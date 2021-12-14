Тверские власти утвердили календарь туристский событий на 2022 год
ТВЕРЬ, 14 дек – РИА Новости. Календарь туристских событий Тверской области на 2022 год утвержден на заседании правительства Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В календарь вошли 123 мероприятия – на 17 событий больше, чем в 2021 году и в три раза больше, чем в 2018 году.
"Видим, как растет интерес к нашей области. Включили в календарь новые события, при этом сохранили традиционные праздники, такие как "Селигерский рыбник", "Калитка". Важно сформировать календарь хороших, качественных событий для людей всех возрастов – детей, старшего поколения, студентов. Это также связано с благоустройством и развитием инфраструктуры территорий", – отметил губернатор области Игорь Руденя по итогам заседания.
Мероприятия, которые включены в календарь, прошли экспертный отбор. Среди них гастрономические, агротуристические, спортивные, музыкальные, религиозные, исторические и патриотические события. Так, в 2022 году запланированы ставшие уже традиционными фестивали "Верещагин СырFest" в Конаковском районе, "Калитка" в Лихославльском муниципальном округе и "Селигерский рыбник" в Осташкове, "ОМА RANDA" в Спирово, триатлон "IRONSTAR" в Конаковском районе.
Туристический календарь дополнен и новыми позициями: это фестивали "Athletics League" в Твери и "Душа России" в Зубцовском районе, "Замытская радуга" в Рамешковском муниципальном округе, "Небесный вояж" в Калининском районе и "Мы - славяне" в Кимрах, День оленя в Калининском районе.
В пресс-службе напомнили, что туристский событийный календарь области занял третье место на Х Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2021.