соглашения.Формулировка вопросаОднако переговоры "четверки" давно зашли в тупик, отмечает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.Германия и Франция не справляются с посредничеством и все время оглядываются то на Москву, то на Вашингтон. Поэтому наиболее эффективной площадкой по донбасскому урегулированию, по мнению специалиста, мог бы стать двусторонний российско-американский диалог.Заявление о возможном референдуме по Донбассу эксперт расценивает как попытку Зеленского снять с себя ответственность."Похоже, после онлайн-саммита с Путиным Байден решил принудить Украину выполнить договоренности. Зеленский в ловушке. Он не может отказать американцам. А выполнить их политическую часть — значит отдать себя на растерзание украинской оппозиции. Референдум помог бы президенту оправдаться, сославшись на мнение народа", — полагает Погребинский.Он уверен, что формулировка вопроса в бюллетене станет определяющей. "Если прозвучит так: "Поддерживаете ли вы предоставление особого статуса непризнанным республикам, что положит конец войне?"— большинство скажет "да". Если такой концовки не будет, украинцы ответят "нет".И здесь тоже значима роль американцев. "Если США поддержат первый вариант, то докажут, что они за прекращение войны в Донбассе. Если второй, то нестабильность им на руку. А Россию будут убеждать, что это украинцы так проголосовали", — рассуждает Погребинский.Новая архитектура "Минска"Директор Украинского института политики Руслан Бортник полагает, что заявления Зеленского о референдуме — призыв и к внешним партнерам, и к внутренним врагам не давить на него."Если вынести вопрос о политической части соглашений на референдум, то большинство жителей проголосует против. Соцопросы показывают: количество сторонников войны до победного конца превышает число пацифистов. Таким образом, президент покажет, что даже при наличии консенсуса США и России последнее слово за украинцами", — объясняет Бортник.Тем не менее необходимо сохранить все форматы донбасского урегулирования. Сейчас речь идет о новой архитектуре реализации минских договоренностей, и все площадки для диалога уместны."На верхнем уровне этой архитектуры расположится российско-американская комиссия. Она определит, стоит или нет реализовывать Минские соглашения, — отмечает Бортник. — Второй уровень — "нормандская четверка", которая решала бы практические вопросы. Например, как проводить выборы в Донецкой и Луганской областях".Уместной он считает и работу трехсторонней минской группы, созданной еще в 2014-м. Тогда в нее вошли представители Украины, ОБСЕ и России. Этот формат мог бы взять на себя организацию выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Но главное — запустить миротворческий процесс.
https://ria.ru/20211213/ukraina-1763160317.html
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в мире, киев, партия "батькивщина", франция, владимир зеленский, петр порошенко, михаил погребинский, днр, лнр, киевский центр политических исследований и конфликтологии, ситуация в днр и лнр, россия
08:00 14.12.2021
 

"Зеленский в ловушке". Решится ли Киев на референдум о Донбассе

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью телеканалу "1+1"
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью телеканалу 1+1 - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Владимир Зеленский готов к референдуму о судьбе Донбасса, если это поможет остановить войну. Он не сказал, какой вопрос планирует вынести на всенародное голосование. Однако Петр Порошенко тут же обвинил президента в капитуляции: сдаче России Донецкой и Луганской областей. Почему Киев заговорил о плебисците, разбиралось РИА Новости.

Мертвая точка Донбасса

После телефонной беседы с президентом США Джо Байденом Зеленский дал интервью украинскому телеканалу "1+1". Популярная ведущая Наталья Мосейчук сразу поинтересовалась, что обсудили лидеры двух стран.
"Благодаря США у нас может появиться еще одна площадка переговоров с Россией. И тут очень тонкий хирургический момент: как не потерять "нормандский формат", — ответил Зеленский.
Переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе вели Германия, Россия, Украина и Франция. В сохранении этой "четверки" заинтересован и Эммануэль Макрон. С французским президентом Зеленский общался сразу после беседы с Байденом. Париж настаивает на возобновлении диалога и призывает стороны к компромиссу.
"Четверка" не собиралась несколько лет. При этом Украина не хочет выполнять минские договоренности в политической части, к которой относятся конституционная реформа, децентрализация власти, местные выборы и наделение "отдельных районов Донецкой и Луганской областей" особым статусом. Киев предпочел бы сперва вернуть контроль над всей границей.
Став президентом, Зеленский обещал разрешить конфликт в Донбассе. Но никогда прямо не отвечал на вопрос, готов ли к референдуму о судьбе юго-востока.
Он, как и его предшественник Порошенко, считает незаконным плебисцит, проведенный весной 2014-го. Тогда большинство жителей неподконтрольных Киеву территорий выбрали самоопределение. Каждый раз Зеленский ссылается на то, что ОБСЕ, США, ЕС и даже Россия не признали легитимность голосования.
Однако в интервью он сам заговорил на эту тему: "Тут вопрос не в статусе. Это может быть относительно Донбасса, относительно Крыма, это может быть в целом о прекращении войны".
Президент пояснил: ни одна страна не требует от Украины проводить референдум. Однако лично он убежден, что это поможет сдвинуть ситуацию с мертвой точки.
© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским
Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / Leah Millis
Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским

