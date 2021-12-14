https://ria.ru/20211214/traur-1763684757.html
Премьер Гаити объявил траур после взрыва цистерны с горючим
Премьер Гаити объявил траур после взрыва цистерны с горючим - РИА Новости, 14.12.2021
Премьер Гаити объявил траур после взрыва цистерны с горючим
Премьер-министр Гаити Ариэль Анри объявил трехдневный траур в стране после взрыва цистерны с горючим, в результате которого погибли около 50 человек. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T16:07
2021-12-14T16:07
2021-12-14T22:15
в мире
гаити
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763751698_0:331:3052:2048_1920x0_80_0_0_4ecfbf95e581a6cda891dfd9b05926de.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри объявил трехдневный траур в стране после взрыва цистерны с горючим, в результате которого погибли около 50 человек.Ранее сообщалось, что около 50 человек погибли, и по меньшей мере 47 человек пострадали при взрыве цистерны с горючим в гаитянском городе Кап-Аитьен. Представитель городских властей Патрик Альмонор сообщил, что автоцистерна с горючим сначала попала в ДТП, когда ее водитель пытался избежать столкновения с мотоциклистом."Трехдневный национальный траур будет объявлен на всей территории страны в память о жертвах этой трагедии, из-за которой скорбит весь гаитянский народ", - говорится в сообщении премьера в Twitter.Премьер также сообщил, что в городе Кап-Аитьен будут развернуты полевые госпитали для оказания необходимой помощи пострадавшим.В Гаити уже несколько месяцев наблюдается серьезная нехватка топлива из-за блокады нефтяных терминалов вооруженными бандами. Дефицит топлива затронул большинство отраслей промышленности. Помимо крупных и средних частных компаний, пострадали также госучреждения. При этом на теневых рынках цены на топливо растут.
https://ria.ru/20211118/gaiti-1759569899.html
гаити
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763751698_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_628ed831a4e15c7e9e0b54c8424ca739.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гаити
16:07 14.12.2021 (обновлено: 22:15 14.12.2021)
Премьер Гаити объявил траур после взрыва цистерны с горючим
Премьер Гаити Анри объявил трехдневный траур после взрыва цистерны с горючим
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри объявил трехдневный траур в стране после взрыва цистерны с горючим, в результате которого погибли около 50 человек.
Ранее сообщалось, что около 50 человек погибли, и по меньшей мере 47 человек пострадали при взрыве цистерны с горючим в гаитянском городе Кап-Аитьен. Представитель городских властей Патрик Альмонор сообщил, что автоцистерна с горючим сначала попала в ДТП, когда ее водитель пытался избежать столкновения с мотоциклистом.
"Трехдневный национальный траур будет объявлен на всей территории страны в память о жертвах этой трагедии, из-за которой скорбит весь гаитянский народ", - говорится в сообщении премьера в Twitter
.
Премьер также сообщил, что в городе Кап-Аитьен будут развернуты полевые госпитали для оказания необходимой помощи пострадавшим.
В Гаити
уже несколько месяцев наблюдается серьезная нехватка топлива из-за блокады нефтяных терминалов вооруженными бандами. Дефицит топлива затронул большинство отраслей промышленности. Помимо крупных и средних частных компаний, пострадали также госучреждения. При этом на теневых рынках цены на топливо растут.