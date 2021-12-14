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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211214/test-1763747764.html
Италия ввела обязательный тест на Covid-19 для прибывающих из Европы
Италия ввела обязательный тест на Covid-19 для прибывающих из Европы - РИА Новости, 14.12.2021
Италия ввела обязательный тест на Covid-19 для прибывающих из Европы
Италия ввела обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию для всех прибывающих на итальянскую территорию из стран Евросоюза, говорится в распоряжении,... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T21:22
2021-12-14T21:55
распространение коронавируса
италия
сша
япония
евросоюз
аргентина
здоровье - общество
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РИМ, 14 дек – РИА Новости. Италия ввела обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию для всех прибывающих на итальянскую территорию из стран Евросоюза, говорится в распоряжении, подписанном главой Минздрава Роберто Сперанцей.Как отмечается, тест необходимо провести до поездки на Апеннины и предоставить транспортному перевозчику перед отбытием. Преамбула указа подчеркивает, что решение принято в том числе из-за распространения омикрон-штамма коронавируса."Для невакцинированных помимо отрицательного результата предусмотрен карантин сроком на 5 дней", - говорится в распоряжении, срок действия которого ограничен 31 января. Оно вступит в силу с четверга. Ранее для поездок по Европейскому союзу было достаточно наличия электронного сертификата green pass, который можно было получить в том числе после прохождения полного цикла вакцинации или после сдачи отрицательного теста на Covid-19. Аналогичные меры вводятся и для ряда стран, которые не входят в состав ЕС, но считаются Италией более "безопасными" с точки зрения заражения. К их числу, в частности, относятся США, Канада, Южная Корея, ОАЭ, Аргентина и Япония.Кроме того, Сперанца продлил до конца января меры в отношении поездок в Италию для стран, не входящих в состав ЕС и "безопасный список D". В их отношении, сокращается срок действия быстрого теста на антигены, который необходимо будет произвести не более чем за 24 часа до поездки. Молекулярный тест становится ограничен 48 часами перед отправлением.
https://ria.ru/20211209/vaktsinatsiya-1762926589.html
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италия, сша, япония, евросоюз, аргентина, здоровье - общество
21:22 14.12.2021 (обновлено: 21:55 14.12.2021)
 
Италия ввела обязательный тест на Covid-19 для прибывающих из Европы

Италия ввела обязательный тест на Covid-19 для прибывающих из европейских стран

© РИА Новости / Джорджио ПероттиноМолодые люди фотографируются на фоне панорамной террасы Монте деи Капуччини в Турине
Молодые люди фотографируются на фоне панорамной террасы Монте деи Капуччини в Турине - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Джорджио Пероттино
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РИМ, 14 дек – РИА Новости. Италия ввела обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию для всех прибывающих на итальянскую территорию из стран Евросоюза, говорится в распоряжении, подписанном главой Минздрава Роберто Сперанцей.
Как отмечается, тест необходимо провести до поездки на Апеннины и предоставить транспортному перевозчику перед отбытием. Преамбула указа подчеркивает, что решение принято в том числе из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.
Лоренцо Дамиано - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 13:41Распространение коронавируса
В Италии известный антиваксер, перенесший COVID-19, выступил за вакцинацию
"Для невакцинированных помимо отрицательного результата предусмотрен карантин сроком на 5 дней", - говорится в распоряжении, срок действия которого ограничен 31 января. Оно вступит в силу с четверга. Ранее для поездок по Европейскому союзу было достаточно наличия электронного сертификата green pass, который можно было получить в том числе после прохождения полного цикла вакцинации или после сдачи отрицательного теста на Covid-19. Аналогичные меры вводятся и для ряда стран, которые не входят в состав ЕС, но считаются Италией более "безопасными" с точки зрения заражения. К их числу, в частности, относятся США, Канада, Южная Корея, ОАЭ, Аргентина и Япония.
Кроме того, Сперанца продлил до конца января меры в отношении поездок в Италию для стран, не входящих в состав ЕС и "безопасный список D". В их отношении, сокращается срок действия быстрого теста на антигены, который необходимо будет произвести не более чем за 24 часа до поездки. Молекулярный тест становится ограничен 48 часами перед отправлением.
Медицинский сотрудник во время лабораторных исследований ПЦР-тестов в Ставропольской краевой специализированной клинической инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
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