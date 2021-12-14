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Путин выступил против введения ограничений на транспорте под Новый год

Путин выступил против введения ограничений на транспорте под Новый год - РИА Новости, 15.12.2021

Путин выступил против введения ограничений на транспорте под Новый год

Введение требований по использованию QR-кодов на транспорте перед праздниками создаст много проблем для людей, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-14T17:07

2021-12-14T17:07

2021-12-15T01:16

распространение коронавируса

владимир путин

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Введение требований по использованию QR-кодов на транспорте перед праздниками создаст много проблем для людей, считает президент России Владимир Путин.Накануне Совет Госдумы принял решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте из-за COVID-19. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин пояснил, что депутаты исходили из позиции президента о недопустимости "опрометчивых решений", от которых пострадают граждане.Правительство в ноябре внесло в Госдуму два проекта законов, предусматривающих использование QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Цифровые документы смогут получить перенесшие инфекцию, привитые или имеющие медотвод. В случае одобрения сертификаты потребуются для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и общепита, непродовольственных магазинов, а также путешествий на поездах и самолетах.

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"Достаточно сложная история" – Путин выступил против введения QR-кодов на транспорте до Нового года "Достаточно сложная история" – Путин выступил против введения QR-кодов на транспорте до Нового года 2021-12-14T17:07 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия