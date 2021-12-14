https://ria.ru/20211214/test-1763747764.html

Италия ввела обязательный тест на Covid-19 для прибывающих из Европы

Италия ввела обязательный тест на Covid-19 для прибывающих из Европы - РИА Новости, 14.12.2021

Италия ввела обязательный тест на Covid-19 для прибывающих из Европы

Италия ввела обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию для всех прибывающих на итальянскую территорию из стран Евросоюза, говорится в распоряжении,... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T21:22

2021-12-14T21:22

2021-12-14T21:55

распространение коронавируса

италия

сша

япония

евросоюз

аргентина

здоровье - общество

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РИМ, 14 дек – РИА Новости. Италия ввела обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию для всех прибывающих на итальянскую территорию из стран Евросоюза, говорится в распоряжении, подписанном главой Минздрава Роберто Сперанцей.Как отмечается, тест необходимо провести до поездки на Апеннины и предоставить транспортному перевозчику перед отбытием. Преамбула указа подчеркивает, что решение принято в том числе из-за распространения омикрон-штамма коронавируса."Для невакцинированных помимо отрицательного результата предусмотрен карантин сроком на 5 дней", - говорится в распоряжении, срок действия которого ограничен 31 января. Оно вступит в силу с четверга. Ранее для поездок по Европейскому союзу было достаточно наличия электронного сертификата green pass, который можно было получить в том числе после прохождения полного цикла вакцинации или после сдачи отрицательного теста на Covid-19. Аналогичные меры вводятся и для ряда стран, которые не входят в состав ЕС, но считаются Италией более "безопасными" с точки зрения заражения. К их числу, в частности, относятся США, Канада, Южная Корея, ОАЭ, Аргентина и Япония.Кроме того, Сперанца продлил до конца января меры в отношении поездок в Италию для стран, не входящих в состав ЕС и "безопасный список D". В их отношении, сокращается срок действия быстрого теста на антигены, который необходимо будет произвести не более чем за 24 часа до поездки. Молекулярный тест становится ограничен 48 часами перед отправлением.

https://ria.ru/20211209/vaktsinatsiya-1762926589.html

https://ria.ru/20211207/omikron-1762561974.html

италия

сша

япония

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италия, сша, япония, евросоюз, аргентина, здоровье - общество