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Путин выступил против введения ограничений на транспорте под Новый год
Путин выступил против введения ограничений на транспорте под Новый год - РИА Новости, 15.12.2021
Путин выступил против введения ограничений на транспорте под Новый год
Введение требований по использованию QR-кодов на транспорте перед праздниками создаст много проблем для людей, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-14T17:07
2021-12-14T17:07
2021-12-15T01:16
распространение коронавируса
владимир путин
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коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Введение требований по использованию QR-кодов на транспорте перед праздниками создаст много проблем для людей, считает президент России Владимир Путин.Накануне Совет Госдумы принял решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте из-за COVID-19. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин пояснил, что депутаты исходили из позиции президента о недопустимости "опрометчивых решений", от которых пострадают граждане.Правительство в ноябре внесло в Госдуму два проекта законов, предусматривающих использование QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Цифровые документы смогут получить перенесшие инфекцию, привитые или имеющие медотвод. В случае одобрения сертификаты потребуются для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и общепита, непродовольственных магазинов, а также путешествий на поездах и самолетах.
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"Достаточно сложная история" – Путин выступил против введения QR-кодов на транспорте до Нового года
"Достаточно сложная история" – Путин выступил против введения QR-кодов на транспорте до Нового года
2021-12-14T17:07
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PT0M55S
РИА Новости
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владимир путин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия
17:07 14.12.2021 (обновлено: 01:16 15.12.2021)
Путин выступил против введения ограничений на транспорте под Новый год
Президент Путин выступил против ограничений на транспорте в России под Новый год