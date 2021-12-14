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Число погибших при взрыве цистерны с горючим на Гаити возросло до 60
Число погибших при взрыве цистерны с горючим на Гаити возросло до 60 - РИА Новости, 14.12.2021
Число погибших при взрыве цистерны с горючим на Гаити возросло до 60
Число погибших при взрыве цистерны с горючим в Гаити возросло до 60, поиски продолжаются, число жертв может вырасти, сообщает радиостанция RFM Haiti со ссылкой... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T17:39
2021-12-14T17:39
2021-12-14T22:14
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Число погибших при взрыве цистерны с горючим в Гаити возросло до 60, поиски продолжаются, число жертв может вырасти, сообщает радиостанция RFM Haiti со ссылкой на власти.Ранее сообщалось об около 50 погибших и 47 пострадавших."По промежуточным данным, число погибших при взрыве цистерны в Кап-Аитьен составляет 60, сообщил помощник мэра Патрик Альмонор. Он заявил RFM, что поиски продолжаются в домах, пострадавших от взрыва, число (жертв) может возрасти", - говорится в сообщении радиостанции в Twitter.Премьер-министр Гаити Ариэль Анри ранее объявил трехдневный траур в стране в связи с произошедшим.
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в мире, гаити, взрыв
17:39 14.12.2021 (обновлено: 22:14 14.12.2021)
Число погибших при взрыве цистерны с горючим на Гаити возросло до 60
RFM Haiti: число погибших при взрыве цистерны с горючим на Гаити возросло до 60 человек