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Вышел первый трейлер фильма "Фантастические твари: Секреты Дамблдора"

Вышел первый трейлер фильма "Фантастические твари: Секреты Дамблдора" - РИА Новости, 14.12.2021

Вышел первый трейлер фильма "Фантастические твари: Секреты Дамблдора"

На YouTube-канале Warner Bros. Pictures разместили первый трейлер фэнтези-фильма "Фантастические твари: Секреты Дамблдора" — приквела франшизы о "Гарри... РИА Новости, 14.12.2021

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. На YouTube-канале Warner Bros. Pictures разместили первый трейлер фэнтези-фильма "Фантастические твари: Секреты Дамблдора" — приквела франшизы о "Гарри Поттере". Лента стала третьей в серии "Фантастические твари". В трейлере кратко показывают, как профессор Альбус Дамблдор вместе со своей бесстрашной командой волшебников и одного магла готовится к войне со злодеем Геллертом Грин-де-Вальдом. Темный маг собирает армию, чтобы захватить власть над волшебным миром. В новых "Фантастических тварях" к своим ролям вернутся Джуд Лоу, Эдди Редмэйн, Дэн Фоглер, Эзра Миллер, Кармен Эджого, Кэтрин Уотерстон и другие.Грин-де-Вальда в фильме теперь играет Мадс Миккельсен. Ранее эту роль исполнял Джонни Депп. Но после признания судом правдивым заявления The Sun о том, что он избивал свою бывшую жену Эмбер Херд, его исключили из франшизы. Режиссер ленты — Дэвид Йейтс, снявший последние четыре фильма из серии "Гарри Поттер" и все части "Фантастических тварей".Премьера фильма состоится в апреле 2022 года. "Фантастические твари" — один из главных хитов Warner Bros. Вместе оба фильма собрали в мировом прокате 1,46 миллиарда долларов. А если к ним приплюсовать 7,7 миллиардов долларов, заработанных франшизой о "Гарри Поттере" (тоже проект студии), получится, что суммарно киновселенная, созданная по мотивам книг Джоан Роулинг, принесла компании 9,2 миллиарда.

https://ria.ru/20201107/depp-1583452775.html

https://ria.ru/20210923/film-1751357157.html

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новости культуры, кино и сериалы, джонни депп, джоан роулинг (джоан мюррэй), джуд лоу, мадс миккельсен , эмбер херд, что посмотреть