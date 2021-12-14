https://ria.ru/20211214/traur-1763684757.html

Премьер Гаити объявил траур после взрыва цистерны с горючим

Премьер Гаити объявил траур после взрыва цистерны с горючим - РИА Новости, 14.12.2021

Премьер Гаити объявил траур после взрыва цистерны с горючим

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри объявил трехдневный траур в стране после взрыва цистерны с горючим, в результате которого погибли около 50 человек. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T16:07

2021-12-14T16:07

2021-12-14T22:15

в мире

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри объявил трехдневный траур в стране после взрыва цистерны с горючим, в результате которого погибли около 50 человек.Ранее сообщалось, что около 50 человек погибли, и по меньшей мере 47 человек пострадали при взрыве цистерны с горючим в гаитянском городе Кап-Аитьен. Представитель городских властей Патрик Альмонор сообщил, что автоцистерна с горючим сначала попала в ДТП, когда ее водитель пытался избежать столкновения с мотоциклистом."Трехдневный национальный траур будет объявлен на всей территории страны в память о жертвах этой трагедии, из-за которой скорбит весь гаитянский народ", - говорится в сообщении премьера в Twitter.Премьер также сообщил, что в городе Кап-Аитьен будут развернуты полевые госпитали для оказания необходимой помощи пострадавшим.В Гаити уже несколько месяцев наблюдается серьезная нехватка топлива из-за блокады нефтяных терминалов вооруженными бандами. Дефицит топлива затронул большинство отраслей промышленности. Помимо крупных и средних частных компаний, пострадали также госучреждения. При этом на теневых рынках цены на топливо растут.

https://ria.ru/20211118/gaiti-1759569899.html

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в мире, гаити