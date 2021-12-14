Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211214/trailer-1763627170.html
Вышел первый трейлер фильма "Фантастические твари: Секреты Дамблдора"
Вышел первый трейлер фильма "Фантастические твари: Секреты Дамблдора" - РИА Новости, 14.12.2021
Вышел первый трейлер фильма "Фантастические твари: Секреты Дамблдора"
На YouTube-канале Warner Bros. Pictures разместили первый трейлер фэнтези-фильма "Фантастические твари: Секреты Дамблдора" — приквела франшизы о "Гарри... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T12:14
2021-12-14T12:14
культура
новости культуры
кино и сериалы
джонни депп
джоан роулинг (джоан мюррэй)
джуд лоу
мадс миккельсен
эмбер херд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763622386_13:0:1490:831_1920x0_80_0_0_16d234d1d2cc21b7f692910f75f1a11f.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. На YouTube-канале Warner Bros. Pictures разместили первый трейлер фэнтези-фильма "Фантастические твари: Секреты Дамблдора" — приквела франшизы о "Гарри Поттере". Лента стала третьей в серии "Фантастические твари". В трейлере кратко показывают, как профессор Альбус Дамблдор вместе со своей бесстрашной командой волшебников и одного магла готовится к войне со злодеем Геллертом Грин-де-Вальдом. Темный маг собирает армию, чтобы захватить власть над волшебным миром. В новых "Фантастических тварях" к своим ролям вернутся Джуд Лоу, Эдди Редмэйн, Дэн Фоглер, Эзра Миллер, Кармен Эджого, Кэтрин Уотерстон и другие.Грин-де-Вальда в фильме теперь играет Мадс Миккельсен. Ранее эту роль исполнял Джонни Депп. Но после признания судом правдивым заявления The Sun о том, что он избивал свою бывшую жену Эмбер Херд, его исключили из франшизы. Режиссер ленты — Дэвид Йейтс, снявший последние четыре фильма из серии "Гарри Поттер" и все части "Фантастических тварей".Премьера фильма состоится в апреле 2022 года. "Фантастические твари" — один из главных хитов Warner Bros. Вместе оба фильма собрали в мировом прокате 1,46 миллиарда долларов. А если к ним приплюсовать 7,7 миллиардов долларов, заработанных франшизой о "Гарри Поттере" (тоже проект студии), получится, что суммарно киновселенная, созданная по мотивам книг Джоан Роулинг, принесла компании 9,2 миллиарда.
https://ria.ru/20201107/depp-1583452775.html
https://ria.ru/20210923/film-1751357157.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763622386_368:0:1476:831_1920x0_80_0_0_68b5883a458873afeade3edb0be4b829.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, джонни депп, джоан роулинг (джоан мюррэй), джуд лоу, мадс миккельсен , эмбер херд, что посмотреть
12:14 14.12.2021
 
Вышел первый трейлер фильма "Фантастические твари: Секреты Дамблдора"

Вышел первый трейлер фильма "Фантастические твари: Секреты Дамблдора"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. На YouTube-канале Warner Bros. Pictures разместили первый трейлер фэнтези-фильма "Фантастические твари: Секреты Дамблдора" — приквела франшизы о "Гарри Поттере".
Лента стала третьей в серии "Фантастические твари". В трейлере кратко показывают, как профессор Альбус Дамблдор вместе со своей бесстрашной командой волшебников и одного магла готовится к войне со злодеем Геллертом Грин-де-Вальдом. Темный маг собирает армию, чтобы захватить власть над волшебным миром.
В новых "Фантастических тварях" к своим ролям вернутся Джуд Лоу, Эдди Редмэйн, Дэн Фоглер, Эзра Миллер, Кармен Эджого, Кэтрин Уотерстон и другие.
Кадр из фильма Фантастические Твари: Преступления Грин-де-Вальда
7 ноября 2020, 03:09Культура
Джонни Деппа заставили уйти из франшизы "Фантастические твари"
Грин-де-Вальда в фильме теперь играет Мадс Миккельсен. Ранее эту роль исполнял Джонни Депп. Но после признания судом правдивым заявления The Sun о том, что он избивал свою бывшую жену Эмбер Херд, его исключили из франшизы.
Режиссер ленты — Дэвид Йейтс, снявший последние четыре фильма из серии "Гарри Поттер" и все части "Фантастических тварей".
Премьера фильма состоится в апреле 2022 года.
"Фантастические твари" — один из главных хитов Warner Bros. Вместе оба фильма собрали в мировом прокате 1,46 миллиарда долларов. А если к ним приплюсовать 7,7 миллиардов долларов, заработанных франшизой о "Гарри Поттере" (тоже проект студии), получится, что суммарно киновселенная, созданная по мотивам книг Джоан Роулинг, принесла компании 9,2 миллиарда.
Постер фильма Фантастические твари и где они обитают 3
23 сентября, 04:31Культура
Третья часть фильма "Фантастические твари" выйдет на три месяца раньше
 
КультураНовости культурыКино и сериалыДжонни ДеппДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)Джуд ЛоуМадс МиккельсенЭмбер Хердчто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Россиянам посоветовали уникальный продукт с противовирусным действием
02:28ЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границ
02:22Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги
02:17Экономист объяснил, почему снижается спрос на доллары
02:13Экс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денег
02:10Американский зонд Parker впервые "коснулся" Солнца
02:08Россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в авто
02:07Макрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с Белоруссией
02:05Полянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить делами
01:57Экс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалы
01:48Постпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПД
01:42Экс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"
01:38Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует Путина
01:28WP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллег
01:21В Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и Макрона
01:16Эксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубля
01:13Экс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставке
01:09Сенат США поддержал увеличение предела госдолга
01:06Полянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в Вене
01:03На Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали уникальный продукт с противовирусным действиемЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границПашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дорогиЭкономист объяснил, почему снижается спрос на долларыЭкс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денегАмериканский зонд Parker впервые "коснулся" СолнцаРоссиян призвали не увлекаться подогревом сидений в автоМакрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с БелоруссиейПолянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить деламиЭкс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалыПостпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПДЭкс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует ПутинаWP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллегВ Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и МакронаЭксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубляЭкс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставкеСенат США поддержал увеличение предела госдолгаПолянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в ВенеНа Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады