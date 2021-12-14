Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211214/turtsiya-1763667640.html
Эксперты рассказали, сколько стоят экскурсионные туры в Турцию
Эксперты рассказали, сколько стоят экскурсионные туры в Турцию - РИА Новости, 14.12.2021
Эксперты рассказали, сколько стоят экскурсионные туры в Турцию
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в популярный для экскурсионных поездок регион Турции — Каппадокию, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T16:07
2021-12-14T16:07
туризм
украина
япония
турция
малайзия
китай
тайвань
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588431958_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_747f0c899155aa06c6df2db15975fcf4.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в популярный для экскурсионных поездок регион Турции — Каппадокию, сообщает АТОР.В декабре посетить ее можно за 22,2 тысячи рублей. Перелет, трансфер, проживание семь ночей с завтраками, страховка и экскурсии включены.Цена на новогодние программы — в два раза выше. С заездом в конце декабря — от 43,5 тысячи рублей, а в начале января — от 30 тысяч рублей.С начала год Каппадокию посетили более двух миллионов туристов. Это в полтора раза меньше, чем в допандемином 2019 году, но уже соответствует показателям 2017 года, сообщает управления по связям с прессой и общественностью провинции Невшехир, где расположена популярная у путешественников область.Большая часть гостей — украинцы и россияне, хотя до наступления коронавируса более половины отдыхающих приезжали из Азии — Китая, Тайваня, Японии, Малайзии, Кореи и Таиланда.На фоне закрытых для экскурсионных поездок стран Европы, интерес к Каппадокии растет, отмечают туроператоры. Главное развлечение этого места — полеты на воздушных шарах. Зимой такое путешествие стоит 99 долларов с гостя, а в высокий сезон — 160.
https://ria.ru/20210825/antalya-1742988748.html
https://ria.ru/20211201/kambodzha-1759814131.html
украина
япония
турция
малайзия
китай
тайвань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588431958_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_45e54a24dbba3d35fd5e1c8aa20974b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, япония, турция, малайзия, китай, тайвань, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, россия
16:07 14.12.2021
 
Эксперты рассказали, сколько стоят экскурсионные туры в Турцию

Туроператоры: цены на путевки в Каппадокию в декабре обойдутся в 22 тысячи рублей

© Depositphotos / ViolinВоздушные шары в Каппадокии, Турция
Воздушные шары в Каппадокии, Турция - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© Depositphotos / Violin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в популярный для экскурсионных поездок регион Турции — Каппадокию, сообщает АТОР.
В декабре посетить ее можно за 22,2 тысячи рублей. Перелет, трансфер, проживание семь ночей с завтраками, страховка и экскурсии включены.
Цена на новогодние программы — в два раза выше. С заездом в конце декабря — от 43,5 тысячи рублей, а в начале января — от 30 тысяч рублей.
С начала год Каппадокию посетили более двух миллионов туристов. Это в полтора раза меньше, чем в допандемином 2019 году, но уже соответствует показателям 2017 года, сообщает управления по связям с прессой и общественностью провинции Невшехир, где расположена популярная у путешественников область.
Девушка в поле с лавандой - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 08:00Туризм
Достопримечательности Антальи. Что посмотреть на популярном курорте Турции
Большая часть гостей — украинцы и россияне, хотя до наступления коронавируса более половины отдыхающих приезжали из Азии — Китая, Тайваня, Японии, Малайзии, Кореи и Таиланда.
На фоне закрытых для экскурсионных поездок стран Европы, интерес к Каппадокии растет, отмечают туроператоры. Главное развлечение этого места — полеты на воздушных шарах. Зимой такое путешествие стоит 99 долларов с гостя, а в высокий сезон — 160.
Катание на слонах в Камбодже - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 08:00Туризм
За экзотикой — в Камбоджу. Страна открыла границы для иностранных туристов
 
ТуризмУкраинаЯпонияТурцияМалайзияКитайТайваньНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)ТуризмРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Россиянам посоветовали уникальный продукт с противовирусным действием
02:28ЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границ
02:22Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги
02:17Экономист объяснил, почему снижается спрос на доллары
02:13Экс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денег
02:10Американский зонд Parker впервые "коснулся" Солнца
02:08Россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в авто
02:07Макрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с Белоруссией
02:05Полянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить делами
01:57Экс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалы
01:48Постпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПД
01:42Экс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"
01:38Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует Путина
01:28WP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллег
01:21В Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и Макрона
01:16Эксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубля
01:13Экс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставке
01:09Сенат США поддержал увеличение предела госдолга
01:06Полянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в Вене
01:03На Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали уникальный продукт с противовирусным действиемЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границПашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дорогиЭкономист объяснил, почему снижается спрос на долларыЭкс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денегАмериканский зонд Parker впервые "коснулся" СолнцаРоссиян призвали не увлекаться подогревом сидений в автоМакрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с БелоруссиейПолянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить деламиЭкс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалыПостпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПДЭкс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует ПутинаWP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллегВ Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и МакронаЭксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубляЭкс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставкеСенат США поддержал увеличение предела госдолгаПолянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в ВенеНа Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады