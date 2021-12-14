https://ria.ru/20211214/udmurtiya-1763611926.html

Бречалов рассказал о нацпроектах, в которых лидирует Удмуртия

Бречалов рассказал о нацпроектах, в которых лидирует Удмуртия - РИА Новости, 14.12.2021

Бречалов рассказал о нацпроектах, в которых лидирует Удмуртия

Удмуртия занимает лидирующие позиции в реализации нацпроектов "Производительность труда", по несырьевому экспорту и поддержке малого и среднего бизнеса, заявил... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T10:43

2021-12-14T10:43

2021-12-14T10:43

удмуртская республика

общество

владимир путин

александр бречалов

россия

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УФА, 14 дек – РИА Новости. Удмуртия занимает лидирующие позиции в реализации нацпроектов "Производительность труда", по несырьевому экспорту и поддержке малого и среднего бизнеса, заявил глава региона Александр Бречалов.По данным региональных властей, в Удмуртии в 2021 году реализуется 11 национальных проектов, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным. Проекты затрагивают почти все сферы жизни человека от дорог и яслей до социальных выплат и экспорта продукции."Удмуртия по многим направлениям занимает лидирующее позиции. В частности, по нацпроекту "Производительность труда" мы первые в стране, по динамике несырьевого экспорта - мы третьи. Неплохо у нас по малому и среднему бизнесу, и это результат команды экономического блока", - цитирует пресс-служба Бречалова.Он подчеркнул, что в Год села, объявленного в регионе в 2021 году, большой объем работ был выполнен в дополнении к нацпроектам при финансировании региона. В частности, были перераспределены средства дорожного фонда таким образом, что теперь у муниципальных округов существенно больше средств, чтобы решать локальные задачи и проблемы."Будем действовать так и дальше. Особенно поддержим те районы, которые исполнили работы качественно и в срок", - сказал Бречалов.По данным правительства республики, по большинству реализуемых в Удмуртии национальных проектов цели и показатели этого года достигнуты.Республиканские власти сообщают, что в регионе 61 крупное и среднее предприятие стали участниками национального проекта "Производительность труда". В результате рост производительности в 2020 году составил 103,6% по отношению к 2019 году. При реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" оказана финансовая поддержка субъектам малого бизнеса на сумму в 3,7 миллиарда рублей. Объем экспортированной промпродукции в настоящее время составил $225 миллионов, объем экспорта продукции машиностроения достиг $92,1 миллиона.Кроме того, по итогам 11 месяцев 2021 года показатель по экспорту продукции агропромышленного комплекса перевыполнен на $200 тысяч и составил $4,8 миллиона. Также в рамках нацпроекта МСП сельхозтоваропроизводителям предоставлено 33 гранта "Агростартап" на общую сумму 110 миллионов рублей.

https://ria.ru/20211213/internet-1763449239.html

https://ria.ru/20211213/udmurtiya-1763397247.html

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общество, владимир путин, александр бречалов, россия