https://ria.ru/20211214/turizm-1763715086.html

Тверские власти утвердили календарь туристский событий на 2022 год

Тверские власти утвердили календарь туристский событий на 2022 год - РИА Новости, 14.12.2021

Тверские власти утвердили календарь туристский событий на 2022 год

Календарь туристских событий Тверской области на 2022 год утвержден на заседании правительства Тверской области, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T17:58

2021-12-14T17:58

2021-12-14T17:58

тверская область

кимры

конаковский район

осташков

игорь руденя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155697/83/1556978356_0:178:2048:1330_1920x0_80_0_0_58b75f2e310b218ac3fb376a31f0380c.jpg

ТВЕРЬ, 14 дек – РИА Новости. Календарь туристских событий Тверской области на 2022 год утвержден на заседании правительства Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.В календарь вошли 123 мероприятия – на 17 событий больше, чем в 2021 году и в три раза больше, чем в 2018 году.Мероприятия, которые включены в календарь, прошли экспертный отбор. Среди них гастрономические, агротуристические, спортивные, музыкальные, религиозные, исторические и патриотические события. Так, в 2022 году запланированы ставшие уже традиционными фестивали "Верещагин СырFest" в Конаковском районе, "Калитка" в Лихославльском муниципальном округе и "Селигерский рыбник" в Осташкове, "ОМА RANDA" в Спирово, триатлон "IRONSTAR" в Конаковском районе.Туристический календарь дополнен и новыми позициями: это фестивали "Athletics League" в Твери и "Душа России" в Зубцовском районе, "Замытская радуга" в Рамешковском муниципальном округе, "Небесный вояж" в Калининском районе и "Мы - славяне" в Кимрах, День оленя в Калининском районе.В пресс-службе напомнили, что туристский событийный календарь области занял третье место на Х Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2021.

https://ria.ru/20211209/turizm-1762972882.html

кимры

конаковский район

осташков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кимры, конаковский район, осташков, игорь руденя