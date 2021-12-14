https://ria.ru/20211214/terakt-1763634141.html

В России в 2021 году не допустили ни одного теракта

В России в 2021 году не допустили ни одного теракта - РИА Новости, 14.12.2021

В России в 2021 году не допустили ни одного теракта

В России в этом году удалось не допустить ни одного теракта, сообщает во вторник Национальный антитеррористический комитет. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T12:30

2021-12-14T12:30

2021-12-14T12:45

национальный антитеррористический комитет рф

россия

безопасность

москва

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В России в этом году удалось не допустить ни одного теракта, сообщает во вторник Национальный антитеррористический комитет."В результате реализации силовых и профилактических мер в текущем году удалось не допустить совершения террористических актов. На стадии приготовления предотвращено 65 преступлений террористической направленности", - говорится в релизе.Отмечается, что во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и ФОШ, на котором подведены итоги работы в 2021 году и определены приоритетные направления деятельности на следующий год.В НАК рассказали, что в России за год нейтрализованы 23 бандита, в том числе 4 бандглаваря, задержаны 312 боевиков и 821 пособник."В ходе контртеррористических операций и иных специальных мероприятий нейтрализованы 23 бандита, в том числе 4 главаря. Задержаны 312 боевиков и 821 пособник", - говорится в сообщении."Органами безопасности и силами правопорядка пресечена деятельность 62 законспирированных ячеек международных террористических организаций. Не допущен въезд в Российскую Федерацию 926 лиц, причастных к террористической деятельности", - говорится в релизе."Совместная деятельность Роскомнадзора и правоохранительных органов способствовала усилению защиты информационного пространства от пропаганды идеологии терроризма – заблокировано 6,5 тысячи и удалено около 50 тысяч материалов, содержащих террористическую пропаганду в сети "Интернет", - говорится в сообщении.К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.

https://ria.ru/20210910/boeviki-1749458094.html

https://ria.ru/20210703/kto-1739719783.html

https://ria.ru/20211126/nak-1760836871.html

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национальный антитеррористический комитет рф, россия, безопасность, москва, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)