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https://ria.ru/20211214/terakt-1763634141.html
В России в 2021 году не допустили ни одного теракта
В России в 2021 году не допустили ни одного теракта - РИА Новости, 14.12.2021
В России в 2021 году не допустили ни одного теракта
В России в этом году удалось не допустить ни одного теракта, сообщает во вторник Национальный антитеррористический комитет. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T12:30
2021-12-14T12:45
национальный антитеррористический комитет рф
россия
безопасность
москва
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В России в этом году удалось не допустить ни одного теракта, сообщает во вторник Национальный антитеррористический комитет."В результате реализации силовых и профилактических мер в текущем году удалось не допустить совершения террористических актов. На стадии приготовления предотвращено 65 преступлений террористической направленности", - говорится в релизе.Отмечается, что во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и ФОШ, на котором подведены итоги работы в 2021 году и определены приоритетные направления деятельности на следующий год.В НАК рассказали, что в России за год нейтрализованы 23 бандита, в том числе 4 бандглаваря, задержаны 312 боевиков и 821 пособник."В ходе контртеррористических операций и иных специальных мероприятий нейтрализованы 23 бандита, в том числе 4 главаря. Задержаны 312 боевиков и 821 пособник", - говорится в сообщении."Органами безопасности и силами правопорядка пресечена деятельность 62 законспирированных ячеек международных террористических организаций. Не допущен въезд в Российскую Федерацию 926 лиц, причастных к террористической деятельности", - говорится в релизе."Совместная деятельность Роскомнадзора и правоохранительных органов способствовала усилению защиты информационного пространства от пропаганды идеологии терроризма – заблокировано 6,5 тысячи и удалено около 50 тысяч материалов, содержащих террористическую пропаганду в сети "Интернет", - говорится в сообщении.К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.
https://ria.ru/20210910/boeviki-1749458094.html
https://ria.ru/20210703/kto-1739719783.html
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национальный антитеррористический комитет рф, россия, безопасность, москва, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
12:30 14.12.2021 (обновлено: 12:45 14.12.2021)
 
В России в 2021 году не допустили ни одного теракта

НАК: в России в 2021 году террористических актов не допущено

© Фото : Национальный антитеррористический комитетСотрудники правоохранительных органов во время контртеррористической операции в Ингушетии
Сотрудники правоохранительных органов во время контртеррористической операции в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В России в этом году удалось не допустить ни одного теракта, сообщает во вторник Национальный антитеррористический комитет.
"В результате реализации силовых и профилактических мер в текущем году удалось не допустить совершения террористических актов. На стадии приготовления предотвращено 65 преступлений террористической направленности", - говорится в релизе.
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Отмечается, что во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и ФОШ, на котором подведены итоги работы в 2021 году и определены приоритетные направления деятельности на следующий год.
В НАК рассказали, что в России за год нейтрализованы 23 бандита, в том числе 4 бандглаваря, задержаны 312 боевиков и 821 пособник.
"В ходе контртеррористических операций и иных специальных мероприятий нейтрализованы 23 бандита, в том числе 4 главаря. Задержаны 312 боевиков и 821 пособник", - говорится в сообщении.
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"Органами безопасности и силами правопорядка пресечена деятельность 62 законспирированных ячеек международных террористических организаций. Не допущен въезд в Российскую Федерацию 926 лиц, причастных к террористической деятельности", - говорится в релизе.
"Совместная деятельность Роскомнадзора и правоохранительных органов способствовала усилению защиты информационного пространства от пропаганды идеологии терроризма – заблокировано 6,5 тысячи и удалено около 50 тысяч материалов, содержащих террористическую пропаганду в сети "Интернет", - говорится в сообщении.
К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.
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Национальный антитеррористический комитет РФРоссияБезопасностьМоскваАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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