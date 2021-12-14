https://ria.ru/20211214/test-1763698984.html

Испытания кожного теста на клеточный иммунитет к COVID-19 начнут в декабре

Испытания кожного теста на клеточный иммунитет к COVID-19 начнут в декабре - РИА Новости, 14.12.2021

Испытания кожного теста на клеточный иммунитет к COVID-19 начнут в декабре

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в декабре начнутся клинические исследования кожного теста для оценки клеточного иммунитета к коронавирусу. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T16:58

2021-12-14T16:58

2021-12-14T18:33

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в декабре начнутся клинические исследования кожного теста для оценки клеточного иммунитета к коронавирусу."Мы завершили доклинические исследования и в декабре планируем начало клинических исследований нового препарата... Это кожный тест для оценки клеточного иммунитета к COVID-19. Он разработан Санкт-Петербургским институтом Пастера", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

https://ria.ru/20211107/testirovanie-1757919900.html

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Голикова анонсировала испытания кожного теста на иммунитет к COVID-19 Испытания кожного теста на клеточный иммунитет к начнут в декабре 2021-12-14T16:58 true PT0M24S

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