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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20211214/turizm-1763715086.html
Тверские власти утвердили календарь туристский событий на 2022 год
Тверские власти утвердили календарь туристский событий на 2022 год - РИА Новости, 14.12.2021
Тверские власти утвердили календарь туристский событий на 2022 год
Календарь туристских событий Тверской области на 2022 год утвержден на заседании правительства Тверской области, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T17:58
2021-12-14T17:58
тверская область
кимры
конаковский район
осташков
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 14 дек – РИА Новости. Календарь туристских событий Тверской области на 2022 год утвержден на заседании правительства Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.В календарь вошли 123 мероприятия – на 17 событий больше, чем в 2021 году и в три раза больше, чем в 2018 году.Мероприятия, которые включены в календарь, прошли экспертный отбор. Среди них гастрономические, агротуристические, спортивные, музыкальные, религиозные, исторические и патриотические события. Так, в 2022 году запланированы ставшие уже традиционными фестивали "Верещагин СырFest" в Конаковском районе, "Калитка" в Лихославльском муниципальном округе и "Селигерский рыбник" в Осташкове, "ОМА RANDA" в Спирово, триатлон "IRONSTAR" в Конаковском районе.Туристический календарь дополнен и новыми позициями: это фестивали "Athletics League" в Твери и "Душа России" в Зубцовском районе, "Замытская радуга" в Рамешковском муниципальном округе, "Небесный вояж" в Калининском районе и "Мы - славяне" в Кимрах, День оленя в Калининском районе.В пресс-службе напомнили, что туристский событийный календарь области занял третье место на Х Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2021.
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кимры, конаковский район, осташков, игорь руденя
17:58 14.12.2021
 

Тверские власти утвердили календарь туристский событий на 2022 год

CC0 / / Калитка с рисом
Калитка с рисом - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
CC0 / /
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ТВЕРЬ, 14 дек – РИА Новости. Календарь туристских событий Тверской области на 2022 год утвержден на заседании правительства Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В календарь вошли 123 мероприятия – на 17 событий больше, чем в 2021 году и в три раза больше, чем в 2018 году.
"Видим, как растет интерес к нашей области. Включили в календарь новые события, при этом сохранили традиционные праздники, такие как "Селигерский рыбник", "Калитка". Важно сформировать календарь хороших, качественных событий для людей всех возрастов – детей, старшего поколения, студентов. Это также связано с благоустройством и развитием инфраструктуры территорий", – отметил губернатор области Игорь Руденя по итогам заседания.
Мероприятия, которые включены в календарь, прошли экспертный отбор. Среди них гастрономические, агротуристические, спортивные, музыкальные, религиозные, исторические и патриотические события. Так, в 2022 году запланированы ставшие уже традиционными фестивали "Верещагин СырFest" в Конаковском районе, "Калитка" в Лихославльском муниципальном округе и "Селигерский рыбник" в Осташкове, "ОМА RANDA" в Спирово, триатлон "IRONSTAR" в Конаковском районе.
Туристический календарь дополнен и новыми позициями: это фестивали "Athletics League" в Твери и "Душа России" в Зубцовском районе, "Замытская радуга" в Рамешковском муниципальном округе, "Небесный вояж" в Калининском районе и "Мы - славяне" в Кимрах, День оленя в Калининском районе.
В пресс-службе напомнили, что туристский событийный календарь области занял третье место на Х Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2021.
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Тверская областьКимрыКонаковский районОсташковИгорь Руденя
 
 
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