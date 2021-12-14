https://ria.ru/20211214/transport-1763733077.html

В Москве вырастет стоимость проезда в общественном транспорте

В Москве вырастет стоимость проезда в общественном транспорте - РИА Новости, 14.12.2021

В Москве вырастет стоимость проезда в общественном транспорте

Стоимость разовой поездки на городском транспорте Москвы в 2022 году вырастет на 1 рубль, по "Тройке" - на 4 рубля, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T19:26

2021-12-14T19:26

2021-12-14T21:33

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Стоимость разовой поездки на городском транспорте Москвы в 2022 году вырастет на 1 рубль, по "Тройке" - на 4 рубля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта."С 2 января в московском транспорте изменится стоимость некоторых тарифов. Разовая поездка по "Единому" билету изменится всего на 1 рубль - с 60 рублей до 61 рубля. Также изменится и стоимость билета на 2 поездки – 122 рубля (плюс один рубль за поездку)", - рассказали в пресс-службе.Помимо этого, цена разового проезда в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД (зона "Центральная") по карте "Тройка" вырастет на 4 рубля."Цена на длинные абонементы (на 30 и 90 дней) поменяется, но стоимость одной поездки в среднем изменится чуть больше, чем на 1 рубль. С июля такие абонементы (в том числе на 365 дней) можно будет активировать не сразу, а в течение 10 дней после покупки", - рассказали в пресс-службе.В пресс-службе также отметили, что владельцы персонализированной "Тройки" смогут теперь бесплатно совершать пересадку на одном маршруте наземного транспорта в течение 90 минут с первой оплаты – этим будут пользоваться более пяти тысяч человек каждый день. Ранее бесплатные пересадки были доступны только на разных маршрутах. Москва – единственный город России, где у пассажиров есть возможность бесплатных пересадок на общественном транспорте."Появятся новые билеты ТАТ для наземного транспорта: на 90 и 365 дней – станет удобнее для сотен тысяч пассажиров, которые преимущественно пользуются автобусами", - добавили в пресс-службе."Не изменится стоимость проездного на 3 месяца на метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт (1245 и 810 рублей) для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов",- рассказали в пресс-службе.Помимо этого, с 1 мая билеты для школьников и студентов будут действительны в течение 30 дней независимо от даты пополнения – это сэкономит время и деньги для более 1 миллиона человек."У нас остаются самые выгодные билеты для тех, кто учится в Москве. Траты на проезд московских студентов ниже, чем студентов других крупных городов России. В сравнении со студентами из Санкт-Петербурга, например, они экономят до 390 рублей в месяц",- отметили в пресс-службе.Также в Дептрансе сообщили, что другие популярные билеты, такие как безлимитный и ТАТ на месяц остаются гораздо выгоднее в Москве, чем, например, в Санкт-Петербурге."В 2021 году наши затраты на топливо, электроэнергию, инфраструктуру и комплектующие выросли – у метро на 13%, у наземного транспорта на 15,8%. Поэтому мы вынужденно пересмотрели тарифы на 2022 год. Правительство Москвы увеличит финансовую поддержку всех предприятий городского пассажирского транспорта. В 2022-2023 годах планируется закупить более 150 трамваев, 1300 электробусов, около 700 вагонов метро, около 900 вагонов пригородных электропоездов",- рассказали в департаменте.

https://ria.ru/20211214/podorozhanie-1763732877.html

https://ria.ru/20211126/transport-1760835092.html

https://ria.ru/20211214/transport-1763700800.html

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общество, москва, московское центральное кольцо (мцк), цены, транспорт, общественный транспорт, россия