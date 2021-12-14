Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
https://ria.ru/20211214/udmurtiya-1763611926.html
Бречалов рассказал о нацпроектах, в которых лидирует Удмуртия
Бречалов рассказал о нацпроектах, в которых лидирует Удмуртия - РИА Новости, 14.12.2021
Бречалов рассказал о нацпроектах, в которых лидирует Удмуртия
Удмуртия занимает лидирующие позиции в реализации нацпроектов "Производительность труда", по несырьевому экспорту и поддержке малого и среднего бизнеса, заявил... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T10:43
2021-12-14T10:43
удмуртская республика
общество
владимир путин
александр бречалов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585178045_0:290:2778:1852_1920x0_80_0_0_479ea2bc562199a4062c86e3c2bd8b9d.jpg
УФА, 14 дек – РИА Новости. Удмуртия занимает лидирующие позиции в реализации нацпроектов "Производительность труда", по несырьевому экспорту и поддержке малого и среднего бизнеса, заявил глава региона Александр Бречалов.По данным региональных властей, в Удмуртии в 2021 году реализуется 11 национальных проектов, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным. Проекты затрагивают почти все сферы жизни человека от дорог и яслей до социальных выплат и экспорта продукции."Удмуртия по многим направлениям занимает лидирующее позиции. В частности, по нацпроекту "Производительность труда" мы первые в стране, по динамике несырьевого экспорта - мы третьи. Неплохо у нас по малому и среднему бизнесу, и это результат команды экономического блока", - цитирует пресс-служба Бречалова.Он подчеркнул, что в Год села, объявленного в регионе в 2021 году, большой объем работ был выполнен в дополнении к нацпроектам при финансировании региона. В частности, были перераспределены средства дорожного фонда таким образом, что теперь у муниципальных округов существенно больше средств, чтобы решать локальные задачи и проблемы."Будем действовать так и дальше. Особенно поддержим те районы, которые исполнили работы качественно и в срок", - сказал Бречалов.По данным правительства республики, по большинству реализуемых в Удмуртии национальных проектов цели и показатели этого года достигнуты.Республиканские власти сообщают, что в регионе 61 крупное и среднее предприятие стали участниками национального проекта "Производительность труда". В результате рост производительности в 2020 году составил 103,6% по отношению к 2019 году. При реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" оказана финансовая поддержка субъектам малого бизнеса на сумму в 3,7 миллиарда рублей. Объем экспортированной промпродукции в настоящее время составил $225 миллионов, объем экспорта продукции машиностроения достиг $92,1 миллиона.Кроме того, по итогам 11 месяцев 2021 года показатель по экспорту продукции агропромышленного комплекса перевыполнен на $200 тысяч и составил $4,8 миллиона. Также в рамках нацпроекта МСП сельхозтоваропроизводителям предоставлено 33 гранта "Агростартап" на общую сумму 110 миллионов рублей.
https://ria.ru/20211213/internet-1763449239.html
https://ria.ru/20211213/udmurtiya-1763397247.html
https://ria.ru/20211011/remont-1754041551.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585178045_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a9625455cb728b1dbf00c8881086ac67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, александр бречалов, россия
10:43 14.12.2021
 
Бречалов рассказал о нацпроектах, в которых лидирует Удмуртия

Глава Удмуртии Бречалов рассказал о нацпроектах, в которых лидирует регион

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
УФА, 14 дек – РИА Новости. Удмуртия занимает лидирующие позиции в реализации нацпроектов "Производительность труда", по несырьевому экспорту и поддержке малого и среднего бизнеса, заявил глава региона Александр Бречалов.
По данным региональных властей, в Удмуртии в 2021 году реализуется 11 национальных проектов, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным. Проекты затрагивают почти все сферы жизни человека от дорог и яслей до социальных выплат и экспорта продукции.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
Вчера, 13:13Удмуртская Республика
В Удмуртии села с численностью от ста человек обеспечат интернетом
"Удмуртия по многим направлениям занимает лидирующее позиции. В частности, по нацпроекту "Производительность труда" мы первые в стране, по динамике несырьевого экспорта - мы третьи. Неплохо у нас по малому и среднему бизнесу, и это результат команды экономического блока", - цитирует пресс-служба Бречалова.
Он подчеркнул, что в Год села, объявленного в регионе в 2021 году, большой объем работ был выполнен в дополнении к нацпроектам при финансировании региона. В частности, были перераспределены средства дорожного фонда таким образом, что теперь у муниципальных округов существенно больше средств, чтобы решать локальные задачи и проблемы.
"Будем действовать так и дальше. Особенно поддержим те районы, которые исполнили работы качественно и в срок", - сказал Бречалов.
Ижевск - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
Вчера, 09:38Удмуртская Республика
Удмуртия подала заявку на право проведения "Игр будущего"
По данным правительства республики, по большинству реализуемых в Удмуртии национальных проектов цели и показатели этого года достигнуты.
Республиканские власти сообщают, что в регионе 61 крупное и среднее предприятие стали участниками национального проекта "Производительность труда". В результате рост производительности в 2020 году составил 103,6% по отношению к 2019 году. При реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" оказана финансовая поддержка субъектам малого бизнеса на сумму в 3,7 миллиарда рублей. Объем экспортированной промпродукции в настоящее время составил $225 миллионов, объем экспорта продукции машиностроения достиг $92,1 миллиона.
Кроме того, по итогам 11 месяцев 2021 года показатель по экспорту продукции агропромышленного комплекса перевыполнен на $200 тысяч и составил $4,8 миллиона. Также в рамках нацпроекта МСП сельхозтоваропроизводителям предоставлено 33 гранта "Агростартап" на общую сумму 110 миллионов рублей.
Вид со смотровой площадки у памятника Салавату Юлаеву в Уфе - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 15:45Удмуртская Республика
В Удмуртии отремонтировали сельский дом культуры
 
Удмуртская РеспубликаОбществоВладимир ПутинАлександр БречаловРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Россиянам посоветовали уникальный продукт с противовирусным действием
02:28ЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границ
02:22Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги
02:17Экономист объяснил, почему снижается спрос на доллары
02:13Экс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денег
02:10Американский зонд Parker впервые "коснулся" Солнца
02:08Россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в авто
02:07Макрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с Белоруссией
02:05Полянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить делами
01:57Экс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалы
01:48Постпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПД
01:42Экс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"
01:38Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует Путина
01:28WP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллег
01:21В Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и Макрона
01:16Эксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубля
01:13Экс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставке
01:09Сенат США поддержал увеличение предела госдолга
01:06Полянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в Вене
01:03На Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали уникальный продукт с противовирусным действиемЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границПашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дорогиЭкономист объяснил, почему снижается спрос на долларыЭкс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денегАмериканский зонд Parker впервые "коснулся" СолнцаРоссиян призвали не увлекаться подогревом сидений в автоМакрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с БелоруссиейПолянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить деламиЭкс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалыПостпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПДЭкс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует ПутинаWP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллегВ Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и МакронаЭксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубляЭкс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставкеСенат США поддержал увеличение предела госдолгаПолянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в ВенеНа Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады