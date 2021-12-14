https://ria.ru/20211214/turtsiya-1763667640.html

Эксперты рассказали, сколько стоят экскурсионные туры в Турцию

Эксперты рассказали, сколько стоят экскурсионные туры в Турцию - РИА Новости, 14.12.2021

Эксперты рассказали, сколько стоят экскурсионные туры в Турцию

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в популярный для экскурсионных поездок регион Турции — Каппадокию, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T16:07

2021-12-14T16:07

2021-12-14T16:07

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в популярный для экскурсионных поездок регион Турции — Каппадокию, сообщает АТОР.В декабре посетить ее можно за 22,2 тысячи рублей. Перелет, трансфер, проживание семь ночей с завтраками, страховка и экскурсии включены.Цена на новогодние программы — в два раза выше. С заездом в конце декабря — от 43,5 тысячи рублей, а в начале января — от 30 тысяч рублей.С начала год Каппадокию посетили более двух миллионов туристов. Это в полтора раза меньше, чем в допандемином 2019 году, но уже соответствует показателям 2017 года, сообщает управления по связям с прессой и общественностью провинции Невшехир, где расположена популярная у путешественников область.Большая часть гостей — украинцы и россияне, хотя до наступления коронавируса более половины отдыхающих приезжали из Азии — Китая, Тайваня, Японии, Малайзии, Кореи и Таиланда.На фоне закрытых для экскурсионных поездок стран Европы, интерес к Каппадокии растет, отмечают туроператоры. Главное развлечение этого места — полеты на воздушных шарах. Зимой такое путешествие стоит 99 долларов с гостя, а в высокий сезон — 160.

https://ria.ru/20210825/antalya-1742988748.html

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украина, япония, турция, малайзия, китай, тайвань, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, россия