Красные линии Путина

Несмотря на отсутствие конкретики в словах Зеленского, оппозиция тут же обвинила его в предательстве.
"Вопросы суверенитета, территориальной целостности, государственного устройства не могут быть вынесены на референдум. Это записано в конституции, и президент должен защищать ее, а не нарушать", — возмутился Порошенко.
Противники Зеленского расценили его высказывания как уступку России под давлением США. Депутаты партий "Европейская солидарность" и "Батькивщина" сослались на сообщения американских СМИ о приостановке военной помощи Украине. Такой разворот, по их мнению, произошел после беседы Байдена и Владимира Путина.
Не торопиться с поставками призывал и новый канцлер Германии Олаф Шольц. Западные союзники не готовы защищать Украину, и в этом депутаты тоже винят Зеленского: его не воспринимают как серьезного переговорщика. А Путин, на их взгляд, наоборот, смог прочертить красные линии по Донбассу.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко

Пятый не лишний

Однако "нормандский формат" можно оживить за счет нового участника — США. В офисе президента Украины объяснили, что американцы много лет консультируют Киев и пришло время закрепить это официально.
В Париже и Берлине не возражают, там уверены, что прямой диалог Америки и России поможет урегулированию.
Американцы подчеркивают, что следили за ситуацией со времен Барака Обамы. Чтобы понять и сблизить позиции переговорщиков, в Киев, Москву и Брюссель отправится помощник госсекретаря США Карен Донфрид.
"Мы заинтересованы в дипломатическом прогрессе по Донбассу", — заявил американский чиновник.
Идею поддержала и Москва. В российском МИД готовы признать американцев участниками "нормандского формата", если те не будут саботировать Минские соглашения.
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
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Формулировка вопроса

Однако переговоры "четверки" давно зашли в тупик, отмечает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Германия и Франция не справляются с посредничеством и все время оглядываются то на Москву, то на Вашингтон. Поэтому наиболее эффективной площадкой по донбасскому урегулированию, по мнению специалиста, мог бы стать двусторонний российско-американский диалог.
Заявление о возможном референдуме по Донбассу эксперт расценивает как попытку Зеленского снять с себя ответственность.
"Похоже, после онлайн-саммита с Путиным Байден решил принудить Украину выполнить договоренности. Зеленский в ловушке. Он не может отказать американцам. А выполнить их политическую часть — значит отдать себя на растерзание украинской оппозиции. Референдум помог бы президенту оправдаться, сославшись на мнение народа", — полагает Погребинский.
Он уверен, что формулировка вопроса в бюллетене станет определяющей. "Если прозвучит так: "Поддерживаете ли вы предоставление особого статуса непризнанным республикам, что положит конец войне?"— большинство скажет "да". Если такой концовки не будет, украинцы ответят "нет".
И здесь тоже значима роль американцев. "Если США поддержат первый вариант, то докажут, что они за прекращение войны в Донбассе. Если второй, то нестабильность им на руку. А Россию будут убеждать, что это украинцы так проголосовали", — рассуждает Погребинский.
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Ясиноватая в ДНР
Последствия обстрела города Ясиноватая в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Новая архитектура "Минска"

Директор Украинского института политики Руслан Бортник полагает, что заявления Зеленского о референдуме — призыв и к внешним партнерам, и к внутренним врагам не давить на него.
"Если вынести вопрос о политической части соглашений на референдум, то большинство жителей проголосует против. Соцопросы показывают: количество сторонников войны до победного конца превышает число пацифистов. Таким образом, президент покажет, что даже при наличии консенсуса США и России последнее слово за украинцами", — объясняет Бортник.
Тем не менее необходимо сохранить все форматы донбасского урегулирования. Сейчас речь идет о новой архитектуре реализации минских договоренностей, и все площадки для диалога уместны.
"На верхнем уровне этой архитектуры расположится российско-американская комиссия. Она определит, стоит или нет реализовывать Минские соглашения, — отмечает Бортник. — Второй уровень — "нормандская четверка", которая решала бы практические вопросы. Например, как проводить выборы в Донецкой и Луганской областях".
Уместной он считает и работу трехсторонней минской группы, созданной еще в 2014-м. Тогда в нее вошли представители Украины, ОБСЕ и России. Этот формат мог бы взять на себя организацию выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Но главное — запустить миротворческий процесс.
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