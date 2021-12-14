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Испытания кожного теста на клеточный иммунитет к COVID-19 начнут в декабре
Испытания кожного теста на клеточный иммунитет к COVID-19 начнут в декабре - РИА Новости, 14.12.2021
Испытания кожного теста на клеточный иммунитет к COVID-19 начнут в декабре
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в декабре начнутся клинические исследования кожного теста для оценки клеточного иммунитета к коронавирусу. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T16:58
2021-12-14T18:33
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в декабре начнутся клинические исследования кожного теста для оценки клеточного иммунитета к коронавирусу."Мы завершили доклинические исследования и в декабре планируем начало клинических исследований нового препарата... Это кожный тест для оценки клеточного иммунитета к COVID-19. Он разработан Санкт-Петербургским институтом Пастера", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
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Голикова анонсировала испытания кожного теста на иммунитет к COVID-19
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия
16:58 14.12.2021 (обновлено: 18:33 14.12.2021)
 
Испытания кожного теста на клеточный иммунитет к COVID-19 начнут в декабре

Испытания кожного теста на клеточный иммунитет к COVID-19 начнут в декабре

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в декабре начнутся клинические исследования кожного теста для оценки клеточного иммунитета к коронавирусу.
"Мы завершили доклинические исследования и в декабре планируем начало клинических исследований нового препарата... Это кожный тест для оценки клеточного иммунитета к COVID-19. Он разработан Санкт-Петербургским институтом Пастера", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
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